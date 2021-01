​Business report: Diploma de doctor a lui Darius Vâlcov, anulată. Frații Micula dau pe pere ce au luat pe mere. Culisele schimbării deceniului pentru șoferi. Lazea, BNR: Dobânda de politică monetară este în continuare real-negativă

​Tribunalul Bucureşti a anulat diploma de doctor a lui Darius Vâlcov pentru plagiat, la cererea ASE ● Frații Micula dau pe pere ce au luat pe mere ● Culisele schimbării deceniului pentru șoferii români: efectele decontării directe a daunelor. Primele neînțelegeri ● Guvernul vrea să desființeze casa de comerț Unirea. Numirile în CA, blocate ● Clarificări CNPP: Cum influențează majorarea salariului minim contractele pentru cumpărarea vechimii în muncă ● Comisia Europeană îi explică României cum ar trebui să arate Planul de relansare ● BNR, recomandare către bănci: Nu daţi dividende până la 30 septembrie 2021 ● Vlad Voiculescu: Virusul e răspândit în București mai mult decât arată datele oficiale ● Lazea, economist-sef BNR: Dobânda de politică monetară din România este în continuare real-negativă, ceea ce înseamnă că este mai stimulativă decât dobânda de politică monetară din zona euro.





​Tribunalul Bucureşti a anulat diploma de doctor a lui Darius Vâlcov pentru plagiat, la cererea ASE. Magistraţii Tribunalului Bucureşti au admis, miercuri, cererea Academiei de Studii Economice din Bucureşti privind anularea diplomei de doctor a lui Darius Vâlcov, după ce CNATDCU a stabilit că 23% din teza de doctorat reprezintă preluare integrală sau parţială din alţi autori. „Admite cererea. Dispune anularea diplomei de doctor seria F nr.0003384 eliberată sub nr.448/19.10.20210. Cu recurs în 15 zile de la comunicare”, este minuta şedinţei.





Frații Micula dau pe pere ce au luat pe mere. Au încasat 200 milioane euro de la stat, au plătit datorii de 100 milioane euro. Uneori, este instructiv să lecturezi reclamele. De exemplu, ieri, într-o publicație electronică bine citită am văzut un articol marcat, deontologic, cu semnul „P", ceea ce înseamnă că este vorba despre un articol publicitar. Titlul mi-a atras atenția. Se spunea că European Food pășește în noul an fără datorii la bugetele de stat. În articol se afirma că anul trecut grupul de companii a plătit la bugetele centrale și locale, impozite și taxe în valoare de aproximativ 110 milioane de euro. Este o știre, chiar dacă inclusă într-un material publicitar, care atrage atenția din două puncte de vedere. În primul rând, compania European Food, deținută de frații Micula, era de ani de zile unul dintre marii datornici la bugetul de stat. În anul 2016, atunci când apar informații publice despre companiile cu datorii la stat, sub forma listelor binecunoscute, firmele fraților Micula aveau datorii la bugete de aproximativ 400 milioane lei , scrie rfi.ro





Culisele schimbării deceniului pentru șoferii români. Oamenii cheie din RCA explică efectele decontării directe a daunelor. Primele neînțelegeri. Președintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), Nicu Marcu, a anunțat, într-un interviu pentru Agerpres, că este în pregătire un OUG care va face obligatorie decontarea directă a daunelor din RCA. Este o schimbarea majoră, mai importantă chiar decât apariția noii legi RCA în 2017 și se traduce, simplist, prin faptul că șoferul păgubit va încasa dauna nu de la asigurătorul RCA al șoferului vinovat, cum se întâmplă acum, ci de la propriul său asigurător. La prima vedere sună simplu, însă în spate sunt discuții vechi și grele, iar în față se pregătește un val de schimbări de amploare pe absolut tot circuitul RCA. Ne-au explicat toate amănuntele Mădălin Roșu, președinte BAAR și participant activ la discuțiile privind modificările legislative, Viorel Vasile, șeful Safety Broker, cel mai mare intermediar din asigurări și Florin Pandele, vicepreședintele COTAR, organizație a transportatorilor care reprezintă și peste 1.500 de service-uri independente. Alături de declarațiile lor, găsiți în text și pozițiile oficiale ale mai multor organizații din domeniu, potrivit economica.net.









Comisia Europeană îi explică României cum ar trebui să arate Planul de relansare. Care să poată primi și finanțare. Statele membre ar trebui să includă etape intermediare, obiective mai concrete și reforme mai ambițioase în planurile lor de redresare economică, în baza cărora vor putea accesa pachetul de stimulare fără precedent, a avertizat marți Comisia Europeană.Operaționalizarea fondului de recuperare economică prin intermediul planurilor naționale de redresare și reziliență constituie ”prioritatea 0” a UE în 2021, iar mesajul transmis de Comisie este limpede: fondul de aproximativ 800 miliarde euro oferă o oportunitate unică nu doar pentru a depăși cea mai mare recesiune din istoria UE, ci și pentru a transforma radical economiile europene.

Comisia Europeană vrea deci să se asigure că banii pe care îi pune la dispoziție sunt folosiți și cu acest ultim scop, scrie cursdeguvernare.ro.

Cererea de recurs se depune la Tribunalul Bucureşti- Secţia a-II-a Contencios Administrativ şi Fiscal.Cererea privind anularea diplomei a fost făcută de către Academia de Studii Economice din Bucureşti, scrie newsweek.ro. . Guvernul a blocat azi un memorandum aflat pe ordinea de zi a ședinței săptămânale, în care se propunea menținerea în consiliul de administrație a Casei de comerț Unirea a doi secretari de stat, prin derogare de la lege.Potrivit memorandumului, se propune ca, prin derogare de la prevederea legală care interzice demnitarilor să facă parte din consilii de administrație, doi secretari de stat din ministerul Agriculturii să fie menținuți în CA-ul acestei case de comerț.“Societatea Națională ”Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” S.A. este societate națională pe acţiuni, de interes național, cu capital integral de stat, iar drepturileși obligațiile ce decurg din calitatea de acţionar al statului sunt exercitate de MinisterulAgriculturii și Dezvoltării Rurale. Scopul S.N. ”Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” S.A. este acela dea realiza un mecanism comercial funcțional care să conducă la valorificarea superioară a resurselor și producției agricole naționale“, se arată în memorandum, scrie Newsweek.ro Valoarea salariului minim s-a majorat în această lună, dar, așa cum subliniază, într-un comunicat de presă, Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), acest lucru nu are vreun efect asupra contractelor pentru cumpărarea de vechime în muncă semnate deja de persoanele fizice care vor să-și completeze astfel stagiul de cotizare. În prezent, așa cum stabilește OUG 163/2020, persoanele fizice care vor să acopere perioade în care nu au cotizat la sistemul de pensii o pot face prin semnarea unui contract de asigurare socială cu casa de pensii, ce poate acoperi șase ani, și prin plata unor sume către aceasta.Potrivit mecanismului ce se va aplica până la sfârșitul lunii august, venitul asigurat în sistemul public de pensii se calculează pe baza salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și a cotei de contribuție de asigurări sociale (CAS), valorile luate în calcul fiind cele de la data semnării contractului cu casa de pensii, potrivit avocatnet.ro BNR a recomandat din nou băn­cilor comerciale din Româ­nia să nu distribuie dividende până la 30 septembrie 2021, la fel ca în anul precedent, dar dacă totuşi instituţiile de credit, inclusiv cele listate, sunt profitabile şi aleg să-şi remunereze investitorii, atunci va trebui să se consulte în prealabil cu Banca Naţională. „BNR a recomandat menţinerea fondu­rilor proprii la niveluri adecvate şi nedis­tri­buirea de dividende până la 30 septembrie 2021 fără con­sultarea cu BNR. În situaţia în care instituţiile de credit sunt profitabile şi au capi­talizare solidă, acestea ne pot notifica cu pri­vire la intenţia de a distribui dividende, dar în limita a 15% din profitul cumulat pentru anii 2019 şi 2020, şi nu mai mult de 20 de puncte de baza din capitalurile proprii“, spune Cristian Popa, CFA, membru al Consiliului de Admi­nistraţie al BNR, scrie Ziarul Financiar Capitala a atins azi o rată de infectare sub 3 la mia de locuitori, ceea ce o plasează în scenariul galben, acela în care anumite măsuri restrictive pot fi relaxate. Ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, este de părere că această incidență nu este cea reală. Prezent la Europa FM, la Piața Victoriei, Voiculescu a declarat ca virusul este mult mai răspândit în Capitală față de ce arată cifrele oficiale. Principalul motiv, nu testăm cât trebuie, scrie Europa FM În cursul anului 2020, Banca Națională a României a redus rata dobânzii de politică monetară în mod gradual, de la 2,50% pe an, la 1,50% pe an; o reducere suplimentară a avut loc pe data de 18 ianuarie 2021, până la 1,25% pe an. Această abordare graduală a generat în spațiul public discuții cu privire la nivelul actual al dobânzii de politică monetară a BNR, la ritmul de scădere și măsura în care acestea sunt adecvate pentru sprijinirea revenirii economiei. Unele opinii s-au conturat însă prin promovarea de cifre distorsionate sau prin comparații nepotrivite cu situația din alte țări. Pentru a evalua corect politica monetară a BNR, doresc să fac câteva precizări bazate pe cifre oficiale, publice și comparabile, prezentate în cele două tabele de mai jos. Precizările pornesc de la realitatea că mai mulți factori determină caracterul stimulativ al politicii monetare, dar că, într-adevăr, nivelul ratei de politică monetară joacă un rol primordial, cu mențiunea că este vorba de rata reală (diferența între rata dobânzii de politică monetară și rata inflației), potrivit Bankingnews.ro Google lansează competitia Google.org Impact Challenge dedicată țărilor din Europa Centrală și de Est (CEE), care urmărește să susțină alfabetizarea digitală și incluziunea economică. Google va distribui 2 milioane de euro în granturi către organizații selectate din România și alte zece țări din regiunea CEE, pentru susținerea unor proiectelor caritabile. Cine se poate înscrie în competiție. Tehnologia a fost colacul de salvare pentru multe dintre afacerile și comunitățile europene în timpul pandemiei: de la a-i ajuta pe oameni să găsească informații medicale, la achiziția online de alimente și a găsi noi metode de a fi în contact cu colegii, partenerii de afaceri și cei dragi. Acest lucru a evidențiat nevoia de a crea un viitor digital accesibil tuturor, în mod special la debutul redresării economice. Prin competitia Impact Challenge derulată de Google.org („brațul” caritabil al lui Google), Google își propune să sprijine aceste obiective. Sunt căutate inițiative care să ajute la redresarea economiei, având în centru conceptul de incluziune socială. Proiectele caritabile care vor fi finanțate trebuie să aibă ca scop educația pentru creșterea gradului de digitalizare și crearea de oportunități economice. Valoarea fiecărui grant va fi între 50.000 euro și 250.000 euro, suma totală a acestor fiind de 2 milioane de euro , notează StartupCafe.ro Institutul Național de Statistică de la Beijing a publicat astăzi estimările preliminare cu privire la evoluția PIB-ului (și componentelor) Chinei în trimestrul IV și întreg anul 2020. Cu un PIB nominal de 14.5 trilioane dolari China este a doua economie a lumii, după Statele Unite. Statisticile indică accelerarea ritmului anual de creștere economică în ultimul trimestru al anului pandemic 2020 (spre cel mai ridicat nivel din T3 2018), evoluție care confirmă depășirea punctului critic al șocului indus de incidența crizei sanitare, relansarea în formă de V și intrarea celei de-a doua economii a lumii într-un nou ciclu, după incidența pandemiei coronavirus, un șoc exogen fără precedent în ultimul secol, scrie FinEco24News Banca Centrală Europeană (BCE) şi băncile centrale naţionale din Zona Euro se pregătesc să ia deciziile necesare privind construcția și lansarea versiunii digitale a euro. Bancherii Zonei Euro au încheiat, marţi, perioada de consultare publică, începută în octombrie, pentru a strânge opiniile experților, ale tuturor părților interesate și ale cetăţenilor, privind lansarea euro digital, cu care să concureze cu criptomonedele. Viitorul monedelor tradiționale se află sub spectrul succesului criptomonedelor digitale, pseudo-monede construite prin aplicații informatice de tip blockchain, și care au fost lansate ca metode alternative de plăți, dar amenință să atragă o mare parte din transferurile globale, scrie cursdeguvernare.ro.