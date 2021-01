​Business report Regii moderni ai asfaltului. Cum pedepsește România hoții de identitate de pe net. PSD-iștii lui Dragnea intră la guvernare pe valul USR. 27.000 de euro pentru diplome pompoasE. Plățile către firme nu se pot face până nu se aprobă Bugetul

Daniel David: „Celelalte generații au mai prins războaie, foamete, generațiile tinere au crezut probabil că lumea este un mic paradis ● Regii moderni ai asfaltului ● Impozite locale 2021: Ce trebuie să știe persoanele fizice ●​Havrilet, Min. Energiei: ”Consumatorii de energie electrică trebuie să iasă din captivitatea serviciului universal” ● O altă flotă a României este pe cale să dispară ● Compania de Aeroporturi București a plătit 27.000 de euro pentru diplome pompoase ca „Managerului Anului” ● PSD-iștii lui Dragnea intră la guvernare pe valul USR ● Un român care lucrează în afara ţării trimite acasă circa un sfert din cât câștigă lunar ● Cum îi pedepsește România pe hoții de identitate de pe net ● Ministrul Economiei: Plățile către firme nu se pot face până nu se aprobă Bugetul ● Ex-primarul Tudorache: 750000 lei la avocați, 11000 lei/lună consilierilor juridici de la sectorul 1 ● Când ar putea deveni realitate impozitul zero pe salariul minim.

Psihologul Daniel David: „Celelalte generații au mai prins războaie, foamete, generațiile tinere au crezut probabil că lumea este un mic paradis”.Pandemia ne-a afectat la nivel emoțional pe fiecare dintre noi. E important de știut în ce măsură a făcut-o, mai ales că există posibilitatea ca pe unii criza să-i fi ajutat să evolueze. Investigatoria a discutat această ipoteză cu profesorul universitar de psihologie clinică și psihoterapie, rectorul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Daniel David. Acesta ne-a vorbit despre tulburările la nivel psihologic care pot veni la pachet cu perioadele de criză, dar și despre mecanismele care ne pot ajuta să facem față mai bine situațiilor stresante și chiar să ne dezvoltăm la nivel cognitiv, .



Regii moderni ai asfaltului. Companiile care castiga licitatii de zeci de milioane pentru studii de fezabilitate si constructii de drumuri.Companiile romanesti precum cele detinute de familia omului de afaceri Dorinel Umbrarescu sau de Dan Besciu castiga contracte cu autoritatile pentru constructia si modernizarea drumurilor din Romania. La capitolul studii de fezabilitate se remarca compania americanului de origine romana, Michael Stanciu, care a castigat doar anul trecut 16 contracte cu statul roman. Omul de afaceri bacauan Dorinel Umbrarescu detine, impreuna cu familia, trei firme de constructii si a incheiat in ultimii ani contracte valoroase cu statul roman pentru constructia de drumuri. UMB Spedition, Tehnostrade si SA&PE Construct lucreaza la mai multe proiecte de infrastructura rutiera in Romania, pentru variantele de ocolire de la Galati si Radauti si sectoare din Centura Capitalei, Autostrada Transilvania si drumul expres Craiova - Pitesti. In total, firmele romanesti ar trebui sa livreze in urmatorii ani drumuri de peste 5 miliarde de lei, .



Impozite locale 2021: Ce trebuie să știe persoanele fizice, în acest an, despre dările pentru clădiri, terenuri și mașini . Cei care erau proprietari pe mijloace de transport, clădiri sau terenuri la sfârșitul lui 2020 trebuie să plătească în acest an impozit pentru fiecare dintre proprietățile amintite. Impozitele se pot achita în două tranșe, dar cei care plătesc pentru tot anul până la primul termen (31 martie) beneficiază de o reducere a acestora. Așa cum spuneam mai sus, dacă la 31 decembrie 2020 dețineau o mașină, proprietarii acestora datorează impozit pentru ea în 2021, chiar dacă au vândut-o între timp. De ce se-ntâmplă asta? Pentru că regula spune că proprietarul e dator cu plata impozitului pe tot anul, dacă la trecerea în respectivul an era proprietar pe acea mașină. Impozitul pe maşini se plătește la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale unde proprietarul îşi are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz. Acest impozit se achită în fiecare an, în două tranșe egale. Termenele legale sunt 31 martie și 30 septembrie. Cei ce vor să plătească impozitul pentru întreg anul până la 31 martie beneficiază de o bonificaţie de până la 10%, stabilită prin hotărâre a consiliului local, scrie avocatnet.ro





​Niculae Havrilet, secretar de stat, Min. Energiei: "Consumatorii de energie electrică trebuie să iasă din captivitatea serviciului universal". Preocuparea actuală din sectorul energiei electrice este ca toţi consumatorii să treacă pe piaţa concurenţială, iar cel mai important este ca aceştia "să se elibereze de captivitate", potrivit lui Niculae Havrileţ, secretar de stat în Ministerul Energiei.Domnia sa declară: "Arhitectura specială a pieţelor de energie şi gaze naturale, în care câţiva furnizori dedicaţi, impliciţi, au un portofoliu ca urmare a unor politici anterioare, au făcut milioane de consumatori captivi. Poate că, aşa cum pe piaţa gazelor naturale s-a impus un program de «gas release», poate ar fi fost necsară o politică de «customer release» şi pe piaţa electricităţii. Să eliberăm mai întâi consumatorii, ca să le dăm apoi posibilitatea să îşi aleagă furnizorul. Acest lucru este imposibil de făcut acum, singura eliberare pe care o putem face este cea a consumatorilor captivi în zona serviciului universal.Dacă rămân în zona serviciului universal, ei vor fi captivi pe mai departe, dar dacă schimbă situaţia şi intră în zona concurenţială, ei se eliberează. Aceştia rămân la consumatorul implicit, dar odată fiind schimbată calitatea lor, de consumator în piaţa concurenţială, automat şi apetitul de verificare a preţurilor la alţi furnizori va creşte. Trebuie să facem toate eforturile ca toţi consumatorii să iasă din captivitatea serviciului universal şi să aleagă o ofertă concurenţială", scrie Bursa.ro

În anul 2009, flota de pescuit a României la Marea Neagră era formată din 441 de nave și ambarcațiuni. Prin implementarea Planului de ajustare a efortului de pescuit s-a diminuat substanțial capacitatea de pescuit a flotei românești, România având repartizată cea mai mică limită a nivelului de pescuit din UE. Astfel, în anul 2019, România mai avea o flotă formată din 166 de nave și ambarcațiuni, conform documentului ”Auditul performanței privind administrarea și exploatarea resurselor acvatice vii, pentru perioada 2016 – 2019”, elaborat de Curtea de Conturi. În anii 90, era celebru scandalul de corupție Dosarul Flota. La sfârșitul anului 1989, flota românească de pescuit oceanic se afla pe locul 9 în topul mondial, iar după 1990, după asocierea cu firme străine, dându-le navele spre exploatare, flota românească, în loc să facă profit s-a ales și fără nave, și cu datorii imense, scrie Cotidianul.ro Distincțiile inventate au fost cumpărate pe bani publici, de la organizații fantomatice din străinătate, sub administrația directorului Sorinel Ciobanu, trimis între timp în judecată de DNA.Pe 13 și 15 ianuarie, Libertatea a publicat o investigație despre cum mai multe companii publice și private din România și-au cumpărat diferite trofee și distincții în valoare de mii de euro de la organizații internaționale obscure, despre care presa internațională scrisese că vând premii de vanitate. Printre achizitorii din bani publici a fost și Compania Națională Aeroporturi București (CNAB), condusă atunci de Sorinel Ciobanu, desemnat „Managerul anului” și trimis apoi în judecată de DNA. Compania Națională Aeroporturi București a răspuns solicitării Libertatea, ulterior publicării articolelor, comunicând sumele cheltuite pentru aceste premii. În total, Compania Națională Aeroporturi București a cheltuit 27.500 euro, în 2015 și 2016, pentru aceste premii de vanitate, scrie Libertatea.ro Ministrul economiei, Claudiu Năsui, o vrea director pe o colaboratoare a Securității-SURSE Florina Prisecaru, colaboratoare a fostei Securități (conform votului a 11 dintre membri CNSAS) și om de bază al fostului ministru al finanțelor, Eugen Orlando Teodorovici, apropiatul lui Liviu Dragnea, are șanse mari să revină într-o funcție cheie din Guvern, susțin, pentru ECONOMICA.NET, surse politice și din zona organismelor de control. Ministrul economiei, Claudiu Năsui, o vrea pentru poziția de director general, după ce inițial o propusese ca secretar general, decizie care a generat reacții "adverse" atât în Minister cât și în coaliția de guvernare. Ministrul Claudiu Năsui nu a răspuns întrebărilor trimise de ECONOMICA.NET pe două dintre rețelele sociale de mesagerie și nici apelurilor telefonice. Florina Prisecaru nu a putut fi contactată. În prezent, fosta colaboratoare a Securității și a lui Eugen Orlando Teodorovici este director la Curtea de Conturi. Anterior a ocupat poziția de director adjunct la Direcția Generală de Servicii Interne și Achiziții Publice din cadrul Ministerului Finanțelor. În această perioadă, se desfășoară negocieri interne în interiorul PNL și USR și, respectiv, între PNL și USR, pentru numirea pe diferite funcții importante și/sau bine remunerate, arată Economica.net Curtea Constituțională a respins ca neîntemeiată obiecția de neconstituționalitate a Partidului Național Liberal la proiectul inițiat de senatorul Daniel Zamfir care vizează modificarea Legii de funcționare a pieței de leasing. Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing a fost adoptat în octombrie anul trecut, înainte de alegerile parlamentare, cu votul PSD și UDMR, și contestat de PNL. Curtea a respins în ședința de marți sesizarea PNL și va motiva ulterior decizia. Legea poate intra în vigoare doar dacă este promulgată de președintele Klaus Iohannis, care are și opțiunea de a o trimite la reexaminare în Parlament, unde PNL are majoritatea alături de USR și UDMR.Legea prevede că nu mai sunt considerate titluri executorii contractele de leasing și garanțiile reale și personale constituite în scopul garantării obligațiilor asumate prin contract în cazul în care locatarul este consumator. Acest lucru înseamnă că firmele de leasing trebuie să ajungă în instanță în cazul în care utilizatorul nu respectă obligațiile ce duc la încetarea contractului – în general este vorba de neplata ratelor, scrie Profit.ro . Majoritatea românilor subestimează valoarea reală a sumelor trimise în ţară de diaspora, arată datele TransferGo, companie de transfer internaţional de bani online. În medie, un român trimite acasă 500 euro lunar. Suma este una destul de ridicată pentru că reprezintă circa un sfert din banii pe care îi câştigă într-o lună. Aproape jumătate dintre români consideră că diaspora are o contribuţie financiară per ansamblu mică sau foarte mică la economia locală, iar 73% dintre români subestimează valoarea reală a sumelor trimise în ţară de către conaţionalii lor de peste hotare, arată un sondaj realizat de TransferGo. Aproape 60% dintre români consideră că principala contribuţie a diasporei la economia locală este reprezentată de banii trimişi familiei, iar 21% pun pe primul loc banii cheltuiţi în vizitele lor în ţară. Potrivit TransferGo, în medie, un român trimite acasă 500 euro pe lună , scrie RFI.ro Înalte Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a conturat cadrul legal pentru ca hoții de identitate de pe Facebook să fie condamnați penal. Judecătorii completează astfel legislația pe care România o are pentru a pedepsi comportamentul nepotrivit din social media. Clarificarea judiciară a ÎCCJ a venit ca urmare a unei sesizări formulate de Curtea de Apel Brașov, într-un dosar de șantaj. Speța de drept comun a vizat un conflict conjugal între un anume M.D. și fost sa iubită, bărbatul fiind acuzat, printre altele, că a creat un profil de Facebook cu numele fostei partenere, prin intermediul căruia a trimis imagini indecente altor persoane. M.D. a fost condamnat la 3 ani și 8 luni închisoare de Judecătoria Brașov însă, în apel, instanța de control judiciar a cerut ÎCCJ să clarifice dacă, dincolo de infracțiunea de șantaj, brașoveanul poate fi condamnat și pentru fals informatic, deoarece a creat contul fals , scrie Europa Liber ă.Ministerul Economiei a promis unele măsuri pentru firmele afectate de pandemie. Prima, cu 2.000 de euro nerambursabili acordați pentru 50.000 de firme mici, aproape s-a încheiat. A doua măsură e încă la stadiul de evaluare a dosarelor. Ministrul Economiei, Claudiu Năsui, în emisiunea „Piața Victoriei”: ”Chiar era o problemă mare, un blocaj la nivelul procesării, dar am reușit să creștem foarte puternic ritmul de procesare. Erau 18.000 de solicitări numai pentru măsura 2, se evalua cam la 90 pe zi. Am reușit să creștem ritmul acesta cam la 800 pe zi. Din păcate mai sunt probleme, de exemplu avem 10 oameni dintr-o agenție care au făcut Covid și care nu mai muncesc”, a spus ministrul Claudiu Năsui, la EuropaFM Liderii coaliției de guvernare se întâlnesc marți seară la vila Lac pentru a discuta problemele legate de configurarea Bugetului pe 2021: Buget care, spre deosebire de altele, ar trebui să fie primul pas spre întoarcerea la deficitul de maximum 3% în anul 2024, odată cu toate celelalte state UE prin reîntoarcerea la Pactul de Stabilitate. Or, România stă cel mai prost la capitolul echilibrelor – după evaluarea de zilele trecute a agenției Moody’s, chiar prin comparație cu celelalte state din Est. Reîntoarcerea la ținta de deficit bugetar de sub 3% din PIB în anul 2024 este fezabilă numai dacă se respectă cu strictețe numeroase condiționalități auto-impuse. AUTOimpuse – adică România nu mai are o constrângere pentru a se încadra în anumite ținte prestabilite, situație în care s-a aflat la criza precedentă prin acordul cu FMI. Ținta finală de deficit bugetar, de 3% din PIB în 2024 impune o creștere medie anuală a veniturilor bugetare cu 4,5% mai rapidă decât creșterea cheltuielilor bugetare, în fiecare an, scrie cursdeguvernare.ro. Într-un context de volatilitate foarte ridicată a prețului Bitcoin, criptomonedă care a ajuns să coste într-un an cât un apartament (de la un minim de 4.000 USD în martie 2020 la un maxim de 42.000 USD în ianuarie 2021, deci o creștere de peste 10 ori), urmând ca apoi, în doar câteva zile, să scadă cu aproape 30%, înapoi spre 30.000 USD, e bine de știut că investitorii români se pot proteja în fața unor fluctuații mari de preț care ar putea conduce la pierderi financiare semnificative. Cea mai eficientă metodă de protejare a portofoliului este HEDGING, care îi ajută pe investitori să își “înghețe” temporar tranzacțiile deja existente pentru a se feri de fluctuațiile nedorite ale pieței. „Regula nr. 1 a legendarului investitor Warren Buffett este „nu pierde niciodată bani”, iar regula nr. 2 spune „nu uita niciodată de regula nr. 1”. Investitorii pe termen lung, de succes, știu că protejarea capitalului lor reprezintă un aspect mult mai important decât înmulțirea acestuia. De aceea, o modalitate foarte bună de a limita riscul de pierdere este reprezentată de operațiunile de hedging, strategie de investiții care vizează limitarea impactului negativ al schimbării prețurilor, de exemplu, la Bitcoin sau acțiuni, prin deschiderea unei poziții opuse, de vânzare în lipsă, pe instrumente derivate. Spre deosebire de majoritatea tehnicilor de investiții, hedging-ul nu presupune obținerea de profit, ci limitarea pierderilor. Poate părea complicat, dar, în realitate, această tehnică este foarte populară printre investitori, fiind ușor de implementat”, explică Irina Cristescu, General Manager XTB România, scrie FinEco24News Actualul primar al Sectorului 1, Clotilde Armand, a prezentat, pe Facebook, plățile făcute în perioada 2018 - 2020, când primar era Dan Tudorache (PSD), către diferite cabinete de avocatură, deși primăria are un departament juridic.Din datele prezentate de Armand, cele mai mari sume le-a încasat avocata Ramona Aldea: 390.000 de lei, din totalul de circa 750.000 lei plătiți de primăria Sectorului 1 către diferite cabinete de avocatură. Pe locul doi se află avocatul Mihai Drăgan, care a beneficiat de 225.000 de lei, pe parcursul a trei ani, 2018-2020. Acest avocat a fost alături de fostul primar Dan Tudorache în timpul scandalului proceselor verbale încheiate după numărătoarea voturilor de la alegerile locale din septembrie, scrie Newsweek.ro Anunțul făcut de președintele Senatului.Impozitul zero pe salariul minim ar putea deveni realitate cam în doi ani, dar doar după finalizarea unui studiu de impact și atunci când veniturile bugetare și creșterea economică permit, spune președintele Senatului, Anca Dragu. „Ar putea deveni realitate (impozitul zero pe salariul minim – n.r.) într-un an, cam în doi ani, după ce avem finalizat un studiu de impact și atunci când veniturile bugetare și creșterea economică permit”, spus Anca Dragu, citată la Aleph News “În cursul zilei de ieri am avut o convorbire telefonică cu prim-ministrul Regatului Ţărilor de Jos, Mark Rutte. Am analizat perspectivele promiţătoare ale cooperării dintre România şi Ţările de Jos, concentrându-ne pe consolidarea relaţiilor economice şi pe dinamizarea dialogului politic. Obiectivul nostru legitim de aderare la spaţiul Schengen a fost unul dintre punctele esenţiale atinse în discuţia cu prim-ministrul Rutte, căruia i-am transmis că România este, fără îndoială, pe deplin pregătită pentru a intra în zona Schengen”, a scris Cîţu, pe Facebook. Potrivit prim-ministrului, discuţiile au vizat şi evoluţia pandemiei de COVID-19 şi desfăşurarea procesului de vaccinare, scrie Financial Intelligence.ro Adrian Codîrlașu: Suntem încă în valul al doilea al crizei coronavirusului, cu toate implicațiile economice care decurg din această situație . Indicatorul de Incredere Macroeconomica al Asociatiei CFA Romania a crescut fata de luna anterioara cu 5,9 puncte pana la valoarea de 50,4 puncte, (fata de aceeasi luna a anului anterior, Indicatorul a scazut cu 11,1 puncte), evolutia datorandu-se ambelor componente ale acestuia. Rata anticipata a inflatiei pentru orizontul de 12 luni (ianuarie 2022/ianuarie 2021) a inregistrat o valoare medie de 2,64%. In ceea ce priveste cursul de schimb EUR/RON, peste 85% dintre participantii la sondaj anticipeaza o depreciere a leului in urmatoarele 12 luni (comparativ cu valoarea actuala). Astfel valoarea medie a anticipatiilor pentru orizontul de 6 luni este de 4,9283, in timp ce pentru orizontul de 12 luni valoarea medie a cursului anticipat este 4,9825 lei pentru un euro, scrie bankingnews.ro . Un startup IT românesc, ce dezvoltă tehnologii de inteligență artificială utilizate în marketing, a fost cumpărat marți de o companie americană de tehnologie.Potrivit unui comunicat, compania americană Algolia a achiziționat startup-ul românesc MorphL, suma nefiind dezvăluită. Fondat în 2017, la București, de Ciprian Borodescu și Alexandra Anghel, MorphL dezvoltă un produs AI-as-a-platform pentru a ajuta companiile să crească prin optimizarea eforturilor de marketing, pe baza predicțiilor legate de comportamentul clienților, scrie StartupCafe.ro