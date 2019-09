​Corporate Report: Miliardarul Bernard Arnault, cel mai bogat francez, spune că Greta Thunberg este „demoralizatoare”; Volkswagen își susține CEO-ul Herbert Diess după ce a fost acuzat de manipularea piețelor; Banca olandeză ABN AMRO este cercetată pentru spălare de bani

. Președintele grupului Louis Vuitton (LVMH) a fost critic la adresa activistei de mediu Greta Thunberg în cadrul evenimentului de la Paris dedicat economiei durabile: „Este o tânără dinamică, dar s-a predat cu totul catastrofismului”. Remarcile lui Arnault, 70, au venit la două zile după ce adolescenta de 16 ani i-a înfierat pe șefii de state la summitul ONU de la New York pentru că fac prea puțin pentru a combate încălzirea globală: „Suntem la începutul unei extincții în masă și vorbiți doar despre bani și povești cu zâne despre creștere economică nesfârșită”, a spus Thunberg. Arnault a punctat că ultimele decenii de creștere economică au scos mulți oameni din sărăcie și au îmbunătățit sănătatea în lume: „Dacă nu vrem să mergem înapoi, avem încă nevoie de creștere”. El a vorbit la o conferință de presă despre eforturile companiei sale de a-și reduce impactul pe mediu și a impune controale mai stricte la furnizori. Compania a afirmat într-o declarație că este pe cale de a-și atinge în 2020 obiectivul de a reduce emisiile de carbon în operațiunile proprii cu 25% față de 2013, în condițiile unei creșteri rapide a vânzărilor în perioadă. Cu o zi mai dvreme, rivala în materie de lux Kering a spus că va deveni „carbon-neutră”, compensând toate emisiile, inlcusiv pe lanțul de aprovizionare, prin metode ca sprijunul financiar pentru proiecte de reîmpăduriri. (Bloomberg)Diess după ce a fost acuzat de manipularea piețelor. Procurorii germani i-au pus marți sub acuzare pe Herbert Diess, CEO, și Hans Dieter Pötsch, președinte, afirmând că nu au dezvăluit în timp util acționarilor lui Volkswagen uriașele riscuri ale scandalului diesel. Comitetul de supraveghere al companiei, după o ședință extraordinară ținută miercuri, a declarat că executivii își vor menține pozițiile. Aceasta asigură pentru moment stabilitatea la vârful celui mai mare producător de automobile din lume, care caută să se reinventeze ca forță în domeniul mașinilor electrice: „Pe baza investigațiilor extinse și independente de după toamna lui 2015, comitetul de supraveghere încă nu poate ... considera că piața de capital nu a fost informată în mod deliberat”.Conform legilor germane, conducătorii trebuie să aducă la cunoștința acționarilor informațiile care pot afecta prețul acțiunilor – cum sunt riscurile financiare considerabile – de îndată ce iau cunoștință de ele. Procurorii i-au pus sub acuzare pe cei doi executivi, împreună cu fostul CEO Martin Winterkorn, pentru încălcarea acestor reguli. Acuzațiile sunt ultima consecință a bombei reprezentate de recunoașterea de către Volkswagen a faptului că a echipat fraudulos milioane de mașini diesel din toată lumea pentru a înșela la testele de emisii, un scandal care a costat-o până acum 30 de miliarde de dolari. Și acționarii au fost greu loviți: prețurile acțiunilor s-au prăbușit cu până la 40% după ce acuzațiile de manipulare au fost făcute publice în septembrie 2015. Volkswagen a declarat marți că acuzațiile sunt nefondate.Producătorul, un stâlp al economiei germane care are 650.000 de muncitori, încearcă de ani să întoarcă pagina peste scandal. Dar invesigațiile de pe ambele maluri ale Atlanticului au dus la acuzații împotriva conducătorilor, în ciuda afirmațiilor companiei că aceștia nu au fost conștienți de falsificarea emisiilor până în toamna lui 2015. Procurorii germani afirmă că întrebările autorităților americane despre manipularea motoarelor, care au început în 2014 și s-au intensificat în 2015, trebuia să fi făcut evidente riscurile financiare conducătorilor lui Volkswagen. Ei spun că Winterkorn avea deplină cunoștință despre situație cel târziu în mai 2015. Pötsch și Diess erau conștienți până în 29 iunie 2105, respectiv 27 iulie 2015. Cu toate acestea, nu au dezvăluit piețelor financiare „natura explozivă” a situației până în 18 septembrie 2015, pentru a proteja prețul acțiunilor.Acuzațiile pot reprezenta un impediment major pentru Diess, care a venit la cel mai mare producător din lume ca șef al mărcii Volkswagen doar cu câteva luni înainte să izbucnească scandalul diesel. Diess a devenit CEO al grupului, care include Audi, Porsche și Skoda, în 2018. El s-a străduit să treacă peste scandalul diesel cu o orientare agresivă și costisitoare spre mașinile electrice. Principalii acționari ai lui Volkswagen sunt Qatarul, cu 17% din drepturile de vot și landul Saxonia Inferioară, cu 20%. Familia Porsche controlează 52% prin compania holding. (CNN Business)Mai devreme în acest an, ABN AMRO a informat că banca centrală olandeză i-a ordonat să-și controleze toți clienții pentru posibile nereguli financiare, în cadrul unei acțiuni a guvernului olandez împotriva ilegalităților. Acum, banca spune că se află sub investigații cu privire la posibile încălcări ale legislației olandeze în materie de spălare de bani și finanțare a terorismului. Banca a anunțat cercetarea într-o declarație făcută joi și a anunțat că va coopera deplin cu investigatorii. Acum un an, banca olandeză ING a achitat 775 de milioane de euro pentru a închide un caz legat de eșecul său de a preveni în mod adecvat spălarea de bani. (The Associated Press)