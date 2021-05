Business report Rabla electrocasnice începe azi: 17 întrebări și răspunsur. Firmele încep să renunțe la telemuncă și recheamă o parte din angajați la birou. Irigațiile, scoase din PNRR. Șefii Orange, Vodafone şi Digi merg împreună la politicieni

​Rabla electrocasnice 2021 începe azi: 17 întrebări și răspunsuri legate de program ● Firmele din România încep să renunțe la telemuncă și recheamă o parte din angajați la birou ● Școlile doctorale de la Academia de Poliție au fost desființate ● Irigațiile, scoase din PNRR. Cristian Ghinea: ”Sunt discuții. Dacă se schimbă ceva, eu le includ” ● Unde sunt banii dumneavoastră? Azi, taxa de cogenerare ● Cât adevăr, câtă manipulare? Daniel Dines cumpără o participație minoritară la o firmă imobiliară ● După un deceniu, prețurile apartamentelor cresc mai repede decât creșterea salariilor ● Directorii generali ai Orange, Vodafone şi Digi au început să meargă împreună la politicieni pentru a le explica impactul actualei forme a „legii 5G“ ● Propunere: Nomazii digitali vor putea primi permis de ședere temporară în România ● Concurs controversat pentru șefia Spitalului Județean din Satu Mare ● Comerțul online, vizat de o nouă directivă UE. Obligații de raportare suplimentare





Rabla electrocasnice 2021: 17 întrebări și răspunsuri legate de programul pentru care azi încep înscrierile . Programul Rabla pentru electrocasnice demarează astăzi, începând cu ora 10, cu înscrierea persoanelor fizice în aplicație. Iată ce trebuie să știi despre programul ce permite înlocuirea aparaturii electrocasnice vechi cu bani de la stat.

1. Se pot cere bani pentru electrocasnice noi începând de azi? Nu. Programul Rabla pentru electrocasnice din acest an se desfășoară după reguli noi. Mai exact, într-o primă fază, se face înregistrarea în program a celor ce vor să-și înlocuiască electrocasnicele vechi cu bani de la stat și, ulterior, se desfășoară trei etape distincte în care se vor putea cere bani pentru aparate noi. Înscrierea se face online, printr-o aplicație a Administrației Fondului pentru Mediu (AFM), . Programul Rabla pentru electrocasnice demarează astăzi, începând cu ora 10, cu înscrierea persoanelor fizice în aplicație. Iată ce trebuie să știi despre programul ce permite înlocuirea aparaturii electrocasnice vechi cu bani de la stat.1. Se pot cere bani pentru electrocasnice noi începând de azi? Nu. Programul Rabla pentru electrocasnice din acest an se desfășoară după reguli noi. Mai exact, într-o primă fază, se face înregistrarea în program a celor ce vor să-și înlocuiască electrocasnicele vechi cu bani de la stat și, ulterior, se desfășoară trei etape distincte în care se vor putea cere bani pentru aparate noi. Înscrierea se face online, printr-o aplicație a Administrației Fondului pentru Mediu (AFM), scrie avocatnet.ro





Companiile din România încep să renunțe la telemuncă și recheamă o parte din angajați la birou. Angajatorii încep însă să remodeleze sediile și birourile, acestea urmând să fie mai mult spații de întâlniri între colegi. Pentru o perioadă va exista în continuare un regim mixt de funcționare, când angajaților li se va permite să lucreze atât de acasă, cât și de la sediu. Modelul ar putea fi păstrat și după terminarea pandemiei.

. Facultatea de Poliţie va fi produsul reorganizării anterioarelor facultăţi de Poliţie, de Jandarmi, Poliţie de Frontieră şi cea de Ştiinţe Juridice şi Administrative. În urma adoptării hotărârii de guvern de reorganizare se reduc, practic, o serie de funcţii de conducere, de exemplu, patru funcţii de decan", a declarat Lucian Bode, potrivit Newsweek





Irigațiile, scoase din PNRR. Cristian Ghinea: ”Sunt discuții. Dacă se schimbă ceva, eu le includ”. nvestițiile pentru irigații, fără finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Cristian Ghinea, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene a subliniat în cadrul unei conferințe care a avut loc astăzi, joi – 13 mai, în urma ședinței de Guvern că pentru PNRR, ”Comisia nu a respins nimic”. Despre irigații ministrul a precizat că nu mai sunt în proiect.

”Din ce am trimis, din cea de-a doua propunere de 29 de miliarde (de euro – n.r.), Comisia nu a respins nimic. Au fost doar reticențele pe care le știți, la irigații – în momentul acesta nu le avem incluse – încă se mai duc discuții. Dacă se schimbă ceva, eu le includ. A fost reticența pentru rutier, pe care cred că am reușit să o depășim. Dar, repet, nu este un proces de respingere ca atare. Este un proces de primit observații, foarte multe observații sunt pozitive, unele sunt negative. Le-am distribuit la ministere, în urma acestui proces am scos unele dintre investițiile care erau acolo, așa am ajuns la 29 de miliarde”, a spus ministrul Cristian Ghinea, . nvestițiile pentru irigații, fără finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Cristian Ghinea, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene a subliniat în cadrul unei conferințe care a avut loc astăzi, joi – 13 mai, în urma ședinței de Guvern că pentru PNRR, ”Comisia nu a respins nimic”. Despre irigații ministrul a precizat că nu mai sunt în proiect.”Din ce am trimis, din cea de-a doua propunere de 29 de miliarde (de euro – n.r.), Comisia nu a respins nimic. Au fost doar reticențele pe care le știți, la irigații – în momentul acesta nu le avem incluse – încă se mai duc discuții. Dacă se schimbă ceva, eu le includ. A fost reticența pentru rutier, pe care cred că am reușit să o depășim. Dar, repet, nu este un proces de respingere ca atare. Este un proces de primit observații, foarte multe observații sunt pozitive, unele sunt negative. Le-am distribuit la ministere, în urma acestui proces am scos unele dintre investițiile care erau acolo, așa am ajuns la 29 de miliarde”, a spus ministrul Cristian Ghinea, citat de AgroIntel.ro





Comerțul online, vizat de o nouă directivă UE. Obligații de raportare suplimentare. Comerțul online, aflat în expansiune accelerată de la declanșarea pandemiei de COVID-19, este și sub vizorul autorităților din întreaga lume, în încercarea de a determina dacă sectorul contribuie corespunzător din punct de vedere fiscal. În acest scop, la nivel european a fost adoptată o nouă directivă – DAC 7, care, printre altele, vizează platformele de comerț electronic, respectiv comercianții care vând prin intermediul acestora.

Conform noii reglementări, operatorii acestor platforme vor fi obligați să raporteze informații referitoare la vânzările intermediate prin intermediul platformei către autoritățile fiscale. Directiva trebuie aplicată de toate statele membre ale Uniunii Europene (UE) începând cu 1 ianuarie 2023 și, deși pare că mai este mult timp până atunci, cei vizați trebuie să se pregătească de acum, pentru că demersurile de implementare nu sunt simple,



. Comerțul online, aflat în expansiune accelerată de la declanșarea pandemiei de COVID-19, este și sub vizorul autorităților din întreaga lume, în încercarea de a determina dacă sectorul contribuie corespunzător din punct de vedere fiscal. În acest scop, la nivel european a fost adoptată o nouă directivă – DAC 7, care, printre altele, vizează platformele de comerț electronic, respectiv comercianții care vând prin intermediul acestora.Conform noii reglementări, operatorii acestor platforme vor fi obligați să raporteze informații referitoare la vânzările intermediate prin intermediul platformei către autoritățile fiscale. Directiva trebuie aplicată de toate statele membre ale Uniunii Europene (UE) începând cu 1 ianuarie 2023 și, deși pare că mai este mult timp până atunci, cei vizați trebuie să se pregătească de acum, pentru că demersurile de implementare nu sunt simple, scrie cursdeguvernare.ro

Numărul tot mai mare al persoanelor vaccinate, reducerea infectărilor zilnice cu noul coronavirus și eliminarea restricțiilor fac ca tot mai multe companii din România care s-au bazat pe telemuncă să înceapă să își recheme angajații la birouri. Cel mai adesea munca de acasă a fost prestată în cadrul companiilor IT sau al acelor societăți care au o legătură cât mai mare cu online-ul sau cu tehnologia. Celelalte au fost nevoite să își schimbe modul de lucru, să crească distanțarea socială și să impună restricții în zonele comune, scrie Libertatea În contextul acumulării în ultimii ani a unor probleme legate de funcţionarea Academiei de Poliţie, îndeosebi din perspectiva corpului profesoral şi al eficienţei pregătirii corpului poliţienesc, am decis reorganizarea Academiei de Poliţie, pornind de la câteva aspecte fundamentale. (...) Un prim element al reorganizării vizează formarea iniţială a ofiţerilor pentru structurile MAI şi ceilalţi beneficiari din cadrul sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională prin intermediul studiilor de licenţă în cadrul a două facultăţi, Facultatea de Poliţie şi Facultatea de Pompieri.Aproape 2 miliarde de euro...Atât a strâns statul din controversata taxă pentru susținerea cogenerării, plătită de fiecare român în factura de electricitate din 2011. Banii ar fi trebuit să fie investiți exclusiv în construcția de capacități de producție de energie noi sau modernizarea celor vechi dar, trage un semnal de alarmă Ziarul Financiar, astfel de investiții nu s-au făcut și banii probabil au mers în subvenții și ajutoare de stat pentru cele aproximativ 30 de companii de stat beneficiare ale taxei, dintre care unele deja falimentare.”Ce problemă am sesizat noi este că, în ciuda acestor bani care ar fi permis construcția unor unități de producție noi și cu adevărat eficiente, în acești zece ani de aplicare nu s-a făcut nimic... Vedem instalații vechi care beneficiază de aceste subvenții și care an de an primesc ajutoare de la stat...Noi, ca și consumatori finali, primim în schimb apă rece, calorifere reci, și, mai mult, în ultimii doi ani și importăm energie electrică pentru că ceea ce avem noi acum în funcțiune fie nu mai este competititiv la nivelul de preț de acum, fie pur și simplu nu mai funcționează”, spune la RFI redactorul ZF Roxana Petrescu. Aceasta spune că semnalul de alarmă privește nu doar această taxă de cogenerare, ci, din păcate, ci multe alte taxe a căror destinație nu este transparentă, scrie RFI. Notorietatea lui Daniel Dines în România a crescut spectaculos. Cu siguranță, cotarea la Bursa de la New York a firmei fondată de Dines, la un nivel al capitalizării impresionant, a făcut din acesta un model, un adevărat guru, pentru mediul de afaceri românesc.Era previzibil că orice mișcare de business a lui Daniel Dines va fi urmărită cu atenție de antreprenorii români și de publicul interesat de informațiile economice. Atunci când ai o avere evaluată la șase miliarde de dolari, vrei sau nu, devii un reper pentru public, iar mișcările tale investiționale vor fi urmate de o mulțime de mici investitori. Cel mai cunoscut exemplu în acest sens este chiar Elon Musk, fondatorul Tesla. Acesta a avut probleme chiar cu Comisia americană pentru bursă și valori mobiliare care l-a amendat pentru o afirmație pe o rețea socială referitoare la compania pe care o conducea. Păstrând proporțiile, în aceste zile, am asistat la publicarea unor informații cusute cu „ață albă” despre o tranzacție pe care ar face-o Daniel Dines. Presa cu profil economic, dar și unele platforme generaliste din România au publicat articole ample care arată că Daniel Dines va cumpăra un pachet de acțiuni de 5% dintr-o companie cu profil imobiliar, scrie RFI. La jumătatea lunii iulie, Comisia Europeană ar urma să aprobe directiva revizuită pentru energie regenerabilă. În condițiile în care noile ambiții ale Bruxelles-ului vizează reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu cel puţin 55% până în 2030 comparativ cu nivelurile din 1990, vor crește și țintele de utilizare a energiei din surse regenerabile, la 38-40% din consumul total de energie, la nivelul anului 2030, față de ținta de 32%, în vigoare acum.Pentru atingerea acestor ținte, sunt vizate toate sectoarele, nu numai cel al producției și consumului de energie electrică, ci și transporturile, industria și sistemele de încălzire, ultimele fiind cele despre care vom vorbi mai departe, potrivit Economica.net Deși în 2020 a fost criză economică, prețurile apartamentelor nu au scăzut, ci dimpotrivă.Deși anul trecut piața chiriilor a scăzut cu 30% pentru că nu au mai fost studenți, turiști și nici oameni de afaceri care să călătorească, prețurile apartamentelor au crescut pe medie cu 2-4%. În Cluj, chiar cu 6-10%. În primul trimestru din acest an, prețurile apartamentelor au continuat să crească cu 2-3%, iar brokerii imobiliari spun că această tendință va continua, pentru că sunt prea mulți bani în piață, sunt depozite bancare unde dobânzile sunt foarte mici, iar achiziția unei case ar putea aduce un randament mai mare. Și nu în ultimul rând, creșterea prețurilor materialelor de construcție va scoate pe piață, în viitor, apartamente mai scumpe. Asta înseamnă că în acest an s-ar putea să vedem o creștere a prețurilor apartamentelor de 8%, pe medie. Bineînțeles că vor fi cartiere, zone, orașe unde creșterile vor fi mai mari, iar în altele creșterile vor fi mai mici sau prețurile chiar vor scădea, scrie AlephNews De ce au renunţat cei trei giganţi din telecom la modul lor obişnuit de lobby - de a merge separat la întâlniri cu politicieni şi oficiali guvernamentali?Niciuna dintre companii nu a oferit detalii public, dar mesa­jele transmise în ultima perioadă de companii arată că toţi operatorii sunt îngrijoraţi că politicienii se îndreaptă spre o adoptare rapidă a legii 5G în forma actuală, în care, susţin ei, se va ajunge la o eliminare a echipamentelor Huawei din infrastruc­turile existente într-o manieră prin care vor fi puse în pericol continuitatea serviciilor şi dezvoltarea pe termen lung a reţelelor din România, cu nişte costuri uriaşe, care vor ajunge să se reflecte în facturile plătite de clienţii finali, scrie ZF Decizia de miercuri a BNR, de a menţine la 1,25 la sută rata dobânzii de politică monetară, nu a surprins nici pieţele şi nici publicul larg. Şi nici nu a mai fost taxată cu titluri care să „înţepe“ BNR că a reacţionat cu întârziere. Şi că, în consecinţă, dobânda-cheie „a ruginit de când e ţinută prea departe de cota zero”. Se vede că am intrat într-o etapă nouă, când sunt auzite şi la noi frecventele semnale din lumea largă, privind pericolul inflaţionist, însoţite de tendinţele evidente ale băncilor centrale de a pune punct relaxării politicii monetare. Analize serioase din mari publicaţii de pe planetă, vin cu detalii semnificative referitoare la un nou superciclu de creştere a preţurilor materiilor prime, inclusiv la petrol, care, potrivit unor opinii, ar fi al patrulea în ultima sută de ani. Acesta stârneşte actualul şoc global pe care îl resimt preţurile de pretutindeni.Faptul că actualul val inflaţionist este global – şi că în multe ţări, între care şi în cele din vecinătatea noastră, este mai puternic decât cel de la noi – a contribuit în bună măsură la lărgirea cadrului judecăţilor raţionale pe această temă. În acelasi timp, cum în numeroase analize de specialitate apărute în presa noastră a fost remarcată raţionalitatea politicii BNR privind rata dobânzii-cheie şi strategia de a dubla această rată de întregul arsenal de care dispune banca noastră centrală în bătălia cu inflaţia, a redus simţitor spaţiul unor intervenţii de presă ori politice populiste, scrie ZF Şi România ar putea să devină mai atractivă pentru nomazii digitali, precum alte state europene, dacă o propunere legislativă înregistrată la Senat, ce prevede oferirea permiselor de şedere celor care vor să lucreze din ţara noastră pentru alte companii din afară, va trece de votul Parlamentului. Propunerea legislativă ar urma, dacă va fi adoptată, să ofere nomazilor digitali posibilitatea de a obţine viză de şedere temporară, dacă sunt îndeplinite o serie de condiţii. Nomadul digital este definit, de propunerea legislativă, ca fiind cetăţeanul străin care este angajat cu un contract de muncă la o companie înregistrată în afara României şi care îşi poate desfăşura activitatea cu ajutorul internetului şi a telefonului, precum şi cel care desfăşoară activităţi economice de la distanţă printr-o companie înregistrată de el însuşi în afara ţării noastre, scrie avocatnet.ro După anunțul lui Elon Musk pe Twitter că Tesla nu va mai accepta plata în Bitcoin pentru automobile, piața criptomonedelor a pierdut 365 de miliarde de dolari, iar analiștii se întreabă dacă nu cumva este un mesaj care să semnaleze indirect o altă tranzacție a Tesla sau poate chiar o mișcare cu beneficii de imagine. „Piața monedelor virtuale a fost deja de multă vreme obligată să se obișnuiască cu influența masivă a lui Elon Musk, iar reacția bitcoin la o postare recentă a sa nu este o surpriză. După un anunț pe Twitter prin care ”Tehnoking” al Tesla vestește suspendarea acceptării bitcoin, citând îngrijorări de mediu, BTC a coborât cu peste 17%, deși, ulterior a revenit, recuperând aproximativ jumătate din scădere. Schimbarea de atitudine este evidentă: Musk s-a declarat în repetate rânduri fan al monedelor virtuale și al bitcoin, inclusiv printr-o serie de mesaje vag ”cifrate”, scrie FinEco24News O candidată susține că a fost scoasă din joc pentru a avea drum liber „omul agreat politic”. La Satu Mare, concursul pentru ocuparea postului de manager la Spitalul Județean de Urgență a generat un scandal care a ajuns în justiție. Tribunalul Satu Mare a decis suspendarea concursului până la soluționarea acțiunii în fond, după ce unul dintre candidați, Marcela Papici, a sesizat încălcări ale legii în felul în care Consiliul Județean l-a organizat. Marcela Papici a condus spitalul timp de un an și jumătate, în perioada iunie 2015 – decembrie 2016. A candidat și acum, dar a fost descalificată după evaluarea dosarelor. Spune că în procedura de organizare și desfășurare a concursului a fost introdusă special, peste criteriile impuse de lege, o condiție de participare, pentru a-i invalida candidatura și a-l lăsa fără concurență pe actualul manager al spitalului, Adrian Marc, în funcție din 2017 , scrie PressOne Vă întrebaţi, probabil, ce este cu acele ghilimele între care am încadrat cuvântul surpriză: i-am dat un sens metaforic pentru că, cel puţin pentru mine, această creştere NU poate fi o surpriză. Şi ea nu se va opri aici atât timp cât America freamătă şi mulţi deja văd inflaţia scăpată de sub control, iar Europa stă la rând. Nici un macroeconomist din lume nu mă va putea convinge că a fost găsită soluţia anihilării inflaţiei de sorginte monetară. Cu trilioane de dolari şi euro aruncaţi în piaţă (în scopuri lăudabile, să ne înţelegem), nu poţi ţine preţurile sub control: ele îşi vor căuta un alt echilibru, la un palier superior, odată ce volumul de produse şi servicii nu creşte în pas cu masa monetară. Şi nu trebuie să uităm nici faptul că, populaţia şi chiar firmele vin după o perioadă în care s-au abţinut de la cheltuieli, iar cererea va pune o presiune din ce în ce mai mare pe ofertă (vezi criza de benzină din unele state americane şi imaginile cu maşinile având portbagajul *ochi* cu pungi de plastic pline cu benzină. Oricât de bune ar fi programele de stimulare economică de sorginte monetară, ele au limite clare şi se pot dovedi a fi un medicament cu efecte secundare nedorite, pe termen lung., scrie project-e.ro Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a anunțat pe pagina sa de Facebook că a depus la Direcția Națională Anticorupție o plângere referitoare la un prejudiciu de câteva milioane de euro. Edilul susține că ”schema infracțională” are legătură cu administrarea cimitirelor din București. „Am depus ieri la DNA o plângere referitoare la un prejudiciu important, estimat a fi de ordinul câtorva milioane de euro, pe care municipalitatea l-a înregistrat în perioada precedentei administrații. Fiind vorba de cimitirele din București, această schemă infracțională e cu atât mai cinică. Ținând cont de prevederile legale și de implicarea mai multor instituții publice în această chestiune, nu pot oferi acum alte detalii. Asigur însă bucureștenii că orice probleme de acest gen vor fi tratate cu toată seriozitatea, iar Primăria Capitalei va face toate eforturile pentru a recupera sumele de care a fost păgubită”, a precizat Nicușor Dan, potrivit Buletin de București