​Business report: Sorin Ioniță: Nicușor Dan se poate gândi și la o demisie. Risc chimic și biologic la Educație. Sporuri: 50.000 €/lună. Unde dai și unde crapă. Noi reguli pentru actele de naștere și deces

​Jumătate din funcțiile de conducere din Poliția Locală Sector 1 au fost desființate ● Sorin Ioniță, despre situația PUZ-urilor: Nicușor Dan se poate gândi și la o demisie ● Risc chimic și biologic la Educație, găsit de o instituție subordonată. Sporuri: 50.000 €/lună ● În cât timp poate renunța România la cărbune? Răzvan Nicolescu: ”Nu va fi un proces ușor” ● Unde dai și unde crapă ● Florin Cîțu: Proiectele imobiliare nu vor primi bani în programul de granturi pentru investiții ● Actele de deces și de naștere se vor emite după reguli noi ● Fiscul, amendat după ce a refuzat să spună cui a închiriat milionarul fugar Puiu Popoviciu proprietăți în Băneasa ● Proverbul ”sunt prea sărac să cumpăr ceva ieftin”, necunoscut pentru români● Buget 2021: Avem de-a face cu un buget de austeritate sau cu unul de expansiune? ● Ai ales cea mai ieftină asigurare. Ești sigur că e cea mai bună decizie?





Jumătate din funcțiile de conducere din Poliția Locală Sector 1 au fost desființate. Funcțiile de conducere din cadrul Poliției Locale Sector 1 au fost reduse de la 31 la 16. Consilierii locali au aprobat astăzi cu 18 voturi pentru, 6 abțineri și 2 voturi împotrivă reorganizarea Poliției Locale: sunt eliminate suprapunerile de atribuții, sunt comasate activitățile similare și optimizate activitățile structurilor de ordine publică și de inspecție. Totodată, sunt suplimentate cu 5 posturi de polițist local structura de disciplină în construcții și de control activități comerciale.„Reorganizarea Poliției Locale era o problemă de siguranță națională în condițiile în care o parte dintre cei care poartă uniforma de polițist făcuseră pact cu Mafia și aveau o agendă personală, diferită de cea a cetățeanului.” , . . Funcțiile de conducere din cadrul Poliției Locale Sector 1 au fost reduse de la 31 la 16. Consilierii locali au aprobat astăzi cu 18 voturi pentru, 6 abțineri și 2 voturi împotrivă reorganizarea Poliției Locale: sunt eliminate suprapunerile de atribuții, sunt comasate activitățile similare și optimizate activitățile structurilor de ordine publică și de inspecție. Totodată, sunt suplimentate cu 5 posturi de polițist local structura de disciplină în construcții și de control activități comerciale.„Reorganizarea Poliției Locale era o problemă de siguranță națională în condițiile în care o parte dintre cei care poartă uniforma de polițist făcuseră pact cu Mafia și aveau o agendă personală, diferită de cea a cetățeanului.” , scrie Buletin de București





Sorin Ioniță, despre situația PUZ-urilor: Nicușor Dan se poate gândi și la o demisie. Liberalii vor vota suspedarea celor 5 planuri urbanistice zonale de sector, dar nu pentru 2 ani, cum a propus primarul general, Nicuşor Dan, ci doar pentru 3 luni. Preşedintele PNL Bucureşti, Violeta Alexandru susţine că Nicuşor Dan ar fi fost de acord cu această propunere. Însă, ce se poate face în 3 luni de zile? Expertul în administraţie publică locală, Sorin Ioniţă. ”Discuția asta cu suspendarea de trei luni nu duce nicăieri, nu se poate remedia nimic. PNL a trecut prin campania electorală de la locale, cel puțin la București, cu un fel de spoială, față europeană, dar de fapt e nereformat în profunzime și se vede acum că așa cum patru ani de zile în mandatul Firea a avut oameni la remorca sau a dat oameni care au jucat în tabăra PSD și imobiliarilor, lucrurile nu s-au rezolvat deloc.”Sorin Ioniţă spune că nici vorbă că Bucureştiul ar rămâne fără nici un fel de reglementare în materie de urbanism – aşa cum spun liberalii. El e de părere că poate fi momentul pentru Nicuşor Dan să se rupă de cei care l-au spijinit în campanile, dacă interesele lor nu mai corespund. ”Dacă faci un pas îndărăt, s-au cam terminat lucrurile și brandul Nicușor Dan și brandul Urbanism curat. E clar că a deranjat, e clar că presiunea pe el e uriașă, și poate că ăsta e un momen de ieșit în stradă, de făcut apel la toată acea rețea civică, care l-a susținut atâția ani de zile. Se poate gândi și la o demisie. Dacă nu este lăsat să facă chestia asta, nu are nici un sens să mai vorbim. Ce înseamnă trei luni? Înseamnă că după Paști se vor aproba pe bandă toate proiectele imobiliare care stau în așteptare și care sunt multe”, mai spune Sorin Ioniță, Liberalii vor vota suspedarea celor 5 planuri urbanistice zonale de sector, dar nu pentru 2 ani, cum a propus primarul general, Nicuşor Dan, ci doar pentru 3 luni. Preşedintele PNL Bucureşti, Violeta Alexandru susţine că Nicuşor Dan ar fi fost de acord cu această propunere. Însă, ce se poate face în 3 luni de zile? Expertul în administraţie publică locală, Sorin Ioniţă. ”Discuția asta cu suspendarea de trei luni nu duce nicăieri, nu se poate remedia nimic. PNL a trecut prin campania electorală de la locale, cel puțin la București, cu un fel de spoială, față europeană, dar de fapt e nereformat în profunzime și se vede acum că așa cum patru ani de zile în mandatul Firea a avut oameni la remorca sau a dat oameni care au jucat în tabăra PSD și imobiliarilor, lucrurile nu s-au rezolvat deloc.”Sorin Ioniţă spune că nici vorbă că Bucureştiul ar rămâne fără nici un fel de reglementare în materie de urbanism – aşa cum spun liberalii. El e de părere că poate fi momentul pentru Nicuşor Dan să se rupă de cei care l-au spijinit în campanile, dacă interesele lor nu mai corespund. ”Dacă faci un pas îndărăt, s-au cam terminat lucrurile și brandul Nicușor Dan și brandul Urbanism curat. E clar că a deranjat, e clar că presiunea pe el e uriașă, și poate că ăsta e un momen de ieșit în stradă, de făcut apel la toată acea rețea civică, care l-a susținut atâția ani de zile. Se poate gândi și la o demisie. Dacă nu este lăsat să facă chestia asta, nu are nici un sens să mai vorbim. Ce înseamnă trei luni? Înseamnă că după Paști se vor aproba pe bandă toate proiectele imobiliare care stau în așteptare și care sunt multe”, mai spune Sorin Ioniță, potrivit Europa FM.





Risc chimic și biologic la Educație, găsit de o instituție subordonată. Sporuri: 50.000 €/lună. Risc chimic și biologic la Ministerul Educației, consideră un institut care îi este subordonat instituției, potrivit unor documente obținute de Newsweek România. Institutul a emis buletine de analiză pe baza cărora angajații primesc sporuri de condiții vătămătoare de muncă. Sporurile sunt cuprinse între câteva sute și câteva mii de lei pe lună. Buletinele arată la ce factori nocivi sunt expuși angajații din sistemul bugetar. De asemenea, precizează durata și intensitatea cu care acești factori de risc ar acționa asupra angajaților,



În cât timp poate renunța România la cărbune? Răzvan Nicolescu: ”Nu va fi un proces ușor”. Vicepreședintele executiv al Comisiei Europene Frans Timmermans a afirmat recent că hidrogenul este energia viitorului. El a îndemnat România să prezinte un plan pentru renunțarea completă la cărbune. Expertul în energie Răzvan Nicolescu, fost ministru de resort, a explicat la RFI cum și în cât timp poate renunța România la cărbune, așa cum recomandă Frans Timmermans: ”Nu va fi un proces foarte ușor, mai ales în zona bazinului Oltenia, pentru că în Valea Jiului și nu știu la care dintre zone s-a referit vicepreședintele Comisiei Europene, dar în Valea Jiului lucrurile sunt destul de clare și se merge spre o închidere rapidă”. El spune că ”în Oltenia, lucrurile sunt mai complicate, pentru că ei joacă un rol important în mixul energetic. În perioade de frig, fără producția lor e complicat, foarte complicat. Ei au și niște soluții de captare și stocare a carbonului. Adică e de văzut cum vor evolua lucrurile la ei și depinde totul și de modul cum va fi administrată societatea”, Risc chimic și biologic la Ministerul Educației, consideră un institut care îi este subordonat instituției, potrivit unor documente obținute de Newsweek România. Institutul a emis buletine de analiză pe baza cărora angajații primesc sporuri de condiții vătămătoare de muncă. Sporurile sunt cuprinse între câteva sute și câteva mii de lei pe lună. Buletinele arată la ce factori nocivi sunt expuși angajații din sistemul bugetar. De asemenea, precizează durata și intensitatea cu care acești factori de risc ar acționa asupra angajaților, scrie Newsweek.ro Vicepreședintele executiv al Comisiei Europene Frans Timmermans a afirmat recent că hidrogenul este energia viitorului. El a îndemnat România să prezinte un plan pentru renunțarea completă la cărbune. Expertul în energie Răzvan Nicolescu, fost ministru de resort, a explicat la RFI cum și în cât timp poate renunța România la cărbune, așa cum recomandă Frans Timmermans: ”Nu va fi un proces foarte ușor, mai ales în zona bazinului Oltenia, pentru că în Valea Jiului și nu știu la care dintre zone s-a referit vicepreședintele Comisiei Europene, dar în Valea Jiului lucrurile sunt destul de clare și se merge spre o închidere rapidă”. El spune că ”în Oltenia, lucrurile sunt mai complicate, pentru că ei joacă un rol important în mixul energetic. În perioade de frig, fără producția lor e complicat, foarte complicat. Ei au și niște soluții de captare și stocare a carbonului. Adică e de văzut cum vor evolua lucrurile la ei și depinde totul și de modul cum va fi administrată societatea”, scrie RFI.ro





Florin Cîțu: Proiectele imobiliare nu vor primi bani în programul de granturi pentru investiții. Proiectele privind achiziția de spații imobiliare vor fi eliminate de la acordarea granturilor pentru investiții, astfel încât programul să meargă mai departe, a declarat premierul Florin Cîțu. La Ministerul Economiei nu se știe, însă, cum se poate realiza juridic această modificare, au precizat surse pentru Libertatea. Florin Cîțu a spus că va discuta cu ministrul economiei, Claudiu Năsui, pentru eliminarea achizițiilor de spații imobiliare din program, deoarece nu acesta a fost scopul inițial al măsurii. „Cred că aici a fost o interpretare mai largă a ceea ce noi am spus în acea măsură, când am vorbit de spații de producție nu se gândea nimeni la imobiliare. E posibil ca o soluție pe care să o avem pe termen scurt acum, să eliminăm acele proiecte din măsura 3 care sunt legate de imobiliare și să putem să mergem mai departe‟, a afirmat Cîțu, Proiectele privind achiziția de spații imobiliare vor fi eliminate de la acordarea granturilor pentru investiții, astfel încât programul să meargă mai departe, a declarat premierul Florin Cîțu. La Ministerul Economiei nu se știe, însă, cum se poate realiza juridic această modificare, au precizat surse pentru Libertatea. Florin Cîțu a spus că va discuta cu ministrul economiei, Claudiu Năsui, pentru eliminarea achizițiilor de spații imobiliare din program, deoarece nu acesta a fost scopul inițial al măsurii. „Cred că aici a fost o interpretare mai largă a ceea ce noi am spus în acea măsură, când am vorbit de spații de producție nu se gândea nimeni la imobiliare. E posibil ca o soluție pe care să o avem pe termen scurt acum, să eliminăm acele proiecte din măsura 3 care sunt legate de imobiliare și să putem să mergem mai departe‟, a afirmat Cîțu, citat de Libertatea.ro





Ai ales cea mai ieftină asigurare. Ești sigur că ai luat cea mai bună decizie? Probabil că din start foarte multă lume nu va fi de acord cu afirmația din titlu. Și pe bună dreptate, cum se poate spune că produsele de asigurare standard (gen RCA) nu sunt „commodity”? O să revin un pic mai jos să vă arăt că nici măcar „regele” RCA nu mai este un simplu „commodity”. Din păcate, promovarea acestui produs (si nu numai – este valabil cam pentru toate produsele de asigurare) împinge consumatorul să creadă că asigurările sunt mai toate la fel (ar trebui să despăgubească indiferent de situație) si doar prețul contează. Ați văzut afișe / mesaje de promovare ale asigurărilor gen: „Aici, cele mai ieftine asigurări”? Probabil ca da!. Ați văzut vreodată un mesaj de marketing de genul „Aici: servicii de asigurare de calitate?”. Probabil foarte putine si rare. Tipul acesta de comunicare (concentrată pe preț) lasă impresia consumatorului la nivel subconștient că asigurările sunt precum „apa plata”, dai drumul la robinet o pui într-un ambalaj, îi pui o etichetă și o vinzi (în paranteza fie spus jos pălăria în fața departamentelor de marketing ale companiilor care vând apă – a diferenția produsul este o adevărată arta), Probabil că din start foarte multă lume nu va fi de acord cu afirmația din titlu. Și pe bună dreptate, cum se poate spune că produsele de asigurare standard (gen RCA) nu sunt „commodity”? O să revin un pic mai jos să vă arăt că nici măcar „regele” RCA nu mai este un simplu „commodity”. Din păcate, promovarea acestui produs (si nu numai – este valabil cam pentru toate produsele de asigurare) împinge consumatorul să creadă că asigurările sunt mai toate la fel (ar trebui să despăgubească indiferent de situație) si doar prețul contează. Ați văzut afișe / mesaje de promovare ale asigurărilor gen: „Aici, cele mai ieftine asigurări”? Probabil ca da!. Ați văzut vreodată un mesaj de marketing de genul „Aici: servicii de asigurare de calitate?”. Probabil foarte putine si rare. Tipul acesta de comunicare (concentrată pe preț) lasă impresia consumatorului la nivel subconștient că asigurările sunt precum „apa plata”, dai drumul la robinet o pui într-un ambalaj, îi pui o etichetă și o vinzi (în paranteza fie spus jos pălăria în fața departamentelor de marketing ale companiilor care vând apă – a diferenția produsul este o adevărată arta), scrie project-e.ro

În munca mea de consultant întâlnesc adeseori în organizații practici adânc împământenite care însă fac rău organizației și membrilor ei, sunt toxice sau măcar ineficace. De cele mai multe ori liderii care mă angajează sunt conștienți de toxicitatea lor, de asta au nevoie de ajutor din exterior. De multe ori cei care îmi cer ajutorul sunt nou numiți în poziția de conducători ai organizației și vor să schimbe lucrurile pentru că văd și ei, ca și mine, că ceva nu merge cum ar trebui. Însă eu lucrez cu multe firme antreprenoriale iar în cazul lor cei care mă angajează sunt chiar cei care au creat situația pe care vor să o schimbe. M-a preocupat mereu întrebarea asta: “dar cum de au ajuns să o creeze din capul locului? De ce nu era clar de la început că acele abordări vor crea probleme?” Un tip de răspunsuri vine din stadiile de maturitate ale unei organizații. O organizație mică și una mare au feluri diferite de conducere, metode care merg la o dimensiune devin inoperante la alta și contra-productive la încă o alta. Un alt tip de răspunsuri vine din contextul general. Ceva ce merge într-un anumit context (de piață, de competiție, de cadru legal, etc.) e posibil să nu mai meargă atunci când contextul se schimbă. Ambele aceste aspecte sunt bine înțelese și larg acceptate. Dar nu asupra lor vreau să mă opresc.Vreau să mă opresc asupra situației celei mai frecvente și în același timp celei mai puțin înțelese, asupra fenomenului consecințelor neintenționate. Ceea ce numim colocvial “unde dai și unde crapă”, scrie Adrian Stanciu pe blogul personal Pentru a limita interacțiunea dintre persoane, în contextul epidemiologic actual, Ministerul Afacerilor Interne (MAI) propune, printr-un proiect de ordonanță pus miercuri în dezbatere publică, aplicarea unor măsuri speciale atunci când vine vorba despre unele acte de stare civilă. Măsurile ar urma să se aplice pe întreaga durată a stării de alertă, dar și timp de șase luni de la încheierea acesteia. La modul concret, proiectul de OUG de la MAI prevede că, pe durata stării de alertă și încă șase luni de la încheierea ei, în cazul activităților specifice de stare civilă se vor aplica mai multe măsuri excepționale, printre care amintim: a) înlocuirea certificatelor de stare civilă solicitate cetățenilor de către instituțiile și autoritățile publice cu extrase pentru uz oficial de pe actele de stare civilă, care vor fi transmise, între instituții, în format electronic;b) transmiterea documentelor primare care stau la baza înregistrării actelor de naștere și de deces prin fax sau prin intermediul mijloacelor electronice administrate de autorități ale statului român, de către emitenți, la serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor/ oficiul de stare civilă competent; c) stabilirea termenului de declarare a decesului de trei zile calendaristice de la producerea evenimentului (în situația decesului intervenit din cauze violente, termenul de trei zile pentru declararea decesului se calculează de la data eliberării certificatului medical constatator al decesului), scrie avocatnet.ro Contractele pentru consumatorii casnici de energie electrica se vor simplifica si vor exista si alte cateva clarificari legate de ce informatii vor contine acestea, potrivit unui proiect de ordin al ANRE. Avand in vedere procesul de liberalizare a pietei de energie electrica, de la 1 ianuarie 2021, in scopul clarificarii anumitor aspecte referitoare la procesul de incheiere a contractelor de furnizare a energiei electrice de catre clientii casnici s-a considerat necesara clarificarea documentelor care stau la baza incheierii contractului de furnizare a energiei electrice, potrivit Ziare.com . Domnia sa a explicat: "Este nevoie ca sistemul de diplomaţie economică, atât cel existent la Ministerul Economiei, cât şi de la Ministerul de Externe în integralitatea sa şi diplomaţii români să se axeze mai mult pe diplomaţie economică şi, dacă se poate, cei de la Ministerul Economiei să fie transferaţi chiar la CCIR pentru că vor răspunde mult mai eficient cerinţlelor mediului de afaceri de astăzi, pentru că în prezent aceştia răspund, din păcate, cerinţelor mediului de afaceri din trecut". Totodată, preşedintele CCIR a mai adăugat că este momentul ca statul să înveţe să externalizeze anumite servicii publice. În plus, domnia sa consideră că mediul privat trebuie să-şi ia în propriile mâini soar­ta în ceea ce înseamnă diplomaţie economică, pentru că există o incompatibilitate între structura actuală de diplomaţie economică şi mediul de afaceri real din ţară, potrivit Bursa.ro . Curtea de Apel București a amendat Administrația Financiară a Sectorului 1 cu 3.000 de lei deoarece funcționarii statului nu au comunicat instanței datele privind contractele de închiriere încheiate de Puiu Popoviciu pentru cele 224 de hectare ale complexului Băneasa. Pe data de 9 octombrie 2020, Curtea de Apel București a cerut de la Administrația Financiară a Sectorului 1, o copie după contractele de închiriere încheiate de inculpați, „având ca obiect terenuri și construcții existente pe terenul în suprafață de 224,61 ha”. Acest teren este obiectul dosarului civil privind „Afacerea Băneasa" în care a fost condamnat Puiu Popoviciu. Tot atunci, judecătorii au cerut Ministerului de Interne, „prin Biroul Național SIRENE și direct către National Crime Agency, SIRENE Fugitives Unit, pentru a comunica stadiul procedurii de extrădare a inculpatului Popoviciu Gabriel-Aurel, adresa unde acesta locuiește pe teritoriul Marii Britanii și dacă se află în stare de arest preventiv, arest la domiciliu, sub control judiciar sau sub control judiciar pe cauțiune”, se arată în hotărârea instanței, scrie Europa Liberă . Romgaz (SNG) va depune o ofertă pentru preluarea participaţiei ExxonMobil la concesiunea exploatării gazelor naturale din perimetrul Neptun Deep din Marea Neagră, înainte de expirarea mandatului actual de două luni al directorului general interimar al companiei române, potrivit declarațiilor ministrului Energiei, Virgil Popescu. În același timp va fi demarată și procedura de selecţie şi definitivare a directoratului şi consiliului de administraţie ale Romgaz, conform OUG privind conducerea corporativă a companiilor de stat – a mai spus Virgil Popescu, citat de cursdeguvernare.ro Unul din doi români declară că ar alege branduri cu prețuri de mijloc, deoarece raportul calitate-preț este cel mai important. Consumatorii preferă să cumpere electronice din magazinele fizice de profil, în detrimentul comenzilor online. 18% dintre români consideră că este important să investească în calitatea ridicată a produselor electronice și ar alege branduri mai scumpe. Într-o lume din ce în ce mai digitalizată, în care importanța tehnologiei este în creștere și în care comunicăm tot mai mult în mediul online, electronicele au devenit produse esențiale în viața de zi cu zi. Reveal Marketing Research a derulat un studiu despre obiceiurile de achiziție ale românilor privind produsele electronice: cum și în ce categorii de electronice investesc românii? Ce aspecte le influențează decizia și cât de loiali sunt brandurilor preferate? , potrivit FinEco24News . S-a stabilit un nou termen până la care statul va plăti ajutoare firmelor HoReCa drept despăgubiri pentru scăderea activității din anul 2020. Ordonanța de urgență 10/2021 mai prevede și că beneficiarii ajutoarelor de stat HoReCa vor trebui să apeleze, pe cheltuiala lor, la contabili CECCAR sau auditori financiari pentru a putea aplica (consultă la finalul articolului forma consolidată a ordonanței de urgență aplicabile). Miercuri seara, s-a publicat în Monitorul Oficial nr. 186/24 februarie 2021 noua Ordonanță de urgență 10/2021, care modifică OUG 224/2020, prin care s-a instituit schema de ajutoare de stat HoReCa. Reamintim că guvernul a alocat 1 miliard de lei din bugetul de stat, prin proiectul de buget 2021, pentru această schemă, mult sub nivelul inițial de 2,5 miliarde de lei (500 de milioane de euro) prevăzut ca fiind estimat prin vechea OUG 224/2020, potrivit StartupCafe.ro PSD, în opoziţie, acuză PNL, la putere, că a construit un „buget de austeritate“ şi că taie din salariile oamenilor şi-i fură la buzunar. În proiectul de buget pentru 2020 este prevăzut ca deficitul bugetar să coboare de la 9,9% din PIB (102 mld. lei) în 2020 la 7,1% în acest an (80 mld. lei). Oricum, datoria publică a crescut uluitor în acest an, cu peste 12 pp din PIB (124 mld. lei). Înseamnă îngheţarea de cheltuieli publice „austeritate“ sau „normalitate“? Bugetul pe 2021 a ajuns în Parlament, iar până astăzi parlamentarii pot depune amendamente. Apoi, de vineri până luni, proiectul intră în comisii, iar marţi este prevăzut votul final. Ca în fiecare an, bugetul provoacă certuri pentru că fiecare parlamentar sau ministru are o mănăstire sau o biserică lângă casa lui pentru care vrea bani sau o autoritate locală căreia vrea să-i facă o statuie. În anii calmi, aceste lucruri sunt privite cu amuzament – unul primeşte, altul nu. Acum lucrurile se complică, pentru că anul este greu. Deşi situaţia este dificilă, cei din administraţia publică nu acceptă că li s-au blocat majorările de salarii – salarii care au însemnat în 2020 110 miliarde de lei, adică 26% din toate veniturile statului – un salt de 7,6% faţă de 2019. Înseamnă „austeritate“ blocarea majorării salariilor angajaţilor statului şi o creştere a pensiilor de doar 4%, după ce ele au crescut cu 14% în septembrie 2020?, scrie Ziarul Financiar