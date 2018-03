BNR a respins miercuri tranzactia prin care OTP urma sa preia Banca Romaneasca. Semnele de intrebare aparusera cu peste o luna in urma

BNR a respins miercuri tranzactia prin care banca maghiara OTP urma sa preia Banca Romaneasca, dupa ce in ultima perioada s-a speculat intens pe acest subiect, dat fiind faptul ca aprobarea intarzia mult peste media in care BNR decidea in situatii similare. Desi nu au fost facute inca publice motivele acestei respingeri, speculatiile din piata spun ca originea capitalului cu care urma sa fie platit pretul pentru Banca Romaneasca putea oferi semne de intrebare. Cea mai recenta deizie de respingere de care imi amintesc pe moment este cea a lui Gigi Becali, de infiintare a Becali Bank, in iulie 2008.Teoretic, banca centrala poate respinge o tranzactie intre doua banci in situatia in care nu exista suficiente garantii ca banca rezultata va fi una robusta, care sa nu pericliteze sistemul bancar, ori daca banca rezultata din tranzactie nu indeplineste anumite criterii si indicatori financiari.Reamintim ca intelegerea dintre OTP Bank si National Bank of Greece, actionarul Banca Romaneasca, s-a materializat prin anuntarea acordului de preluare din data de 27 iulie 2017. OTP Bank preciza atunci ca a ajuns la un acord cu National Bank of Greece pentru achizitionarea unui pachet de 99,28% de actiuni ale institutiei de credit locale, finalizarea tranzactiei urmand sa aiba loc la inceputul anului 2018. Partile nu au dorit sa dezvaluie detaliile financiare ale tranzactiei. Daca achizitia se finaliza, cota de piata a OTP Bank Romania urma sa ajunga la circa 4%, devenind astfel al optulea jucator pe piata bancara din Romania."Tranzactia dintre OTP Bank si Banca Romaneasca este departe de a se fi incheiat. Publicatia online www.bankingnews.ro aunor informatii despre problemele pe care le intampina intelegerea dintre OTP Bank si National Bank of Greece, actionarul Banca Romaneasca, care s-a materializat prin anuntarea acordului de preluare din data de 27 iulie 2017. OTP Bank preciza atunci ca a ajuns la un acord cu National Bank of Greece pentru achizitionarea unui pachet de 99,28% de actiuni ale institutiei de credit locale, finalizarea tranzactiei urmand sa aiba loc la inceputul anului 2018.Surse de incredere din industria bancara din Romania au confirmat publicatiei online www.bankingnews.ro faptul ca Banca Nationala a Romaniei nu a autorizat dosarul tranzactiei, analiza nefiind incheiata si fiind putine sanse pentru avizarea acestei conventii daca nu vor fi intrunite anumite conditii solicitate de Banca Centrala."Banca Nationala nu a dat avizul pentru incheierea acestei afaceri. Dosarul este in analiza, insa, cu siguranta, tranzactia nu va fi autorizata daca nu vor fi intrunite anumite conditii specificate de Banca Centrala. Asa cum arata lucrurile acum, acordul dintre cele doua banci nu va primi avizul BNR. Cumparatorul (n.r. - OTP Bank) trebuie sa modifice anumite chestiuni", au subliniat, pentru publicatia online www.bankingnews.ro, surse bancare.Acum doua saptamani si Sandor Csanyi a declarat oficial ca are o presimtire legata de decizia BNR, scrie si ZF.ro. In vara lui 2017, OTP a ajuns la o intelegere cu grupul elen National Bank of Greece de achizitie a Bancii Romanesti. Conform unor surse de pe piata, OTP a oferit 70 de milioane de euro pentru un capital de 100 de milioane de euro, detinut de Banca Romaneasca, plus rambursarea liniilor de finantare de aproximativ 500 de milioane de euro.OTP s-a luptat cu Banca Transilvania in aceasta licitatie, banca din Cluj oferind mult mai putin pentru capitalul Bancii Romanesti.Avand in vedere ca OTP a crescut in Romania prin doua achizitii anterioare: Robank si Milennium Bank, care au primit aprobarea BNR, noua achizitie nu ar fi trebuit sa ridice probleme.Totusi, BNR s-a uitat mult mai atent in transferurile facute intre 2012-2015 prin intermediul OTP Romania, ceea ce a ridicat mai multe suspiciuni.Avand in vedere cutuma de a nu comenta deciziile, BNR nu va explica motivele acestei respingeri.Exista posibilitatea ca OTP sa-si retraga cererea de avizare a acestei tranzactii pentru a nu se lupta mai departe cu BNR si a risca o atentie mai mare a Bancii Centrale asupra acelor transferuri.