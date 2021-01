​Business report: Câți bani îi dă lunar Starbucks unui barista în România. Cât costă ca mai mică mașină electrică. ​Standardul de CV pentru poziţiile de conducere. Putin: „Un conflict intens ar însemna sfârșitul civilizației”

​Standardul de CV pentru poziţiile de conducere ● 110.000 de profesori și oameni din școli s-au programat pe platforma de vaccinare. Dintre celelalte profesii, preoții sunt cei mai puțini ● Câți bani îi dă lunar Starbucks unui barista în România ● Cea mai mică mașină electrică. Cât costă și cine a produs-o ● Noi documente vor fi scutite de plata taxelor notariale ● Cum arata bugetul alternativ al PSD: haiducie pe hartie si bunastare la saraci ● Legea ambroziei- amenzi majorate ● Războiul politic al vaccinului ● Costul vieţii în diferitele state ale lumii, la început de 2021 ● Vladimir Putin, la Davos: „Un conflict intens este imposibil acum. Ar însemna sfârșitul civilizației” ● Conducerea ASF a ales șeful unic peste asigurări ● Finantele vor sa modifice legea privind garantarea depozitelor. Cele mai importante schimbari ● 2021 are toate premisele pentru a deveni anul fraudelor digitale ● Antreprenorii se aşteaptă la al treilea val al pandemiei.





Standardul de CV pentru poziţiile de conducere. Suntem întrebaţi mereu de către candidaţi: Care este formatul de CV care mă pune cel mai mult în valoare? Răspunsul sintetic, pe scurt, este: Acela care-l ajută cel mai mult pe recrutor şi pe angajator să îl citească şi să-l înţeleagă cât mai rapid, pe de o parte, dar şi cât mai precis si mai complet, pe de altă parte. Iar la o eventuală întrebare adiţională: Dar un CV original nu l-ar impresiona pe angajator, nu ar arăta că sunt un candidat mai deosebit, altfel decât ceilalţi?, răspunsul nostru, categoric şi apăsat, este NU! Absolut NU! La un începător, şi atunci când CV-ul e citit mai întâi de către recrutorii începători, e posibil, dar NU atunci când sunteţi un manager cu pretenţii şi cu aspiraţii la poziţii încă şi mai înalte. O scurtă recapitulare a felului în care citesc şi analizează CV-urile recrutorii care sunt obligaţi să citească uneori şi sute de CV-uri pe zi, la fel ca şi managerii din marile companii, care trebuie să parcurgă foarte rapid orice document (CV-urile incluse aici, desigur!): Toţi cei enumeraţi mai sus sunt obligaţi să parcurgă şi să analizeze CV-urile, scrisorile şi alte documente într-un sistem fotografic (pe care l-am prezentat în detaliu într-un articol anterior). Să îţi imaginezi că un recrutor sau un manager sub presiune permanentă citeşte fiecare CV sistematic, cursiv, rând cu rând şi cuvânt cu cuvânt, te poate face uneori să te gândeşti la imaturitate managerială dinspre partea idealistului candidat. Apoi, orice proces de selecţie începe cu eliminarea celor care nu sunt potriviţi, conform unui set minimal de criterii eliminatorii, şi nu cu depistarea celor mai buni, aşa cum, iarăşi, îşi închipuie mulţi. E cea mai eficientă metodă de lucru. Altfel, efortul ar fi incomparabil mai mare, la aceleaşi rezultate. Or, cei care fac prima selecţie caută să depisteze în CV exact acele câteva informaţii eliminatorii încă de la început. În câteva secunde, dacă se poate. Şi, alternativa în cazul în care cititorul nu găseşte suficient de repede ce caută în CV nu este întotdeauna să-şi aloce mai mult timp, ci uneori mai recurge şi la metoda mai brutală, dar mai economicoasă ca timp: să arunce CV-ul, pur şi simplu,



110.000 de profesori și oameni din școli s-au programat pe platforma de vaccinare. Dintre celelalte profesii, preoții sunt cei mai puțini. Date oficiale solicitate de Libertatea și furnizate de STS din platforma națională indică un clasament pe meserii al programărilor la vaccinare, din 15 ianuarie până marți, 26 ianuarie.

Peste o jumătate de milion de oameni, mai exact 540.248 de români care practică ceea ce legea numește „profesii esențiale” au fost înscriși de angajator în platforma de vaccinare, „începând cu data de 15 ianuarie 2021, orele 15.00 până marți, 26 ianuarie, orele 19.00”, potrivit unui răspuns al STS către redacție. Înscrierea în platformă este prima etapă a vaccinării. În cazul angajaților, ea se face pe listă, de către angajator. Practic, ea echivalează cu înscrierea pe care o pot face, pentru vârstnici și bolnavi cronici, fie aceștia, fie medicii de familie, fie rudele. Apoi, urmează programarea, adică alegerea (mai corect spus găsirea, pe fondul numărului mic de vaccinuri) unei date și a unui centru, .



Câți bani îi dă lunar Starbucks unui barista în România. Starbucks este una dintre cele mai celebre companii, iar cafeaua de la ei este foarte apreciată și cumpărată, chiar dacă prețurile nu sunt unele dintre cele mai mici. Dar ce salarii sunt, de fapt, acolo? Iată cât câștigă angajații de la Starbucks România. Un barista are un salariu net pe lună de 1.500 de lei. Acesta mai primește și tichete de masă în valoare de 280 de lei, un bonus de 180 de lei, dar și 100 de lei bacșiș. Este vorba despre un angajat cu mai puțin de un an experiență în domeniu, care lucrează la Starbucks România în Capitală. În alte orașe salariile pot fi mai mici. Lunar, un barista din alte orașe poate avea un salariu de 1.330 de lei, un bonus de 200 de lei pe lună, tichete de masă de 300 de lei, dar și bacșiș de circa 250 de lei pe lună, .



Cea mai mică mașină electrică. Cât costă și cine a produs-o. Toyota are pe piața din Japonia o mașină electrică ultracompactă, mai mică decât smart fortwo, care are 2,49 metri lungime și costă în jur de 15.000 de dolari. Mașina de dimensiuni reduse este perfectă pentru traficul din Capitală. Modelul electric de oraș se numește C+Pod și poate transporta doi pasageri. Dimensiunile acestuia sunt 2.49 metri lungime, 1.29 metri lățime și 1.55 metri înălțime. Greutatea este de 690 de kilograme. Toyota C⁺Pod are un motor electric de 12.5 CP și o viteză maximă de 60 de kilometric la oră. Bateria litiu-ion are o capacitate de 9 kWh și o autonomie maximă de 150 de kilometri. Pe lângă utilizarea zilnică pe distanțe scurte, modelul este destinat și utilizatorilor corporativi care vizitează clienți în mod regulat și utilizatorilor din comunitățile urbane sau montane care au nevoie de opțiuni de transport nerestricționate, ecologice. În 2021, doar aceștia pot comanda modelul. Din 2022, C+Pod va putea fi achiziționat și de cumpărători individuali, Suntem întrebaţi mereu de către candidaţi: Care este formatul de CV care mă pune cel mai mult în valoare? Răspunsul sintetic, pe scurt, este: Acela care-l ajută cel mai mult pe recrutor şi pe angajator să îl citească şi să-l înţeleagă cât mai rapid, pe de o parte, dar şi cât mai precis si mai complet, pe de altă parte. Iar la o eventuală întrebare adiţională: Dar un CV original nu l-ar impresiona pe angajator, nu ar arăta că sunt un candidat mai deosebit, altfel decât ceilalţi?, răspunsul nostru, categoric şi apăsat, este NU! Absolut NU! La un începător, şi atunci când CV-ul e citit mai întâi de către recrutorii începători, e posibil, dar NU atunci când sunteţi un manager cu pretenţii şi cu aspiraţii la poziţii încă şi mai înalte. O scurtă recapitulare a felului în care citesc şi analizează CV-urile recrutorii care sunt obligaţi să citească uneori şi sute de CV-uri pe zi, la fel ca şi managerii din marile companii, care trebuie să parcurgă foarte rapid orice document (CV-urile incluse aici, desigur!): Toţi cei enumeraţi mai sus sunt obligaţi să parcurgă şi să analizeze CV-urile, scrisorile şi alte documente într-un sistem fotografic (pe care l-am prezentat în detaliu într-un articol anterior). Să îţi imaginezi că un recrutor sau un manager sub presiune permanentă citeşte fiecare CV sistematic, cursiv, rând cu rând şi cuvânt cu cuvânt, te poate face uneori să te gândeşti la imaturitate managerială dinspre partea idealistului candidat. Apoi, orice proces de selecţie începe cu eliminarea celor care nu sunt potriviţi, conform unui set minimal de criterii eliminatorii, şi nu cu depistarea celor mai buni, aşa cum, iarăşi, îşi închipuie mulţi. E cea mai eficientă metodă de lucru. Altfel, efortul ar fi incomparabil mai mare, la aceleaşi rezultate. Or, cei care fac prima selecţie caută să depisteze în CV exact acele câteva informaţii eliminatorii încă de la început. În câteva secunde, dacă se poate. Şi, alternativa în cazul în care cititorul nu găseşte suficient de repede ce caută în CV nu este întotdeauna să-şi aloce mai mult timp, ci uneori mai recurge şi la metoda mai brutală, dar mai economicoasă ca timp: să arunce CV-ul, pur şi simplu, scrie George Butunoiu în Ziarul Financiar. . Date oficiale solicitate de Libertatea și furnizate de STS din platforma națională indică un clasament pe meserii al programărilor la vaccinare, din 15 ianuarie până marți, 26 ianuarie.Peste o jumătate de milion de oameni, mai exact 540.248 de români care practică ceea ce legea numește „profesii esențiale” au fost înscriși de angajator în platforma de vaccinare, „începând cu data de 15 ianuarie 2021, orele 15.00 până marți, 26 ianuarie, orele 19.00”, potrivit unui răspuns al STS către redacție. Înscrierea în platformă este prima etapă a vaccinării. În cazul angajaților, ea se face pe listă, de către angajator. Practic, ea echivalează cu înscrierea pe care o pot face, pentru vârstnici și bolnavi cronici, fie aceștia, fie medicii de familie, fie rudele. Apoi, urmează programarea, adică alegerea (mai corect spus găsirea, pe fondul numărului mic de vaccinuri) unei date și a unui centru, scrie Libertatea.ro . Starbucks este una dintre cele mai celebre companii, iar cafeaua de la ei este foarte apreciată și cumpărată, chiar dacă prețurile nu sunt unele dintre cele mai mici. Dar ce salarii sunt, de fapt, acolo? Iată cât câștigă angajații de la Starbucks România. Un barista are un salariu net pe lună de 1.500 de lei. Acesta mai primește și tichete de masă în valoare de 280 de lei, un bonus de 180 de lei, dar și 100 de lei bacșiș. Este vorba despre un angajat cu mai puțin de un an experiență în domeniu, care lucrează la Starbucks România în Capitală. În alte orașe salariile pot fi mai mici. Lunar, un barista din alte orașe poate avea un salariu de 1.330 de lei, un bonus de 200 de lei pe lună, tichete de masă de 300 de lei, dar și bacșiș de circa 250 de lei pe lună, scrie Redactia.ro Toyota are pe piața din Japonia o mașină electrică ultracompactă, mai mică decât smart fortwo, care are 2,49 metri lungime și costă în jur de 15.000 de dolari. Mașina de dimensiuni reduse este perfectă pentru traficul din Capitală. Modelul electric de oraș se numește C+Pod și poate transporta doi pasageri. Dimensiunile acestuia sunt 2.49 metri lungime, 1.29 metri lățime și 1.55 metri înălțime. Greutatea este de 690 de kilograme. Toyota C⁺Pod are un motor electric de 12.5 CP și o viteză maximă de 60 de kilometric la oră. Bateria litiu-ion are o capacitate de 9 kWh și o autonomie maximă de 150 de kilometri. Pe lângă utilizarea zilnică pe distanțe scurte, modelul este destinat și utilizatorilor corporativi care vizitează clienți în mod regulat și utilizatorilor din comunitățile urbane sau montane care au nevoie de opțiuni de transport nerestricționate, ecologice. În 2021, doar aceștia pot comanda modelul. Din 2022, C+Pod va putea fi achiziționat și de cumpărători individuali, scrie Playtech.ro





Noi documente vor fi scutite de plata taxelor notariale. Alături de anumite documente legate de ajutorul de șomaj, cel social sau pentru obţinerea alocaţiei de stat pentru copii, actele necesare anumitor persoane pentru a beneficia de diverse forme de sprijin stabilite de autorități prin legi speciale sau de protecție socială vor fi scutite de plata taxelor notariale, apare într-un proiect de ordin pus în dezbatere miercuri la Ministerul Justiției (MJ).





Legea ambroziei. Fermierii – controlați de Primărie, Poliția Locală sau Garda de Mediu; amenzi majorate! Decizia a fost luată astăzi de către Executiv care a aprobat o Hotărâre de Guvern care permite ca autoritățile publice locale, poliția locală sau comisarii Gărzii de Mediu să aplice amenzi mai usturătoare acelor persoane care nu combat ambrozia. Începând din acest an, verificarea terenurilor infestate cu ambrozie va putea fi realizată fie de către autoritățile publice locale, de poliția locală sau de către comisari ai Gărzii de Mediu. La rândul lor, aceștia vor fi verificați de către o comisie stabilită prin Ordin al Prefectului. De asemenea, tot din acest an vor crește și amenzile pentru cei care nu respectă prevederile legale privind distrugerea buruienii ambrozia, ajungând până la 5.000 lei pentru persoanele fizice și până la 20.000 lei pentru persoanele juridice.

! Decizia a fost luată astăzi de către Executiv care a aprobat o Hotărâre de Guvern care permite ca autoritățile publice locale, poliția locală sau comisarii Gărzii de Mediu să aplice amenzi mai usturătoare acelor persoane care nu combat ambrozia. Începând din acest an, verificarea terenurilor infestate cu ambrozie va putea fi realizată fie de către autoritățile publice locale, de poliția locală sau de către comisari ai Gărzii de Mediu. La rândul lor, aceștia vor fi verificați de către o comisie stabilită prin Ordin al Prefectului. De asemenea, tot din acest an vor crește și amenzile pentru cei care nu respectă prevederile legale privind distrugerea buruienii ambrozia, ajungând până la 5.000 lei pentru persoanele fizice și până la 20.000 lei pentru persoanele juridice , scrie Agrointel.ro

Mai exact, proiectul de ordin prevede mărirea listei actelor care sunt scutite de plata onorariilor notariale, prin introducerea “declaraţiilor sau procurilor necesare în vederea stabilirii sau valorificării drepturilor prevăzute, ca forme de sprijin al unor categorii sociale, în alte programe naționale instituite prin legi speciale sau de protecție socială”, scrie avocatnet.ro Calculul prezinta venituri in plus de 375 de miliarde de lei.Bugetul alternativ al PSD arata a plan conceput de haiducii care iau de la bogati si dau la saraci. Liderii partidului social-democrat au prezentat intr-o conferinta de presa miercuri, 27 iunie, alternativa la bugetul national pentru anul 2021. In principiu, social-democratii spun in propunerea lor de buget de stat ca isi vor "rupe de la gura" pentru a da banii in alte directii. Astfel, potrivit planului anuntat, ar urma sa ia bani de la Parlament, Guvern si Ministerul finantelor pentru a-i transfera la Sanatate, Educatie si Investitii. Cu toate acestea, planul "frumos desenat" in PDF si extrem de optimist este aspru criticat de economisti. Acestia spun ca proiectul de buget este aproape imposibil de realizat intr-un an economic relativ normal si arata a fantezie in perioada pandemiei, scrie Ziare.com Guvernul va merge cel mai probabil săptămâna viitoare în Parlament cu proiectul de buget, schițat după discuțiile cu ordonatorii de credite și în concordanță cu două mari priorități: investițiile și Sănătatea. Este o distribuție a bugetului stabilită încă de anul trecut și menținută de premierul Florin Cîțu, în condiții de pandemie. Miercuri, premierul a explicat întârzierea prin faptul că proiectul legii bugetului este primul cu o abordare multianuală, respectiv că se analizează la pachet și raportul dintre veniturile și cheltuielile din 2022. Ar urma să fie corectate o serie de măsuri luate în trecut și care au avut un efect devastator asupra economiei, după cum a declarat Florin Cîțu la finalul ședinței de Guvern. Premierul transmite și că a avut discuții cu toți miniștrii, de la care așteaptă măsuri de restructurare, amintind de situația companiilor de stat sau de modificarea legii salarizării, astfel încât să fie eliminate cheltuielile ineficiente, potrivit Europei Libere Planeta a depășit plafonul de 100 de milioane de infectări cu Covid-19, dintre care aproape 2,170 de milioane s-au soldat cu decese. În acest context, unele state încearcă să-și asigure cu prioritate dozele necesare de vaccin, ceea ce a generat acuzații din partea Comisiei Europene la adresa marilor producători.Bruxelles-ul cere companiei AstraZeneca (producătoarea vaccinului anti-Covid dezvoltat de Universitatea Oxford) să publice contractul semnat cu UE și a solicitat o întâlnire cu reprezentanți ai acestui gigant pharma pentru a afla motivul reducerii numărului de doze prevăzut pentru primul trimestru, scrie cursdeguvernare.ro Unde se plasează România în rândul celor 138 de ţări analizate.Nici insulele exotice nu mai sunt ceea ce au fost odată: iar dacă v-aţi propus să vindeţi tot şi să vă stabiliţi la bătrâneţe într-un astfel de paradis exotic, trebuie să analizaţi cu atenţia situaţia, pentru a nu avea surprize mai puţin plăcute. Spre exemplu, Insulele Bermuda au intrat în topul Indexului Costului Vieţii alcătuit de Numbeo direct pe locul 1 (anul acesta a crescut numărul statelor analizate de la 132 la 138). Bahamas, Barbados sau Seychelles sunt alte nume plasate sus în top. Bermuda a depăşit eternele premiante Elveţia şi Norvegia, care completează podiumul: cele trei sunt şi singurele cu o valoare a Index-ului de peste 100 de puncte (anul trecut, poziţia a treia revenea Islandei, actual loc 4, care avea punctaj de peste 100 de puncte).Australia, Suedia, Olanda şi Liban sunt state care au urcat mult în acest top ce poate fi considerat nedorit, dacă traducem acest Index prin costurile vieţii. Câteva poziţii au pierdut Japonia şi Koreea de Sud, scrie FinEco24News . Putin a spus că situația la nivel internațional se poate dezvolta imprevizibil și incontrolabil dacă nu se face nimic pentru a preveni acest lucru. Referitor la companiile de social media, a spus că acestea nu mai sunt doar giganți economici, ci concurează cu statele, controlând societatea în mod grosolan. El a semnalat pericolul globalizării, care a dus la o creștere uriașă a profiturilor marilor companii multinaționale, în timp ce mulți oameni din clasa de mijloc riscă să rămână fără locuri de muncă, scrie Alephnews.ro . Cristian Sporiș, Vicepreședinte Corporate Banking Raiffeisen Bank, consideră că, în noua realitate impusă de pandemia de coronavirus, poziționarea antreprenorului față de propria afacere a devenit principalul element ce primează în analiza de eligibilitate pentru acordarea unui credit de business. ”Altfel spus, vrem să vedem că dincolo de cifrele financiare (care chiar pot să nu ne mai ajute prea mult), să înțelegem care e politica de dividende, politica de plată a eventualelor credite acționari, consistența aportului acționarului în proiectul lui”, a precizat Cristian Sporiș în cadrul unui interviu acordat publicației online BankingNews. Bancherul se așteaptă la o creștere atât pentru cererea de credite corporate cât și pentru apetitul finanțatorilor de a finanța. Cristian Sporiș are și un sfat pentru antreprenorii care se confruntă cu probleme în aceste momente complicate: ”să comunice cu banca în cel mai deschis mod posibil atât pentru găsirea unor soluții comune și traversarea acestei perioade dificile pentru toți, dar și pentru finanțarea oportunităților ivite”, scrie bankingnews.ro .Ministrul Investițiilor și proiectelor europene, Cristian Ghinea, consideră că o eventuală introducere a venitului minim de incluziune va încuraja beneficiarii să-și caute loc de muncă, iar antreprenorii nu au motive să se teamă de VMI. Într-un interviu acordat HotNews și StartupCafe.ro, Ghinea, care a fost europarlamentar în actuala legislatură, dar a renunțat la acest post pentru funcția de ministru, consideră că România ar trebui să operaționalizeze venitul minim de incluziune și să-l finanțeze din fonduri europene. El a explicat ce înseamnă VMI prezentând cazul unui bărbat din județul Brașov, care beneficia de ajutoare sociale și nu putea să se angajeze, pentru că ar fi pierdut acele ajutoare, iar salariul pe care l-ar fi obținut era foarte mic, scrie StartupCafe.ro Viitorul director al sectorului vine într-un moment critic pentru piața RCA Conducerea Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) s-a decis asupra numelui viitorului director unic al sectorului asigurări în cadrul procesului de reorganizare, au arătat surse din mai multe zone. Sectorul va fi condus de către Valentin Ionescu(foto), actualul director al Direcției Generale Strategie și Stabilitate Financiară, care va prelua prin delegare și poziția de director al Direcției Generale Asigurări, aflată în subordinea directă a Cabinetului Vicepreședintelui Cristian Roșu. Ionescu, care a mai avut o experiență provizorie în sectorul asigurări, ca director interimar al Direcției Reglementare Autorizare, va fi unul dintre cei doar trei directori din sectoare rămași după reorganizare. Noul președinte al ASF, Nicu Marcu, îl promovase anterior pe Ionescu și ca președinte al Institutului de Studii Financiare, în locul lui Călin Rangu, rămas doar director al Direcției Relații cu Publicul și Petiții, notează Economica.net Ministerul Finantelor a elaborat un proiect de lege prin care extinde aria depozitelor acoperite de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare. De asemenea, vor exista si o serie de modificari cu privire la resursele financiare ale Fondului care garanteaza depozitele romanilor in cazul unui faliment bancar. Proiectul de act normativ isi propune sa aduca modificari si completari prevederilor Legii 311/2015. Legea prevede extinderea ariei depozitelor acoperite ce beneficiaza de protectie peste plafonul standard de acoperire (echivalentul in lei al sumei de 100.000 euro) prin includerea a inca doua categorii de depozite, respectiv cele rezultate ca urmare a casatoriei sau divortului, in vederea oferirii deponentilor aflati in situatiile respective a unei protectii echivalente cu cea asigurata in alte state membre ale Uniunii Europene. In situatii exceptionale, daca Fondul ramane fara bani, se poate impune o taxa speciala bancilor, scrie Finzoom.ro În contextul creșterii încercărilor de fraudă în mediile digitale la nivel global din ultimul an, SAS face o trecere în revistă a celor mai importante tendințe și provocări din domeniu, alături de predicțiile specialiștilor pentru anul 2021. Pe baza tendințelor actuale, 2021 se profilează deja a fi un an record pentru frauda digitală în toate sectoarele de activitate. Pe măsură ce țările se luptă să combată răspândirea virusului prin tot mai multe restricții și blocaje, impactul asupra locurilor de muncă și a economiei generale este evident. Dificultățile și perturbările economice sunt precursori binecunoscuți ai fraudei, iar COVID-19 accelerează acești factori la scară globală. De asemenea, ca răspuns la pandemie, numeroase organizații și-au accelerat inițiativele de digitalizare pentru a rămâne conectați cu clienții, oriunde s-ar afla. De exemplu, 2020 a adus o explozie în servicii bancare mobile. În domeniul asigurărilor vom vedea că tot mai multe companii vor deveni complet digitale în procesarea daunelor. Știm, de asemenea, că fraudatorii adoră digitalul. Companiile care neglijează integrarea măsurilor de protecție necesare pentru detectarea fraudei în canalele lor digitale nu vor face decât să adauge combustibil pe un foc latent, scrie wall-street.ro Șapte din zece antreprenori se tem, în prezent, că al treilea val al pandemiei, care a cuprins deja țările occidentale, le-ar putea bloca din nou activitatea, arată datele unui sondaj. Potrivit unui barometru de opinie realizat de Frames, la comanda Asociației Patronale „Protejăm România”, 57% dintre antreprenori cred că efectele pandemiei se vor vedea cel puțin până la începutul lui 2022. Numai 22% cred că economia va reveni pe linia de plutire în partea a doua a acestui an, în timp ce 19% spun că nu știu cum va evolua situația. 62% dintre cei intervievați se tem că situația se va înrăutăți din punct de vedere epidemiologic și numai 15% văd perspectivele într-o notă optimistă. „Principala temere este legată de impunerea unor noi restricții care ar afecta mediul de afaceri, menționată de 72% dintre respondenți. Pe lista provocărilor se mai află, în prim-plan, creșterea prețurilor, amintită de 43% dintre cei chestionați, accentuarea blocajului financiar (29%), scăderea vânzărilor (21%) și plata obligațiilor (taxe, impozite, rate bancare, leasinguri etc.), amintită de 19%”, se arată într-un comunicat al realizatorilor studiului, scrie Cotidianul . Răzvan Cherecheş, profesor de sănătate publică la Universitatea Babeş-Bolyai de la Cluj-Napoca, spune că redeschiderea școlilor trebuie făcută doarîn urma unei analize a specialiștilor. Profesorul a vorbit, la Piața Victoriei, cu Alice Iacobescu, despre cum ar trebui redeschise unitățile de învățământ și ce categorie de elevi ar putea să ajungă primii în bănci: „Eu nu am considerat că ar fi trebuit închise școlile nici când au fost închise, mă refer la cele până în clasa a IV-a. (…) Ar fi trebuit deschise, dar cu suport din partea autorităților locale, poliția ar fi trebuit să disperseze grupurile de părinți adunate la școli, transportul în comun, o oră înainte, o oră după, nu folosește nimeni transportul în comun, doar pentru școli. (…) Prioritatea ar trebui să fie redeschiderea școlilor până în clasa a IV-a dar nu oricum. (…) Trebuie făcut training pe respectarea regulilor.” În plus, este nevoie de alte măsuri de protecție față de cele care au fost implementate la începutul anului școlar, a mai adăugat Răzvan Cherecheș, la EuropaFM Pensiile private obligatorii (Pilonul II) au realizat în 2020 un randament mediu de 6,19%, de trei ori mai ridicat decât rata inflației de anul trecut. În termeni monetari înseamnă că fondurile de Pilon II au produs în 2020 un câștig net pentru participanți de 900 milioane de euro, anunță APAPR. Pe întreaga perioadă de funcționare (2008-2020), Pilonul II a înregistrat un randament mediu anual de 8,17% (față de o inflație medie anuală de 2,97%), însemnând un câștig net pentru participanți de peste 3,5 miliarde de euro. La RFI, președintele Asociației Administratorilor de Pensii Administrate Privat, Radu Crăciun, spune că – dacă se respecta legea – românii ar mai fi adăugat la aceastăî sumă alte aproape 2,7 miliarde de euro, potrivit RFI.ro