​Business report ​Dezinfectantul neconform din școli. Dacă taxarea e furt, inflația este furt calificat. Topul afacerilor ciudate dar legale, cu bani de la stat. Pensionar special plasat în conducerea Internelor. Dilemele capitalismului

​​Dezinfectantul neconform din școli ● Atât dezvoltarea teoriilor conspiraționiste, cât și copiatul la examene se nasc în același loc: în sistemul educațional ● Arhitecții ultimului tărâm sălbatic ● Dacă taxarea e furt, inflația este furt calificat!● Proiectul prin care şoferii ar fi putut cere anularea a două puncte de penalizare, propus spre respingere ● Sediu de ambulanță în paragină, cu fonduri europene la ușă● România, codașă în UE la obținerea informațiilor de pe site-urile autorităților publice● Cronicile Curs de Guvernare – 6 titluri care merită citite ● Pensionar special plasat de PNL în conducerea Internelor: Aurel Păduraru, pensionat la 49 de ani ● Topul afacerilor ciudate, dar legale, pe care poţi să le ai în România. Poți primi 200.000 de euro de la stat ● Un fermier a vândut cu 151.000 de euro o piatră uriașă găsită pe terenul său ● Pfizer, 38 de concedieri în Belgia ● Dilemele capitalismului





Dezinfectantul neconform din școli. Afacerea de 17 milioane de lei dintre Economat Sector 5 și apropiații lui Marian Vanghelie. Anul trecut, pe timpul pandemiei, Economat Sector 5 a plătit 17 milioane de lei pe dezinfectant neconform și neavizat. O parte din el a ajuns în școlile din sector și a fost acum retrasă de noul primar Cristian Popescu Piedone. Cele două firme care au ieșit pe plus au o relație specială cu Marian Vanghellie, Daniel Florea și Dan Tudorache, toți foști primari PSD. Pe 25 februarie, primarul Cristian Popescu Piedone anunța că 150 de mii de sticle cu dezinfectant urmează să fie retrase din școli deoarece ele nu sunt conforme și nu reprezintă produse biocide avizate. Produsele Pro Life și Clonex au fost cumpărate de Economat Sector 5 anul trecut. Buletin de București a aflat că firmele care au furnizat dezinfectantele neconforme sunt apropiate de Daniel Florea și Marian Vanghelie, doi foști primari ai sectorului 5, dar și de Dan Tudorache, fostul primar PSD al sectorului 1, scrie . Anul trecut, pe timpul pandemiei, Economat Sector 5 a plătit 17 milioane de lei pe dezinfectant neconform și neavizat. O parte din el a ajuns în școlile din sector și a fost acum retrasă de noul primar Cristian Popescu Piedone. Cele două firme care au ieșit pe plus au o relație specială cu Marian Vanghellie, Daniel Florea și Dan Tudorache, toți foști primari PSD. Pe 25 februarie, primarul Cristian Popescu Piedone anunța că 150 de mii de sticle cu dezinfectant urmează să fie retrase din școli deoarece ele nu sunt conforme și nu reprezintă produse biocide avizate. Produsele Pro Life și Clonex au fost cumpărate de Economat Sector 5 anul trecut. Buletin de București a aflat că firmele care au furnizat dezinfectantele neconforme sunt apropiate de Daniel Florea și Marian Vanghelie, doi foști primari ai sectorului 5, dar și de Dan Tudorache, fostul primar PSD al sectorului 1, scrie Buletin de București.

Atunci când avem un sistem educațional neperformant, neadaptat la noile generații, complet lipsit de predare practică și care pune accent pe note și nu pe acumularea și înțelegerea informației, avem două rezultate, printre multe altele: elevi/studenți care copiază la examene și crearea teoriilor conspiraționiste.Elevii și studenții copiază pentru că asta le cere sistemul de învățământ. Pentru că nu avem profesori pregătiți, pentru că avem o curriculă școlară învechită, pentru că nu există corelare cu piața muncii și cu nevoile elevilor, pentru că modalitățile de predare sunt învechite, pentru că nu se pune accent pe înțelegere și acumulare de cunoștințe, pentru că nu se pune accent pe dezvoltare personală. Pentru că la final tot ce contează e nota. Adulții creează și cred în teorii conspiraționiste pentru că au ieșit din sistemul de învățământ fără a avea abilitatea de a discerne și de a verifica informațiile pe care le primesc zi de zi. Pentru că la școală nu înțeleg materiile predate și la ce le vor folosi și învață papagalicește, înghit informațiile nemestecate numai să ia note mari, scrie project-e.ro . Barbara și Christoph nu sunt antreprenorii cu care ați putea fi obișnuiți, pentru că nu construiesc un business, ci cel mai mare proiect de conservare a naturii din Europa, în munții Făgăraș, Piatra Craiului și Leaota. Barbara și Christoph au venit în România la începutul anilor 90, pe urmele ultimelor populații de lupi din Europa. Sunt amândoi biologi, oameni născuți și crescuți în preajma naturii sălbatice, în teritorii unde natura e bogată, dar oamenii sunt săraci. Christoph e născut în Bavaria, la granița cu Cehia, într-un sat ”la capăt de drum” care, acum 50 de ani, a devenit un parc național ce a transformat prin turism și economie sustenabilă comunitatea locală. Barbara este născută în Austria.S-au întâlnit în România, aproape improbabil. Au rămas împreună și, un sfert de secol mai târziu, conduc Conservation Carpathia, o fundație cu un model unic de operare, care a investit aproape 100 de milioane de euro în păduri doar pentru a le reda sălbăticiei. Lucrează, în același timp, cu zeci de filantropi, investitori și organizații pentru a crea modele de economie sustenabilă pentru comunitățile din zonă. Are o echipă de 100 de oameni și un buget anual de 15 milioane de euro, s crie Andreea Roșca pe blogul personal Ne uităm mereu cu mare atenție la tot ce înseamnă spălarea banilor din activități criminale. Cele care încalcă legea. Sunt tot felul de restricții astăzi legate de transferul de bani între conturi, de prezența unor sume mari de bani în conturi. Banii trebuie justificați. Plățile mai mari sunt luate la ochi. Trebuie să dai explicații cu privire la sursa banilor.Dacă taxarea e furt, inflația este furt calificat. Mai greu de dovedit și pentru care nu poate vota nimeni contra niciodată! De care mereu sunt vinovați privații că nu rămân la producția de cartofi și nu produc cartofi în același ritm în care cei care produc bani își tipăresc profiturile, scrie project-e.ro . Senatul a aprobat în luna februarie a anului 2019 un proiect de lege, care prevedea că şoferii puteau cere anularea a două puncte de penalizare în urma vizionării unor materiale educative despre urmările grave ale neatenţiei în trafic sau ale unui comportament neadecvat la volan, care în prezent a fost propus spre respingere.Mai exact, este vorba despre proiectul de Lege pentru completarea art.96 din Ordonanţa de urgenţă nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice care a prinit în a doua zi a lunii martie raport de respingere de la Comisia pentru industrii şi servicii Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională Comisia pentru transporturi şi infrastructură ”În cazul aplicării a două puncte de penalizare, altele decât cele două premergătoare suspendării permisului de conducere, titularul acestuia poate cere anularea acestor două puncte în urma prezentării dovezii faptului că a participat la vizionarea unui film educativ, realizat de Poliţia Română, despre efectele nerespectării regulilor în trafic. Conducătorul auto poate face această solicitare o singură dată într-un interval de şase luni. Vizionarea acestor filme educative din domeniul siguranţei rutiere se va face în structurile şi la partenerii aprobaţi de Poliţia Română, cu drept de eliberare a dovezii de participare la vizionare”, se arăta într-un amendament la proiectul iniţiat de senatorul PNL Mario-Ovidiu Oprea, scrie Business Magazin Sediul Serviciului de Ambulanță din Teleorman se află astăzi într-o stare avansată de degradare. Pereții stau să cadă, firele atârnă pe marginea clădirii, iar încăperile sunt de-a dreptul dezolante. Cu atât mai mult cu cât ne aflăm în plină criză sanitară și ne imaginăm cât de greu le este angajaților instituției să se simtă în siguranță în acele condiții precare de igienă. Din 2016 se discută în Teleorman despre un proiect cu fonduri europene, menit să reabiliteze această clădire și să-i crească eficiența din punct de vedere energetic. Suntem în anul 2021 și încă se lucrează la etapa de proiectare. Asta, în ciuda faptului că lucrarea ar fi trebuit să fie terminată cel târziu în anul 2020. Cu trei ani în urmă, într-o ședință festivă organizată la sediul Consiliului Județean Teleorman se anunța cu aplomb câștigarea unui proiect pe fonduri europene, menit să reabiliteze și să crească eficiența energetică a clădirii Serviciului Județean de Ambulanță. Beneficiarul proiectului era Consiliul Județean Teleorman. Obiectivul general al proiectului era creșterea eficienței energetice a clădirii ambulanței, utilizarea surselor de energie regenerabilă și reducerea emisiilor de dioxid de carbon. Astfel s-ar fi ajuns la utilizarea energiei din surse regenerabile de la 0% la 11.18% prin instalarea unei pompe de căldură. Un alt beneficiu al proiectului era acela, că prin finalizarea lui, s-ar fi garantat, pe lângă scăderea consumului de energie, și creșterea duratei de utilizare a construcției. Valoarea totală a proiectului se ridică la 1.781.211,60 lei, din care 85% provin din bani europeni, 13% contribuție publică națională și 2% contribuția publică locală la finanțare, scrie Investigatoria.ro România are cel mai scăzut procent de cetățeni din UE, doar 10%, care au folosit site-urile autorităţilor publice pentru a obţine informaţii, mult sub media europeană care este de 47%, arată datele publicate Eurostat cu ocazia celebrării Zilei Internaţionale a Datelor Deschise (Open Data Day). Eurostat arată că 47% din cetățenii Uniunii Europene cu vârsta între 16 și 74 de ani au obținut anul trecut informații de pe site-urile autorităților publice, o creștere semnificativă față de 2008, când procentul a fost de 33%. Cel mai ridicat procent s-a înregistrat în Danemarca- 89%, urmată de Finlanda (85%), Olanda (81%) şi Suedia (79%), iar la coada clasamentului se află cel mai scăzut în România (10%), Italia şi Bulgaria (ambele cu 19%), Polonia (27%), Luxembourg (30%), Croația (36%), potrivit Europei Libere . Cele 6 titluri de mai jos (linkuri către texte) sunt mai mult decât niște teasere: sunt sinteze sau abordări în rezumat ale câtorva din articolele apărute în nr. 91 al revistei (exclusiv print) CRONICILE Curs de Guvernare. Ele conțin logica, intriga și accentul relevant al fiecărei teme expuse pe larg în revistă. Și pot fi o bună scanare a genului de texte specifice, pentru sâmbătă dimineața.Înaintea textelor și titlurilor, câteva caracteristici lapidare ale celei mai înalte publicații din România – cu un concept neobișnuit, cu o expertiză neobișnuită : și print – foaia care să reziste timpului, ferită de soarta paginii web care se întoarce ca să dispară uneori pentru totdeauna în neatul din care a apărut. De citit pe cursdeguvernare.ro, zic În februarie, premierul Florin Cîțu a numit-o pe Irina Alexe în funcția de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne. Ea fusese propusă de USR PLUS pentru această funcție în ministerul condus de Lucian Bode (PNL).Ea s-a pensionat la doar 42 de ani, pensia ei fiind de 13.000 de lei în 2016. Ea primise gradul de chestor la doar 35 de ani. Aurelian Păduraru, fost comisar-șef la “Pașapoarte” și un apropiat al președintelui PNL Galați, George Stângă, a fost numit în funcția de secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne (MAI), scrie presa locală.Păduraru s-a pensionat la 49 de ani și primește circa 8.000 de lei pe lună, scrie Newsweek.ro .: Întreținerea și repararea navelor spațiale. Repararea și întreținerea aeronavelor și navelor spațiale, mai exact. Persoanele care vor să dezvolte o asemenea afacere pot primi până la 200.000 de euro pentru construirea unui atelier. Transport spațial de mărfuri și persoane: Tot în zona cosmică există transporturile spaţiale. Şi această afacere beneficiază de fonduri nerambursabile. Servicii de spiritism: Bizară, legală şi totodată des întâlnită în România. Activitățile de spiritism și astrologie pot fi înregistrate la „Alte activități de servicii n.c.a.”, scrie AlephNews.ro Mutlu Yılmaz, un fermier din provincia turcă Çorum, a vândut unui cumpărător din SUA un meteorit de 68 de kilograme, pe care l-a găsit pe terenul său, pe care cultiva năut, în urmă cu doi ani. Fermierul Mutlu Yılmaz a găsit o piatră uriașă în timp ce planta năut pe terenul său din satul Gerdekkaya, în aprilie 2019. Acesta a transportat piatra acasă cu ajutorul vecinilor, după ce observase că avea un aspect neobișnuit. Ulterior, o mostră a fost trimisă în SUA pentru examinare, cu ajutorul unui rezident american care provenea din sat, potrivit AgroIntel.ro . Compania Pfizer a anunțat concedierea a 38 de angajați din Belgia din cei 238, din domeniul distribuției, pentru că activitățile lor vor fi preluate de salariați din România ai firmei. Vestea a scandalizat sindicatul, care a reamintit că firma trece printr-un moment istoric, dividendele anului trecut ajungând la 8,4 miliarde euro. Cu această ocazie, reprezentanții sindicatelor au precizat că profitul obținut de companie este de cinci euro pentru fiecare doză de vaccin.În context, putem constata și modelul prin care Belgia a ajuns o forță europeană în domeniul cercetării medicale. Mai multe companii farmaceutice și-au localizat în Belgia laboratoare de producție sau de cercetare. Pfizer, de exemplu, a ales localitatea Puurs, cunoscută până de curând mai ales pentru producția unei mărci de bere., potrivit RFI.ro