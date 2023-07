FINANTE - BANCI Miercuri, 19 Iulie 2023, 09:36

HotNews.ro

Confederația Patronală Concordia și Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR) au avut marți o primă întâlnire cu noul prim-ministru, Marcel Ciolacu. Tema principală a discuției a fost îmbunătățirea calității dialogului social și a consultării publice din România.

Florin Jianu, presedinte CNIPMMR Foto: HotNews / DP

S-a agreat cu prim-ministrul României organizarea de întâlniri regulate, atât cu domnia sa, cât și cu miniștri ai Guvernului pe care îl conduce. De asemenea, cele două organizații au solicitat ca Guvernul să dea mai multă greutate opiniilor Consiliului Economic și Social (CES) și Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social (CNTDS) și să acorde mereu partenerilor sociali și societății civile timp suficient pentru a analiza și formula opinii argumentate privind legile și politicile publice propuse, spun reprezentanții Concordia și ai CNIPMMR.

„CONCORDIA și CNIPMMR s-au angajat în să se prezinte la masa dialogului cu opinii ale membrilor pe care îi reprezintă, fundamentate pe date și analize proprii. În încheiere, au solicitat premierului să lucreze împreună și la nivel european, cele două confederații fiind membre în BusinessEurope și SMEunited, organizații umbrelă reprezentative la nivel european. CONCORDIA și CNIPMMR au solicitat transmiterea studiilor și analizelor de impact cu privire la modificările fiscale propuse și au reiterat cu fermitate importanța nemodificării Codului Fiscal până la data de 1 ianuarie 2024.”, arată un comunicat comun.

Dan Șucu (Concordia): Mă bucur că am agreat cu prim-ministrul Marcel Ciolacu faptul că vom da mai multă greutate dialogului social. Mișcarea patronală este într-un proces de consolidare în România, pe care-l vom continua alături de partenerii de la CNIPMMR. Tocmai în ideea de dialog transparent, am solicitat premierului să vedem cât mai repede pachetul de măsuri fiscale pe care Guvernul îl discută și să nu fie luate niciun fel de decizii înainte de consultarea noastră și a sectoarelor economice care pot fi afectate. Din punctul nostru de vedere, dacă o ajustare fiscală urgentă trebuie să aibă loc – și vrem să înțelegem cum s-a ajuns aici – nu poate fi făcută doar prin creșteri de fiscalitate peste noapte, ci și prin reducerea și eficientizarea cheltuielilor bugetare. Dacă nu cheltuim mai atent banii publici și dacă nu colectăm și de la cei care astăzi nu plătesc corect, atunci celor care ne achităm dările la zi ni se va spune mereu că nu sunt suficienți bani și asta nu putem să acceptăm.

Florin Jianu (CNIPMMR): Consultarea organizațiilor patronale este esențială, atât în mecanismele formale ale CES și CNTDS, dar și în întâlniri de lucru cum sunt cele pe care le-am agreat astăzi și mă bucur la rândul meu că premierul a fost de acord să lucrăm în acest fel. În privința măsurilor fiscale am explicat că nu este normal să aflăm la jumătatea anului că nu ne ajung banii. Mai mult, ar fi o lovitură pentru companii să afle de la o lună la alta că vor avea de plătit taxe în plus mai ales când vedem cu toții că economia încetinește. Pentru orice decizie fiscală avem nevoie în primul rând de dialog și apoi de suficient timp de implementare. Codul Fiscal vorbește de minimum 6 luni de zile, dar pentru anumite tipuri de măsuri e nevoie de mai mult timp. Așteptăm să vedem cât mai repede propunerile Guvernului și am solicitat ca ele să nu facă vreo excepție de la principiile de dialog și predictibilitate pe care le-am discutat și agreat.a