Panorama.ro Vineri, 14 Iulie 2023, 08:12

HotNews.ro

0

Anul trecut, relațiile româno-franceze au atins un profitabil nivel record, de puțin sub 11 miliarde de euro. Am văzut o creștere de aproape un sfert în comerțul bilateral dintre cele două țări. Exporturile românești în Franța, în mod special, au avut un salt semnificativ de la un an la altul, de la 4,5 la 5,8 miliarde de euro.

Tren încărcat cu Dacii Duster în România Foto: DreamsTime / Bogdanel Vacarciuc

De altfel, schimburile comerciale ale României per total au crescut cu peste 26% anul trecut, până la 277,4 miliarde de euro. Valoarea exporturilor de bunuri din România a crescut din 1991 până în prezent de 26 de ori, după cum o arată și această analiză interactivă a datelor.

„România rămâne o destinație atractivă pentru investiții”, face bilanțul Julien Munch, noul președinte al Camerei Franceze de Comerț și Industrie în România. „Atuurile sale sunt calitatea forței de muncă, orientarea geopolitică, securitatea personală și a proprietății”, mai spune francezul despre România, într-un interviu pe care ni l-a acordat în scris, în contextul Forumului de Afaceri Româno-Francez, care a avut loc, la începutul lunii iulie, la București. Forumul e unul dintre cele mai mari evenimente de business de la noi și a reunit cele mai grele nume franceze cu operațiuni în România.

Cum arată un portret la zi al afacerilor franco-române:

– Franța este al treilea investitor în România (după Germania și Austria), al patrulea client și al nouălea cel mai mare furnizor.

– În 2022, Franţa a importat mărfuri românești în valoare de 5,7 miliarde de euro* şi a exportat 4,9 miliarde de euro în România. Cu un deceniu în urmă, cifrele arătau astfel: Franța importa din România în valoare de 2,8 miliarde de euro și exporta de 3 miliarde.

– Investițiile franceze reprezintă aproape 10% din stocul total de investiții străine directe în România (de circa 100 de miliarde de euro în 2021).

– Transportul a generat 29% din comerțul franco-român în 2022.

– O treime din exporturi: mașini, aparatură și echipamente.

– Cele mai multe investiții franceze sunt în industrie (37%).

– Peste 4.000 de companii cu capital majoritar francez în România, care au o cifră de afaceri echivalentă cu 8% din PIB-ul țării.

– Se estimează că sunt 125.000 de locuri de muncă directe create în România de investițiile franceze.

Sursa datelor: Julien Munch, pentru Panorama; publicații CCIFER, Ambasada Franței în România

(*cifrele diferă ușor de cele raportate de INS, a cărui metodologie de calcul include bunurile, nu și serviciile)

„Franța e un partener economic privilegiat”, spune președintele CCIFER, care punctează în repetate rânduri că „prosperitatea nu e posibilă în izolare”, o replică inclusiv la discuțiile noii guvernări despre așa-zisul „patriotism economic”.

Julien Munch e un om care poartă mai multe pălării importante în business-ul din România. El este și CEO al Carrefour România.

E precaut însă cu amestecarea celor două roluri, motiv pentru care discuția cu Panorama s-a făcut din ipostaza sa de reprezentant al mediului de afaceri francez din România, fără a atinge teme legate de retail, care s-ar intersecta cu activitatea și interesele companiei pe care o conduce.

Citește articolul pe Panorama.ro

Sursa foto: DreamsTime / Bogdanel Vacarciuc