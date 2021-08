Când ANAF se crede ITM și emite decizii de impunere pentru diurna transportatorilor pe ultimii 5 ani

Cum s-ar desfășura controlul inspectorilor ANAF

Problemă de interpretare a legislației

Deși au existat controale la unele firme în ultimii 5 ani, Fiscul nu a zis atunci că ar fi probleme

Dialog, amnistie fiscală și clarificarea situației - asta vor transportatorii, altfel în septembrie urmează un mare protest la București



Conform transportatorilor, a existat o întâlnire cu Florin Cîțu și șefa ANAF, Mirela Călugăreanu (în 2020) care doar au ascultat situația și au dat de înțeles că vor veni cu clarificări. De atunci, transportatorii au trimis câteva zeci de solicitări.(În 2015 autoritățile au reacționat diferit, au ascultat problema și au găsit rapid soluția, explicăm mai jos).Firmele sunt obligate să plătească diurna. Toate țărilor europene oferă, conform transportatorilor. Chiar au fost cazuri în România în care unele firme s-au speriat de controalele ANAF, au decis să nu dea diurnă, dar șoferii s-au dus la ITM. Inspecția Muncii a obligat firmele să ofere până la urmă.Patronatele din transporturi au spus că firmele membre au anunțat: Am și eu control, am și eu control.Potrivit acestora, sunt firme care au declarat că le-a venit inspectorul fiscal în firmă și a întrebat: „Ce ai în contul 625? Care sunt sumele pe diurnă? Pregătiți un tabel XLS și vă calculăm decizia de impunere”, au spus reprezentanții transportatorilor, în cadrul unui eveniment.Asta fără a verifica nimic altceva.Ar fi cam 200 de firme care au fost controlate până acum de ANAF.Sunt situații în care firmele de transport au câștigat în instanță pe această speță, iar în altele au pierdut. Unele chiar la aceeași instanță, la diferență de 2 săptămâni cu același avocat.Cele care au pierdut au intrat deja în faliment.Problema este una de interpretare la legislației. Deși există în vigoare o OUG din 2015 (28/2015) a Ministerului Muncii din care reiese că transportatorii nu ar trebui să plătească contribuții sociale și impozit pe venit pentru diurnă, ANAF a decis să interpreteze legea în favoarea ei. Acea OUG din 2015 a fost dată după ce au existat discuții între transportatori și Guvern. Întrebarea era atunci dacă firmele să plece din țară și să se înregistreze în altele sau să rămână.Fiind o legislație specială, ce ține de Ministerul Muncii, ITM-ul ar fi trebuit să spună dacă situația este una de delegare/detașare, nu ANAF. Fiscul practic a venit cu un punct de vedere exclusiv fiscal către UNTRR , fără să se uite pe legislația respectivă.Ar fi trebuit plătite contributii și impozit dacă ar fi existat clauza de mobilitate în contractul de munca. Totusi, așa cum am spus, nu ANAF nu ar trebui stabilească dacă situația e delegare/detașare, ci ITM.În 2015 problema a fost similară (interpretare deficitară a legii de către ANAF), iar atunci s-a dat amnistie. Practic au recunoscut autoritățile că legea este interpretabilă.Transportatorii au avut parte de acea ordonanță (28/2015 care le permitea să ofere diurne fără a plăti contribuții sociale și impozit). E ciudat cum ANAF are memoria așa de scurtă și a decis să reinterpreteze creând o problemă similară cu cea anterioară.Dacă transportatorii ar fi știut că trebuie să încadreze altfel diurna, atunci poate ar fi mărit tarifele și asta s-ar fi văzut, evident, în inflație, adică în prețurile din magazine, de exemplu. Asta dacă nu ar fi închis afacerile în țară, eventual să se mute la vecini, dacă nu pot fi competitivi în urma creșterii tarifelor.Transportatorii nu vor avea de unde să plătească contribuțiile și impozitele pe ultimii 5 ani. Sumele ar fi mari. Cel mai probabil ANAF va lua tirurile și va încerca sa le vândă, omorând totodată industria românească de transport. Dacă se dorește asta, ar trebui ca Guvernul să anunțe oficial: că nu dorește transportatori români și să știe toată lumea un lucru.Mai ciudat este că personalul navigant, de exemplu, beneficiază de diurnă, iar acolo ANAF nu s-a dus în control.Neoficial, a existat recent un grup de lucru între Ministerul Finanțelor și cel al Muncii, dar fără niciun rezultat anunțat.Decizia unei amnistii (din cauza interpretării deficitare a legislației) ar trebui luată la nivel de coaliție și să decidă ce se dorește: să se umple ANAF de tiruri sau transportatorii să-și continue activitatea?Discutând neoficial cu persoane din Ministerul de Finanțe, acestea spun că o decizie în privința unei amnistii trebuie luată „de sus”, făcând referire Executiv. Tot neoficial, câțiva parlamentari ar lucra la o inițiativă legislativă în acest sens.Dacă se dă amnistie: se clarifică legislația și se oferă diurne sau să se înregistreze transportatorii prin alte țări?Având în vedere că este o industrie care se bate în mod direct cu cei de afară, competiția este foarte dură, cu aproximativ aceleași costuri, poate chiar mai mari în privința dobânzilor la credit sau leasing de exemplu, o decizie trebuie luată, dar alegerile din PNL stagnează situația, iar ANAF merge mai departe. Poate când se va putea lua o decizie, nu va mai avea Guvernul ce să salveze, dacă dorește totuși asta.„În ultimii 5 ani au fost foarte multe controale ale ANAF care s-au finalizat fără reîncadrarea diurnei și nu ne-au atras atenția la controalele din ultimii 5 ani că am avea o problemă cu asta”, a declarat Lorena Sandu, consilier juridic UNTRR.Ea a precizat că în septembrie 2020 s-au întâlnit cu Florin Cîțu, care era ministrul Finanțelor, și cu Mirela Călugăreanu, președinte ANAF și a atras atenția acestor probleme.„De atunci și până acum am transmis 34 de adrese autorităților, rămase fără răspuns sau răspunsul venit de la autorități a fost același: legislația nu s-a schimbat. Suntem obligați să dăm diurnă. În schimb, în răspunsul primit de la ANAF rezultă că ei nu pot să schimbe contractul de muncă al unui șofer, asta o poate face Inspecția Muncii, dar cu toate acestea reîncadrarea diurnei o poate face ANAF, fără să aibă o decizie din partea inspectorilor muncii. Legislația nu s-a schimbat, însă diurna se reimpozitează”, a spus Lorena Sandu de la UNTRR.Potrivit acesteia, România este a 8-a piață de transport rutier din UE.„Toate statele europene își apără operatorii de transport, drept dovadă pachetul de mobilitate 1 care va produce efecte începând cu februarie 2022. Toate țările europene încearcă să-și protejeze transportatorii astfel încât să fie competitivi cu ceilalți operatori din statele membre. Numai în România se pun piedici”, a explicat ea.Transportatorii cer, în primul rând, dialog, și apoi amnistie fiscală pe orice speță de reîncadrare retroactivă a diurnelor și elaborarea unei note de orientare privind interpretarea prevederilor legislative referitoare la diurne/indemnizații.În cazul în care nu sunt ascultați, în septembrie urmează un mare protest cu camioanele la București. Unele voci spun că ar dori să fie înainte de alegerile din PNL.Privind în urmă, conform acestora, a fost constituit un grup de lucru format din Ministerul Finanțelor, Ministerul Muncii, ANAF și Inspecția Muncii la care transportatorii au fost invitați, dar care s-a suspendat înainte de a se clarifica situația.Din cele 40.000 de firme de transport licențiate în România, 40% fac exclusiv transport comunitar sau activități combinate național/ bilateral/ intracomunitar. Cel puțin 10.000 de firme ar putea constitui obiectul unui control ANAF pe diurnă.