Business report Românii care şi-au amânat ratele se vor găsi la Biroul de Credit. Cum l-am cunoscut pe Elon Musk. Cum a anulat Guvernul în plină pandemie o serie de facilități pentru persoanele cu handicap, programatori și constructori

Românii care şi-au amânat ratele se vor găsi la Biroul de Credit. ● Cum a anulat Guvernul în plină pandemie o serie de facilități pentru persoanele cu handicap, programatori și constructori.● Începe programul de "eliberare" a gazului românesc. Petrom și Romgaz sunt obligate să vândă sub cost, momentan.● Cum vor fi suprataxate marile companii pentru finanțarea planului CE de relansare. „Candidatele” din România.● Școala și grădinița din online: Până în trei ani, copiii NU trebuie expuși la ecrane, iar cei mai mari doar cu utilitate ● Tereza Tranakas: Cum l-am cunoscut pe Elon Musk la începutul anilor 2000 şi cum am ajuns să fiu printre primii angajaţi la Space X.

ANRE a publicat prețurile de pornire la licitațiile de vânzare de gaze naturale prin care producătorii români trebuie să pună gaze pe piață potrivit deja cunoscutuliui „gas release program”, prin care Petrom și Romgaz trebuie să vândă până la 30% din producție. Așa cum ne așteptam, prețurile sunt mici, chiar sub costul de producție al companiilor românești, pentru livrările pe scadențe apropiate. În contextul liberalizării pieței de gaze, Autoritatea de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), a elaborat, după cum se știe deja, o reglementare prin care producătorii de gaze sunt obligați să pună pe piață o anumită cantitate de gaze. Statul vrea să se asigure că, după liberalizarea de la 1 iulie, furnizorii de gaze ai populației vor putea cumpăra de pe piață gazul extras de cei doi producători români și de aceea a instituit acest “gas release program”, cu obligații care se întind până în 2022, pentru cei doi producători. Celălalt scop este și de a crea o piață lichidă de gaze în România, cu prețuri de referință pentru piața locală, scrie economica.net

Chiar dacă educația a trecut, atât cât a fost posibil, în mediul online, chiar și când vine vorba despre nivelul de grădiniță, nu trebuie ignorate efectele negative ale ecranelor asupra creierului celor mici. Iar dacă în cazul copiiilor de 5-6 ani se poate permite un acces de până la o ora jumătate în fiecare zi, celor mici, de până în 3 ani, ecranele le sunt total interzise. Am stat de vorbă cu Denis Popescu, antreprenor în educație, proprietara Pick Me Academy, business românesc cu activitate în domeniul educației. Ea a arătat că în prezent este foarte dificil să interzici copiilor accesul la tehnologie, scrie wall-street.ro

. Pe vremea aceea (2001) lucram pentru Space Adventures, trimisesem primii turisti pe Statia Spatiala Internationala – ISS (americanul Denis Tito si sud-africanul Mark Shuttleworth) prin intermediul colaborarii cu Agentia Spatiala Rusa. L-am cunoscut pe Elon Musk la un eveniment de industrie (aerospatiala), era un membru activ al comunitatii si avea ambitii mari pentru revolutionarea transportului comercial in spatiu. Cum m-a recrutat pentru un post in comunicare? Elon tocmai pusese bazele companiei SpaceX si cauta sa angajeze cei mai buni profesionisti in domeniul aerospatial pentru a-si duce la indeplinire misiunea. Pe atunci, SpaceX era doar unul din multele start-up-uri din California si Elon, un tanar miliardar cu planuri indraznete – unii ar fi zis chiar, nerealiste; prin urmare nu era simplu sa atragi oameni de calibru, scrie Zf.ro.