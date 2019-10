De ce totul ne va costa mai mult de anul viitor/ O poveste de la frizerie

Fiecare se protejează în felul lui în fața inflației. Unii economisesc în valută, alții investesc pe piețele de capital, titluri de stat etc. Cei săraci... ei bine, cei săraci vor deveni mai săraci.

Așa cum am mai spus și în alte articole, legea pensiilor va costa anul viitor 25 miliarde lei, adică cei 15% aplicați din septembrie 2019, dar calculați de la începutul lui 2020, plus 40% din septembrie. Marele impact al acelui 40% va fi, de fapt, din 2021. Și în 2020 vor fi greu de suportat 25 miliarde lei în plus. Adică nici investițiile într-un an nu se ridică la această sumă. Anul trecut investițiile erau de aproape 24 miliarde lei. Din declarațiile publice ale diferiților oficiali, anul ăsta cifra va fi mai mică. Teodorovici sugera, recent, că investiții nu se prea fac din cauza incompetenței administrației.





Aș începe cu o poveste adevărată. Îmi amintesc, la începutul acestui an, prin ianuarie, am terminat munca la birou și mă îndreptam spre casa. Simțeam că mi-a crescut părul și că ar trebui să mă tund. Mă gândeam „Sper să fie doamna care mă tunde repede (nu îmi place să stau mult pe scaunul de la Frizerie). Dar oare ăștia de ce nu cresc prețul? Adică eu simt în buzunar că s-au scumpit alimentele, iar ei rămân la aceiași 15 lei?”. Ajung în final la Frizerie și văd același afiș pe oglindă, doar cu cifra schimbată. Nu mai costa 15 lei, ci 20 de lei (suma este scrisă și acum cu portocaliu, iar cuvintele „tuns” și „lei” cu negru). Am primit răspunsurile la întrebările pe care le-am avut tot drumul.În zona unde mă tund, înainte de 2016 tunsul era în jur de 12 lei la Frizerie, în 2017 a urcat prețul la 15 lei, iar în 2019, din ianuarie, am văzut 20 de lei.Ieri am participat la o conferință în care Dan Bucșa, economistul-șef pentru Europa Centrală și de Est în cadrul UniCredit Bank Londra spunea că, fiind an electoral, nu crede că partidele vor lua măsuri în ceea ce privește majorarea cu 40% a pensiilor de la 1 septembrie 2020. Tot el mai afirma că se va simți efectul în inflație.Plecând de la cuvintele lui Bucșa, mă gândesc că urmează o majorare a prețului la frizeria unde mă tund. Aici ar fi vorba de două componente:Prețurile la alimente, de exemplu, mai ales că vom importa mai mult, pentru că suntem piață de desfacere, vor urca pe baza cererii majorate datorită sau din cauza (depinde cum interpretăm) a pensiilor cu 40%.Pentru a fi plătite acele pensii, de undeva trebuie să intre bani, nu? Așadar, probabil vor urma creșteri de taxe și impozite sau introducerea unora noi. Aceste taxe vor fi plătite tot de noi, prin consum. Deci vor crește prețurile și din acest motiv.Având în vedere aceste două componente (și luând în considerare că doamna care mă tunde trebuie să câștige mai mult din acest motiv), probabil prețul pentru tuns va urca la finalul anului viitor (e o speculație), la frizeria mea, la 25 de lei, iar la începutul lui 2021, poate prin aprilie-mai, la 30 de lei. Va veni majorarea de 30 de lei mai repede pentru că se vor simți mai bine efectele acestei majorării.Acesta este doar un exemplu, dar important e să ne așteptăm la creșteri de prețuri ceva mai mari.Pensionarii nu se vor putea bucura de creșterea de 40% pentru că mare parte din majorare le va fi mâncată de scumpiri la pâine, legume, fructe, ouă.Vor fi unii care nu înțeleg conceptul inflației și spun: „Păi uite, rata anuală a inflației a scăzut, în septembrie 2019".Faptul că scade inflația nu înseamnă că scad prețurile. Inflația reprezintă, în sine, un fenomen de creștere a prețurilor. A scăzut rata anuală, adică creșterea e puțin mai mică, dar e tot creștere. Deci prețurile tot în sus se duc. Dacă aveam dezinflație, atunci da. Deflația e un alt fenomen, dar cum nu ne confruntam cu el acum, nu are rost să-l detaliem.Pentru a face bani la buget, Guvernul va lua, probabil, măsuri de restructurare a administrației, dar astea nu se întâmplă de pe o zi pe alta. E un proces care cere timp. Voucherele de vacanță probabil vor fi eliminate din aparatul bugetar, iar sporul „pentru condiții vătămătoare” de 15%, la fel. Eu sunt curios ce decizii se vor lua, acum fiind clar că nu prea poți susține creșterea pensiilor fără a mări deficitul și a tăia de la investiții, ori a mări taxele și impozitele.