Victoria Zinchuk a fost numită noul director al BERD pentru România, potrivit unui anunț al instituției, remis joi HotNews.ro.

Victoria Zinchuk, noul Director pentru Romania al BERD Foto: BERD

Ea îi urmează lui Mark Davis, care se va muta la Zagreb pentru a-și prelua noua misiune regională de management de țară BERD începând cu 1 septembrie.

În România, doamna Zinchuk va conduce operațiunile BERD și va sprijini reformele și stimularea economiei prin investiții și consiliere. BERD derulează investiții în România de peste 10 miliarde de euro până în prezent.

Charlotte Ruhe, director general al BERD, Europa Centrală și de Sud-Est, a declarat: „Suntem foarte încântați să anunțăm numirea Victoria Zinchuk ca noul nostru director pentru România. Victoria aduce entuziasm, expertiză și energie , urmând să extindă activitățile noastre aici.”

Doamna Zinchuk are peste 27 de ani de experiență profesională, dintre care aproape 10 ani în funcții de conducere și conducere în cadrul BERD. Ea are un istoric solid în crearea și derularea la bun sfârșit a investițiilor în diferite sectoare. Ea are, de asemenea, o experiență practică vastă în dezvoltarea și implementarea strategiilor sectoriale și de țară, precum și în reprezentarea BERD în fața autorităților guvernamentale, mediul de afaceri și mass-media.

Doamna Zinchuk deține diplome de master în domeniul bancar și finanțe la Universitatea de Stat din Kiev și la Universitatea din Birmingham.

”După cinci ani extraordinari în care am condus operațiunile BERD în #Croația, mă angajez într-o nouă călătorie profesională interesantă. Noua mea destinație este #România , una dintre primele 10 țări în care BERD are operațiuni, cu peste 10 miliarde EUR investiți de către bancă până în prezent.

Cei 5 ani petrecuți în Croația au fost incredibil de productivi, în ciuda pandemiei de COVID, a cutremurelor devastatoare și a războiului sfâșietor din Ucraina mea natală. Împreună cu echipa mea incredibilă din Zagreb, am dublat afacerile în Croația în această perioadă.

Biroul din Zagreb a devenit un hub regional pentru afacerile noastre din Europa Centrală, o recunoaștere clară a punctelor forte și a capacității echipei de a gestiona cu succes o activitate regională foarte complexă. Am muncit din greu, oferind asistență tehnică guvernelor naționale și locale, precum și sutelor de IMM-uri și start-up-uri locale. De asemenea, am contribuit la atât de multe cauze umanitare care sprijină croații aflați în nevoie (persoane cu dizabilități, femei și copii vulnerabili, vârstnici), precum și refugiații ucraineni”, a scrie ea pe LinkedIn

Aș dori să le mulțumesc dragilor mei colegi, clienților din sectorul privat și public, partenerilor de afaceri, ONG-urilor și mass-media pentru tot sprijinul incredibil pe care l-ați acordat în ultimii 5 ani. Îmi va fi dor de mulți dintre voi și sper că vom rămâne în legătură în anii următori.