Marcu, MedLife: Avem nevoie sa nu se mai schimbe Codul fiscal in fiecare saptamana, sa nu mai mareasca salariile la Stat in fiecare saptamana si sa ne lase sa facem business!

"Avem nevoie sa nu mai schimbe acest cod fiscal in fiecare saptamana, sa nu mai mareasca salariile la Stat in fiecare saptamana si sa ne lase sa facem business!", a spus joi Mihai Marcu, CEO MedLife, la Romanian Business Leaders Summit, care se desfasoara in Capitala joi si vineri. "Avem nevoie ca acest cod fiscal sa fie batut in cuie. La noi, Codul Fiscal a dat nastere la coruptie mai tot timpul in istorie. O sa gasiti pasaje la Kogalniceanu, Iorga sau Xenopol care se refera la aceste taxe care nu avantajau Romania, a mai spus Marcu. Discursul sau a fost axat pe istoria antreprenoriatului romanesc, Marcu abordand acest subiect prin prisma fiscalitatii si a coruptiei."Am avut o coruptie colosala in istorie. Sa stiti ca retrocedarile nu s-au inventat acum 5 ani, ci de catre Cuza si un grup din jurul lui. Sa stiti ca prin legea impoprietaririi agrare au fost platiti mosierii cu bani - cu care au plecat la Paris- iar de despagubit s-a despagubit o suprafata mult mai mare decat a Romaniei", a mai adaugat Marcu.El a mai vorbit si despre incapacitatea Romaniei de a contrui drumuri si autostrazi. "Romanii au stapanit Europa pentru ca aveau drumuri. Apolodor a facut pod si au reusit sa treaca astfel Dunarea! Ei au facut drumuri, noi nu suntem in stare!", a spus Marcu.Codul fiscal punea taxe mari pe importul de tehnologie, a mai spus antreprenorul roman. "Credeti-ma ca sunt unul dintre cei mai mari dusmani ai expresiei "vin strainii!" Fara capitalul strain suntem morti! Daca guvernantii nu vor banci si capital strain, le vrem noi, antreprenorii! Ca avem de invatat de la ei. Primul echipament industrial adus in Romania a fost Moara lui Assan. Ea a facut doua saptamani de la Viena pana la Giurgiu, dupa care a facut o luna trasa pe sanie pana la Bucuresti, ca nu erau drumuri!", a mai spus Marcu.Romanian Business Leaders (RBL) este o organizatie apolitica, neguvernamentala si non-profit care ofera o platforma de actiune si implicare sociala pentru antreprenorii si sefii de companii din mediul de business privat. Misiunea RBL este ca Romania sa devina o tara mai buna pentru afacerile responsabile si, in felul acesta, o tara mai buna pentru romani.