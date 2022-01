Adrian Câciu: Nu ştiu de ce este domnul preşedinte Cîţu atât de îngrijorat, dobânzile sunt stabile / Este o situaţie grea prin care trecem

​Ministrul Finanţelor, Adrian Câciu, afirmă, joi, că nu înţelege îngrijorarea lui Florin Cîţu referitoare la dobânzi, acestea fiind stable şi chiar mai mici decât în noiembrie 2021. În plus, ministrul afirmă că avem cea mai mare inflaţie din ultimii 17 ani şi precizează că s-a ajuns aici în timpul fostelor guvernări, scrie news.ro. ”Nu am venit la guvernare într-o exuberanţă că de acum încolo va fi paradis, ceilalţi care au fost la guvernare v-au spus că este fantastic”, a mai afirmat ministrul.



”Nu ştiu de ce este domnul preşedinte Cîţu atât de îngrijorat, dobânzile, în acest moment, în România, sunt stabile. Într-adevăr sunt la un nivel ridicat, pentru că au crescut foarte accelerat, o viteză foarte rapidă de creştere, între ianuarie 2021 şi noiembrie 2021, de la 2,5% la 5,4%, vorbesc de dobânzile la titlurile de stat româneşti. În momentul acesta, dobânzile s-au stabilizat, sunt chiar mai mici şi decât în noiembrie, undeva la 5,36. Nu este o bucurie treaba asta, nu e o scădere foarte mare dar, iată, le-am stabilizat”, a declarat, joi, ministrul Finanţelor.Acesta afirmă că inflaţia, care este cea mai mare din ultimii 17 ani, a fost lăsată ”de cei dinainte”.”De ce sunt problematice dobânzile? Pentru că, să nu uităm, inflaţia cu care ne confruntăm şi lăsată poate de cei care au fost înaintea noastră şi astăzi sunt îngrijoraţi, este cea mai mare inflaţie din ultimii 17 ani. Dacă nu vrem să ne uităm şi în spate, evident ne îngrijorăm de viitor. Guvernul este foarte responsabil si acţionăm foarte prudent. Absolut toate riscurile privind dobânzile au fost luate în calcul şi prezentate şi în coaliţie şi în Parlament, adoptate de Parlament prin Strategia fiscal bugetară şi Legea plafoanelor anuale, deci nu putem să spunem că este ceva ce a apărut după acest lucru”, a mai declarat Adiran Câciu.Întrebat cât plăteşte România în plus pentru dobânzi, Câciu a afirmat: ”Plăteşte mai mult anul acesta pe dobânzi, pentru că dobânzile sunt aferente capitalului împrumutat. Anul acesta am bugetat un plus de 2 miliarde de lei, dar să nu uitaţi că ultimii doi ani România a împrumutat 57 de miliarde de euro. Acei 57 de miliarde de euro sunt purtători de dobânzi când ai un volum de împrumuturi mai mare, normal că vei avea un volum de dobânzi mai mare de plătit”.Ministrul exclude riscul ca România să apeleze la sprijinul FMI: ”Nu, nu există acest risc, nu există nici riscul de recesiune, am auzit tot felul de afirmaţii. Riscul de recesiune, în cazul în care dobânzile şi inflaţia cresc, se întâmplă atunci când dobânzile sunt mult peste inflaţie ceea ce a fost cazul crizei din 2010...în prezent inflaţia este peste dobânzi (...) Cursul valutar de astăzi este mai mic decât cursul valutar din noiembrie. Este adevărat, nu cu mult, nu este o chestiune de laudă, dar nici o chestiune care să părem atât de îngrijoraţi. Este o situaţie grea prin care trecem”.”Nu am venit la guvernare într-o exuberanţă că de acum încolo va fi paradis, poate ceilalţi care au fost la guvernare v-au spus că este fantastic, nu, am venit să stabilizăm ţara, am venit să avem finanţare, încrederea investitorilor există”, a adăugat ministrul Finanţelor.