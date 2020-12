Credeați că vârful trimiterilor de colete prin curieri este de Black Friday? Mai gândiți-vă o dată...

După ce companiile de curierat au comunicat cifre spectaculoase la livrări, volume, plăți cu cardul sau creare de noi locuri de muncă, DPD România a transmis joi un lucru oarecum surprinzător: ziua în care au fost făcute cele mai multe expedieri de colete din acest an a fost miercuri, 2 decembrie, când s-a înregistrat un volum cu 22% mai mare decât de Black Friday. Sunt mai multe motive care au condus la numărul foarte mare de expedieri din ziua de 2 decembrie, explică Elena Andrei, director de Marketing DPD România. „Pe de o parte, a fost o minivacanță, care a inclus weekend-ul, ziua de Sf. Andrei și Ziua Națională. Au fost patru zile nelucrătoare, în care mulți români au cumpărat cadouri de Crăciun și de Moș Nicolae. În plus, multe localități s-au aflat în carantină, iar din istoricul lunilor aprilie și mai am observat că perioada de carantina este strâns legată de creșterea vânzărilor online”, consideră Elena Andrei.





În plus, multe localități s-au aflat în carantină, iar din istoricul lunilor aprilie și mai am observat că perioada de carantina este strâns legată de creșterea vânzărilor online, mai spune Andrei.







(2,45%), Oradea (2,39%) și Arad (2,21%).







DPD România anunță și un parteneriat cu Promenada Mall, în urma căruia vor fi livrate gratuit, în toată țara, cadourile de Crăciun în valoare de peste 500 de lei cumpărate din Promenada.

DPD România, care face parte din DPDgroup, lider european în livrările rutiere, anunță de asemenea o creștere cu 70% a volumului de colete din Europa către România înregistrată cu ocazia Black Friday Internațional (ultima zi de vineri a lunii noiembrie). Compania de curierat DPD România este activă pe piața locală din 2008, după preluarea Pegasus Courier. Are peste 1.800 de angajați (inclusiv francizele) și peste 15 milioane de colete livrate anual.



Ninsoarea de luni a dus de asemenea la creșteri de comenzi în magazinele cu profil sportiv. De altfel, echipamentele sportive se află în topul produselor care au cunoscut o creștere semnificativă la expedieri de colete, alături de jucării și produsele Home & Deco. Cei mai activi e-shopperi au fost din nou bucureștenii, urmați de locuitorii orașelor Cluj-Napoca (4,80%), Timișoara (4,57%), Constanța (3,76%), Brașov (3,27%), Iași (3,10%), Ploiești (2,55%), CraiovaDPD efectuează livrări la cele mai mici prețuri în toate țările Uniunii Europene.