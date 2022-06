FINANTE - BANCI Vineri, 24 Iunie 2022, 12:29

Florin Barbuta • HotNews.ro

O destinație bună de vară este și Cipru, deși toată lumea se uită spre Grecia. Nu știu dacă vi s-a întâmplat, dar când spui unor persoane că ai mers în concediu Cipru, automat ți se spune: Păi, nu e la fel ca-n Grecia?

Plaja Ayia Napa Cipru Foto: Hotnews

Nu e, e complet diferit. Probabil depinde unde mergi. Fără a intra în prea multe detalii, sunt multe lucruri pe care le poți face. Larnaca și Paphos sunt două destinații bune, cu plaje frumoase, dar dacă vrei să combini statul pe șezlong cu city break, atunci Paphos este ideal.

Pentru că nu mai călătoresc rușii ca în anii trecuți, plajele nu mai sunt chiar așa de aglomerate: depinde la care mergi. Celebra plajă Ayia Napa mereu se va aglomera pe la orele 10-12.

Dacă vrei mai multă mobilitate, cel mai bine este să rezervi din timp o mașină în ideea de a o închiria și încă ceva: dacă vrei să vizitezi Băile lui Adonis, un important obiectiv turistic, atunci ai neapărată nevoie de o mașină mai mare pentru că mare parte din drum este accidentat, vorbim mai mult de off-road. Mulți merg acolo cu ATV-uri.

Vedeți că în Cipru volanul este pe dreapta, mașina va avea un număr roșu, deci locuitorii vor fi îngăduitori cu voi în trafic.

Foarte multe clădiri și pereți sunt pline de graffiti în Larnaca și Paphos, dar este vorba despre opere. Un hotel este cu totul desenat, atât pe afară, cât și pe dinăuntru (fiecare cameră, hol și etaj de pe casa scării este diferit)

Prețul unui șezlong, a unei umbrele și la mâncare

Prețul unui șezlong și a unei umbrele pe plajă este de câte 2,5 euro. Așadar, oriunde veți merge la plajă, în Larnaca sau Paphos, acesta va fi prețul. 2 șelonguri și o umbrela: 7,5 euro. Poți alege să stai pe șezlong cu 2,5 euro, iar atâta timp cât nu deschizi umbrela, nu plătești încă 2,5 euro.

O să vedeți că englezii stau la soare toată ziua, rar deschid umbrela: se fac roșii ca racii.

Spre deosebire de Grecia, în Cipru aproape toate localurile au meniuri vegetariene. Așadar, dacă nu sunteți genul care mănâncă animale, atunci destinația e perfectă. În plus, este mult mai ieftin.

Depinde unde mănânci (locația), dar în general prețul pentru mâncărurile care conțin carne (inclusiv pește) prețurile sunt între 19-22 euro/persoană (asta nu înseamnă că dacă cauți mai mult, nu găsești mai ieftin).

În ceea ce privește mâncărurile vegetariene, aici prețurile sunt mult mai mici: o salată era între 6-9 euro, iar alte tipuri de mâncăruri la restaurantele de pe Tombs of The Kings Avenue (Paphos) erau am tot în acea marjă. (Nu cred că am dat vreodată mai mult de 10 euro – cu tot cu bere inclusă – uneori din partea casei. Autorul articolului este vegetarian (nu vegan), deci nu a prea fost interesat de prețurile la produsele care conțin carne).

Restaurantele cu specific local au prețuri mult mai mari.

Ca fapt divers, peste tot unde am comandat Village Salad, gustul și prezentarea au fost diferite. Unele mai bune, altele mai puțin.

Alte mâncăruri vegetariene (depinde ce comanzi) se prăjesc în ulei (de exemplu un fel de halloumi pane). Așadar, este posibil să puneți câteva kilograme în plus, mai ales dacă nu consumați alcool decât în vacanțe. Kilogramele le puteți da jos repede după ce reveniți: la sală ori alergare în parc.

Prețurile la alcool în Paphos și Larnaca

Pentru că am menționat alcoolul, la restaurante o bere la peste 600 ml. (la sticlă) este 3 – 3,5 euro sau 2,5 euro – 500 ml. Draft (într-un local am văzut și prețul de 2 euro).

Vedeți că, în anumite locuri, se oferă berea din partea casei în prețul meniului (prețuri menționate mai sus).

(Din punct de vedere economic, nimic nu e gratis, cineva plătește pentru ea, deci e parte din prețul mesei. Dar psihologic te face să mânânci acolo și să consideri că berea e gratis).

În supermarket găsești cutii de bere chiar și până într-un euro (depinde de cantitate și brand). Așadar, dacă mergeți la plajă și vreți să beți bere, atunci luați în considerare să cumpărați de la magazin. Șezlongurile nu țin de localurile de-acolo și, prin urmare, nu ești obligat să faci consumație.

Plus că în anumite zone nu merită să cumperi bere de pe plajă. Vă dau un exemplu. La Ayia Napa, la unul dintre localuri, un pahar de bere de maxim 400 ml. costă 4,5 euro, ceea ce nu merită. Mai bine o iei de la magazin (aproape toată lumea face asta, fiind ceva normal).

Dacă sunteți băutori de vin, o sticlă la restaurant este în jur de 22 euro (variază între 21-25 euro – depinde de locație).

Locurile de lângă plaje au, în general, prețuri mai mari la mâncare și băutură.

Plaje de vizitat în Larnaca

Pe lângă centrul vechi, în Larnaca sunt câteva plaje ce trebuiesc vizitate, în sensul să stai la soare și să te bucuri de priveliște și de apă.

Stațiunea Ayia Napa este cea mai cunoscută și și are una dintre cele mai frumoase plaje. Ceea ce atrage este limba de nisip până la o insuliță. Toată lumea trece pe-acolo. Încercați să mergi dimineață după micul dejun pentru a ocupa șezlongurile.

De asemenea, tot ve stat o zi este și Mackenzie Beach. Atracția acolo este dată de aeroport. Aterizează foarte multe avioane, iar lumea își face poze (pentru a se lăuda pe rețelele de socializare, cel mai probabil).

Finikoudes este o altă plajă vizitată de multă lume. Acolo puteți vizita și Larnaka Medieval Fort. (Poza de mai jos a fost făcută pe la 8 dimineata - de aceea nu e lume)

Bineînțeles, puteți vizita și alte obiective în zonă. Nu le menționăm pentru că găsiți tot ce aveți nevoie pe internet (Konnos Beach, de exemplu).

Plaje și obiective în Paphos

Poți alege să stai într-un singur oraș: Paphos (bun pentru city break și plajă). Sistemul de transport este foarte bine pus la punct aici. Autobuzele circulă la ore fixe. Așadar, dacă nu închiriați o mașină, vă puteți descurca foarte bine: ajungeți la toate plajele.

Blue Lagoon e de vizitat. Sunt multe excursii cu vasul până acolo, asta pentru a face și o plimbare pe mare. În mai pretul era de 20 euro/persoană. Odată ajunși acolo, puteți sări din vas și să vă răcoriți.

Ce trebuie neapărat să faceți în Paphos, în afară de apusurile superbe ce pot fi văzute din diverse locuri: vizitarea epavelor. Edro III Shipwreck este destul de aproape de una dintre plajele cele mai vizitate de-acolo: Coralia Beach (a nu se cofunda cu Coral Bay – care este tot în apropiere) – pe hartă apare sub denumirea de Laourou Beach. Personal mi s-a părut mai plăcută decât Coral Bay (cea recomandată de multă lume).

Așadar, trebuie să mergeți la un shipwreck precum cel menționat (nu merge autobuzul până acolo – deci ar fi nevoie de o mașină). Ideal este să stați acolo la apus.

Apusul se mai vede frumos în Paphos din zona Castelului Paphos (din port). Veți vedea grupuri mari care cu 30 minute înainte fac dreapta în fața castelului și se duc pe lângă situl arheologic (de vizitat neapărat – doar cateva poze mai jos) pentru a surprinde poza perfectă.

Mai este un loc în care poți vedea apusul: Sunset View.

Ca plaje, trecem rapid prin ele, Coralia Beach, Coral Bay, Venus Beach (care poate deși nu arată spectaculos, cumva te atrage să mergi mai des acolo). Mai sunt și altele, dar astea atrag atenția.

Legat de vizitat, un lucru foarte important dacă mergeți în Paphos, neapărat să mergeți în parcul arheologic Nea Paphos (lângă port/faleză). Este uriaș și plăcut de vizitat. Veți rămâne cu gura căscată la mozaicuri. Tot acolo veți vedea agora, farul – este o experiență extraordinară care nu poate fi descrisă în cuvinte, așa că nu vom detalia, dar vom pune câteva poze.

Tot de vizitat sunt și Mormintele Regilor, o zonă măricică ce nu trebuie ratată. Câteva ore puteți petrece pe-acolo in diferitele încăperi, pe scări, poze.

Așadar, Cipru are locații bune pentru un concediu relaxant și pentru a vizita diferite obiective.

Concediu plăcut!