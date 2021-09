​Business report: Un miliard de lei la secret. Presiunile cumnatului lui Adrian Năstase asupra conducerii ASF. Asistentă de 47 de ani sau de 26? Democrația topoarelor. Înmatricularea și radierea mașinilor se vor putea face la RAR

​Presiunile cumnatului lui Adrian Năstase asupra conducerii ASF pentru a proteja City Insurance ● Asistentă de 47 de ani sau de 26? ● Înlocuitorul lui Octavian Berceanu la Garda de Mediu, trece în CV-ul oficial „capacități de a folosi videoproiector sau scaner” ● Democrația topoarelor: cine vrea să omoare pădurile și jurnaliștii ● Remus Azoiței, profesor la Royal Academy: „M-am oferit să țin masterclass-uri la Conservator, am fost refuzat pe motiv că nu au săli.” ● Distracție cu manele şi gesturi obscene la un centru de vaccinare din Botoşani ● Falimentul City Insurance schimbă regulile RCA. Întâlnire de foc, la Ministerul Finanțelor ● Înmatricularea și radierea mașinilor se va putea face la RAR, nu la DRPCIV, ca acum ● Un miliard de lei la secret. Experiment cu banii dați presei de PNL, PSD și USR PLUS ● Ministrul Sorin Cîmpeanu forțează un al doilea mandat la președinția Agenției Universitare a Francofoniei ● OMS recomandă dublarea taxelor pe alcool în Europa.





Dan Odobescu, patronul firmei de asigurări City Insurance şi cumnat al fostului lider PSD Adrian Năstase, prin căsătoria cu sora Danei Năstase, a făcut numeroase presiuni asupra conducerii ASF în încercarea de a-şi proteja afacerea cu poliţe RCA. „Am informaţia ca lideri PSD ar fi intervenit în mod direct, în repetate rânduri către conducerea ASF transmiţându-le instrucţiuni de protejare a lui City Insurance şi Euroins. Cristian Roşu (vicepreşedinte ASF – n. red.) mi-a recunoscut mie, de faţă cu un martor, că a primit nenumărate telefoane "de sus" în legătură cu cele 2 companii. Era pur şi simplu îngrozit să dea ochii cu Odobescu care înjura pe faţă conducerea ASF. Am asistat şi eu o dată la asta, chiar în luna iunie când am auzit nişte înjurături foarte urâte în instituţie şi l-am recunoscut pe cel care înjura în gura mare: Dan Odobescu", au declarat surse apropiate discuţiilor pentru „Adevărul"

. Jurnaliștii Mihai Dragolea și Radu Constantin Mocanu plus activistul de mediu Tiberiu Bosutar pregăteau un documentar pentru HBO despre defrișările ilegale și despre cum a ajuns România cel mai mare gater din UE atunci când au fost atacați. După cum rezultă din comunicatul poliției, eise aflau pe „terenuri forestiere private”, fără să fi avut aprobarea proprietarului. Acest detaliu nu poate justifica, însă, în niciun fel agresivitatea și brutalitatea folosite de oamenii pădurilor pentru a apăra neregulile din jurul lor, eventual cu ajutorul autorităților, de care nu păreau să se teamă, scrie DW





Remus Azoiței, profesor de vioară la Royal Academy: „M-am oferit să țin masterclass-uri la Conservator, am fost refuzat pe motiv că nu au săli." Remus Azoiței este unul dintre cei mai apreciați violoniști români peste hotare. A studiat la celebra școală de arte Julliard din New York, unde a ajuns după ce a depășit multe obstacole. Apoi a devenit cel mai tânăr profesor de vioară din istoria Royal Academy of Music din Londra. Acolo predă de peste 20 de ani. În urmă cu câteva zile a urcat pe scena Ateneului Român, în cadrul Festivalului George Enescu, și a redat emoționant bucuria muzicii lui Enescu, dar și pe cea a lui Mozart. Este unul dintre românii de succes de peste hotare, dar chemarea către acasă a existat constant în viața sa, dorind să ajute cât mai mulți tineri să performeze în muzică. Chiar și atunci când ajutorul i-a fost refuzat, într-un absurd românesc, „pe motiv că nu sunt săli la Conservator", nu a renunțat și a găsit alte căi de a ajuta copiii talentați la vioară.



Distracție cu manele şi gesturi obscene la un centru de vaccinare din Botoşani: DSP deschide o anchetă. Scene incredibile au fost surprinse într-un centru de vaccinare din municipiul Botoşani. O parte a asistenţilor care-l deservau au organizat o distracţie cu manele şi momente comice. S-au filmat şi au publicat clipul pe o cunoscută reţea socială.

Imagini greu de crezut au fost făcute publice dintr-un centru de vaccinare din municipiul Botoşani. Este vorba despre cel amenajat la Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi". În lipsă de botoşăneni care să se vaccineze, o parte a angajaţilor centrului au pus de o distracţie. S-au filmat dansând pe ritmuri de manele, au jonglat cu o minge de baschet, au încercat tot soiul de scenete cu tentă comică. În plus, pe una dintre imagini o angajată arată semne obscene, potrivit ReporterIS

Abia cu câteva minute înainte de începerea evenimentului tinerii au aflat că Florin Cîțu nu va veni. În aceeași zi, a avut loc Consiliul Național la București. O parte din membrii PNL, printre care și Ludovic Orban, au plecat de la Congres direct către stațiunea unde tinerii liberali îi așteptau. Florin Cîțu, din motive încă necunoscute, nu a participat, s crie project-e.ro





Venitul median al cetățenilor exprimat în euro: de ce e România pe ultimul loc în UE. România se situează pe ultimul loc în UE la venitul median al cetățenilor săi exprimat în euro, potrivit datelor publicate de Eurostat. Precizăm că venitul median semnifică faptul că jumătate dintre cetățeni se situează deasupra acestui indicator de referință iar jumătate sub el, ceea ce înseamnă că diferența la noi între mediu și median este substanțială.

Astfel, percepția publică a nivelului de trai este net diferită de datele statistice plecate de la nivelul MEDIU al PIB/locuitor, nivelul MEDIU al salariilor sau nivelul MEDIU al pensiilor.

Pentru edificare, vă prezentăm situația calculată și publicată oficial de Eurostat direct în moneda unică în statele membre din fostul bloc estic, fără ajustare cu prețurile din fiecare țară,



Investitorii îngrijorați de schimbările climatice impun noi standarde pentru industria petrolului și gazelor naturale . După o vară care a adus inundații intense în Europa de Vest și în China, valuri de căldură și incendii de vegetație în Europa de Sud, în America de Nord și în regiunea subarctică, a devenit clar că încălzirea globală este o amenințare serioasă. Industria combustibililor fosili este adeseori acuzată de organizațiile de mediu că nu face suficient pentru a combate schimbările climatice, însă mai nou se confruntă și cu presiunea investitorilor. Mai mult de 20 de investitori globali importanți, cu active gestionate în valoare de aproximativ 10.400 de miliarde de dolari, au publicat la sfârșitul săptămânii trecute un document care stabilește așteptările minime pentru ceea ce trebuie să includă planurile de tranziție net zero ale companiilor de petrol și gaze, scrie FinEco24News.ro





OMS recomandă dublarea taxelor pe alcool în Europa şi susţine că masura ar putea salva anual mii de vieţi. Circa 10.700 de cazuri noi de cancer şi 4.850 de decese ar putea fi evitate anual, în Europa, printr-o dublare a taxelor actuale pe băuturi alcoolice, arată un studiu prezentat luni de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), informează AFP. „O creştere a texelor impuse băuturulor alcoolice este unul dintre cele mai bune răpsuri în vederea unei reduceri a numărului deceselor cauzate de cancer, cu un impact potenţial mare şi cu rezultate pozitive în toate ţările", consideră agenţia ONU, potrivit News.ro. Reprezentanţii OMS menţionează că nivelul actual al taxelor impuse băuturilor alcoolice rămâne „slab" în numeroase ţări din Europa, inclusiv în Uniunea Europeană (UE), unde creşterea lor ar urma să aibă unul dintre cele mai puternice rezultate.



Nelu Tătaru: La sfârșitul lunii octombrie vom vedea vârful acestui val. Dacă nu ne vaccinăm, vom avea și valurile 5, 6. Nelu Tătaru, consilier onorific al premierului Florin Cîţu pe probleme de sănătate și în gestionarea pandemiei de COVID, a atras atenția luni seară, la Digi24, că dacă România nu va ajunge la un grad de imunizare de 70%, vom avea și alte valuri de coronavirus.„Poate nu a înțeles lumea. Atât timp cât suntem pe același grad de imunizare, aceste valuri se vor repeta, vom avea valurile 5, 6. Că vrem sau că nu vrem. Trebuie să ajungem la un grad de imunizare încât această boală să fie una sezonieră, primăvara – toamna, să spunem. Cum avem gripa în acest moment", a afirmat Tătaru. Fostul ministru al sănătății a precizat apoi că „sunt tulpini care se modifică. Virusul nu ne iartă" și că „noi ne facem o apărare, dar și virusul își face la rândul lui niște mecanisme de apărare" , scrie Libertatea

Să fii absolventă de Limbi Străine la Universitatea din Bucureşti, şi la absolvire să vorbeşti doar engleza, mie, ca recrutor, îmi aprinde vreo trei leduri. Iar după 25 de ani de job de Executive assistant prin multinaţionale globale să vorbeşti tot doar engleza, îmi confirmă că s-au aprins chiar cele care trebuiau să se aprindă. Demult, country managerul unei faimoase multinaţionale m-a rugat să-l ajut să-şi găsească o asistentă. Salariul era de 3,000 de dolari, sau chiar mai mare, dacă găsea ceea ce căuta, adică la nivelul multor manageri din companie. Fiindcă şi responsabilităţile erau comparabile – de nemirare pentru cine ştie bine ce înseamnă acest post de asistentă la o companie gigantică. Acum, după 20 de ani, s-a întâmplat să punem un anunţ aproape identic pe Managero: multinaţională caută executive assistant, salariu 3,000 de Euro, sau semnificativ mai mare dacă vorbeşte şi germana. Şi a venit un CV despre care mi-am adus aminte că venise şi la acel post de asistentă, demult. Atunci avea 26 de ani, terminase Limbile Străine la Universitate, Engleză-Română, şi lucra deja ca asistentă a unui domn country manager străin cunoscut. Acum are 47 de ani, iar între timp a lucrat (şi lucrează şi acum) ca executive assistant la patru multinaţionale dintre cele mai prestigioase, scrie George Butunoiu pe blogul de pe Adevăru l.Alexandru Lucian Vasile va conduce Garda de Mediu, după ce premierul Florin Cîțu l-a demis din fruntea instituției pe Octavian Berceanu, potrivit unui ordin publicat luni în Monitorul Oficial. În vârstă de 31 de ani, acesta a lucrat, începând cu 2012, ca inginer silvic la Colso Zinca SRL Călărași, fiind ulterior numit, din februarie, vicepreședinte la Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate, iar din martie 2021, comisar general adjunct la Garda de Mediu. În CV-ul oficial depus pe site-ul Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate, Alexandru Lucian Vasile trece „capacitate de utilizare a unui sistem dotat cu videoproiector sau cu scaner, precum și a numeroase alte tipuri de aparatură”. El a absolvit în 2012 Facultatea de Silvicultură și Exploatare Forestieră a Universității Transilvania Brașov și a urmat un master în managementul ecosistemelor forestiere la aceeași instituție de învățământ superior. În 2016 a obținut și o diplomă în managementul operativ al afacerilor interne la Colegiul Național al Afacerilor Interne din cadrul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” din București. potrivit Libertatea Președintele Klaus Iohannis, ocupat prea mult cu jocurile din PNL și cu cele de pe terenul de golf, nu a avut timp să spună nimic despre cei doi ziariști și un activist de mediu bătuți în pădurile Bucovinei. Nici premierul Florin Cîțu nu a fost impresionat. Politicienii români au trecut peste această tragedie ca și cum ar fi fost un incident minor, care nu merita niciun cuvânt.Falimentul City Insurance readuce în actualitate schimbări importante ale regulilor RCA pe care autoritățile încearcă să le facă de mai bine de trei ani. De data aceasta, afirmă surse din mai multe zone, ele chiar vor fi implementate într-un timp relativ scurt, însă "adăugirile" aduse în timp mai ales de firmele asigurare nasc controverse. Cea mai discutată modificare este impunerea unui tarif de referință pentru ora de manoperă din service, măsură despre care service-urile și transportatorii spun că este abuzivă, va genera în timp costuri suplimentare pentru păgubiți și va aduce României un nou infrigement. Revine în actualitate și decontarea directă, adică mutarea obligativității de a achita inițial dauna de la asigurătorul șoferului vinovat la asigurătorul șoferului păgubit, aceasta fiind de altfel singura propunere din lege susținută de service-uri și transportatori, scrie Economica.net Legislația privind înmatricularea și radierea vehiculelor ar putea suferi modificări majore, astfel încât cei interesați să-și înmatriculeze mașina să o poată face mai rapid și cu mai puține drumuri la autorități. Una dintre măsurile luate în calcul este trecerea activităților de înmatriculare și radiere a vehiculelor de la Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), așa cum e acum, la Registrul Auto Român (RAR), după cum apare într-un proiect de lege care, pentru că nu a fost dezbătut în termenul legal, a trecut tacit de Senat.Proiectul de lege adoptat tacit la Senat vizează, de fapt, schimbarea regulilor actuale privind înmatricularea şi înregistrarea vehiculelor. Una dintre măsurile cuprinse în document vizează transferarea activităților de înmatriculare și înregistrare a vehiculelor de la DRPCIV, așa cum e acum, la RAR.După cum apare în proiect, activitățile de înmatriculare vor trece în competența Ministerului Transporturilor, prin RAR, începand cu data de 1 ianuarie a anului următor intrării în vigoare a măsurilor, dar nu mai devreme de șase luni de la publicarea lor în Monitor, scrie avocatnet.ro Europa Liberă a trimis pe 3 august o solicitare identică către PSD, PNL și USR PLUS în care cere informații despre sumele cheltuite pentru promovarea la televiziuni, presă scrisă și online în 2021. Toate partidele folosesc bani publici, iar răspunsul trebuia să vină în zece zile.Peste un miliard de lei a trimis bugetul de stat în vistieria de partid în ultimii cinci ani. Sumele reprezintă banii din subvenția încasată anual de partide sau rambursările pentru campaniile electorale.Orice discuție despre finanțarea partidelor din bani publici ar trebui să aibă în vedere cum sunt cheltuite sumele și care este gradul de transparență. Începând cu 2015, legea privind finanțarea partidelor prevede ca bugetul de stat să aloce fonduri pentru subvenția partidelor. Totodată, partidele ar fi trebuit să crească gradul de transparență și să publice sau să ofere informații despre cum au folosit banii publici. De precizat, banii ajung direct de la bugetul de stat în vistieria partidelor.Pe lângă banii încasați ca subvenție, pentru fiecare campanie partidelor li se rambursează sumele cheltuite. Pentru rambursare sunt necesare trei condiții: legalitatea cheltuielilor, banii să nu vină din subvenție, iar partidul să treacă pragul de 3%. Aproape 25 de milioane de lei (5 milioane de euro) au plecat de la partide, în primele șase luni ale anului, pentru promovarea în presă și pentru propagandă. Partidele nu au spus care a fost destinația acestor sume, scrie Europa Liberă Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, are cale deschisă să candideze pentru un nou mandat de președinte al Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) – ​​o rețea internațională de universități și institute de cercetare care numără în acest moment 1.007 de membri din 119 țări și care gestionează un buget anual de circa 40 de milioane de euro.Statutul AUF nu-i permitea lui Sorin Cîmpeanu să candideze din nou. O prevedere inclusă în toate versiunile anterioare ale statutului, reconfirmată la Adunarea generală din 2017, limita ocuparea funcției de președinte la un singur mandat de patru ani, fără posibilitate de reînnoire.Însă în iulie 2021, cu doar două luni înainte de alegeri, a avut loc la București o sesiune extraordinară a Adunării generale în care Consiliul de Administrație al AUF, condus de Sorin Cîmpeanu, a inițiat și aprobat modificarea statutului, scrie PressOne Îmi amintesc declarațiile premierului Florin Cîțu prin care îndemna la dialog, dar în același timp anunța demiterea secretarilor de stat. Inconsistența declarațiilor acestuia mă face să mă întreb serios dacă poate fi cu adevărat un lider politic. Comportamentul, declarațiile și deciziile acestuia din ultima jumătate de an sunt contradictorii și denotă lipsă de fler politic.În weekend-ul ce a trecut, organizația de tineret a PNL a participat la câteva seminarii și un eveniment la care erau așteptați atât Ludovic Orban, cât și Florin Cîțu