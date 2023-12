FINANTE - BANCI Luni, 18 Decembrie 2023, 10:06

Indicii de preț ai producătorilor de construcții pentru locuințe noi în UE au crescut în perioada 2010-2022, dar mai ales din 2021 până în 2022. Creșterea pe toată perioada a fost de 40%. Dintre statele membre, cele mai mari creșteri au fost observate în Ungaria (+124%), Bulgaria (+103%) și România (+97%), scrie Eurostat. Grecia a fost singurul stat membru care a înregistrat o scădere.

Locuințe din București Foto: Inquam Photos / Alberto Groşescu

Este locuința accesibilă?

Odată cu creșterea prețurilor la case și a chiriilor, costul locuinței poate fi o povară. Acest lucru poate fi măsurat prin calculul ponderii populației care trăiește într-o gospodărie în care costurile totale ale locuinței reprezintă mai mult de 40% din venitul disponibil.

În UE, 10,6% din populația orașelor locuia într-o astfel de gospodărie, în timp ce rata corespunzătoare pentru zonele rurale era de 6,6%.

Cele mai mari costuri cu locuința în orașe au fost observate în Grecia (27,3%) și Danemarca (22,5%), iar cele mai scăzute în Slovacia (2,3%) și Croația (2,6%). În zonele rurale, acestea au fost cele mai mari în Grecia (24,2%) și Bulgaria (18,1%) și cele mai scăzute în Malta (0,2%) și Cipru (0,5%).

Aproape 20% din venitul disponibil este dedicat locuințelor

O altă modalitate de a vedea dacă locuințele sunt accesibile este prin ponderea costului locuinței în venitul disponibil total. În medie, în UE, circa 20% din venitul disponibil a fost dedicat costurilor locuințelor. Aceasta a fost diferită între statele membre, cu cele mai mari ponderi în Grecia (34,2%), Danemarca (25,4%) și Germania (24,5%).

În ciuda faptului că prețurile locuințelor și chiriile au crescut în perioada 2010-2022, ponderea persoanelor care trăiesc în gospodăriile cu restanțe la facturile la ipotecă, chirie sau utilități în UE a scăzut de la 12,4% în 2010 la 9,2% în 2022. Ponderile au scăzut în 22 de state membre și au crescut în 5.

Cele mai mari ponderi au fost observate în Grecia (45,5%), Bulgaria (19,9%), România (18,4%) și Croația (15,7%), iar cea mai mică în Cehia (2,7%), Olanda (2,9%), Belgia (4,2%) și Austria (4,7%).

Aproximativ 9% din populația UE nu avea capacitatea de a menține casa suficient de caldă

Nu numai numărul de oameni care locuiesc într-o casă afectează calitatea vieții, ci și calitatea locuinței, cum ar fi capacitatea de a menține locuința caldă, lipsa toaletei, dușului și căzii interioare, și un acoperiș cu scurgeri, pereți umezi, podele sau fundație sau putrezesc în ramele ferestrelor sau în podea.

În UE, în 2022, 9,3% din populație nu avea capacitatea de a menține locuința suficient de caldă. Cele mai mari cote au fost observate în Bulgaria (22,5%), Cipru (19,2%) și Grecia (18,7%), iar cele mai scăzute în Finlanda (1,4%), Luxemburg (2,1%) și Slovenia (2,6%).

Circa 1,5% din populația UE nu avea în gospodărie nici o toaletă interioară, nici un duș, nici o baie. Acest lucru a fost cel mai frecvent în România (21,2% din populație), urmată de Bulgaria și Letonia (ambele 7,0%), precum și de Lituania (6,4%).

În ceea ce privește scurgerile de acoperiș, pereții umezi, podelele sau fundația sau putrezirea ramelor de ferestre sau a podelei, 14,8% din populația UE a avut o astfel de problemă în 2020. Cele mai mari cote au fost observate în Cipru (39,1%), Portugalia (25,2%). și Slovenia (20,8%).

Evoluția prețurilor locuințelor și chiriilor; prețurile au crescut cu 47% în UE între 2010 și 2022

Privind tendința prețurilor la locuințe între 2010 și 2022, a existat o tendință ascendentă constantă din 2013, cu creșteri deosebit de mari între 2015 și 2022. În total, s-a înregistrat o creștere de 47% între 2010 și 2022. Au fost creșteri în 24 de ani. Cele mai mari creșteri au fost observate în Estonia (+192%), Ungaria (+172%) și Luxemburg (+135%), în timp ce scăderi au fost înregistrate în Italia (-9%) și Cipru (-5%).

Chiriile cresc cu 18%

A existat o creștere constantă a chiriilor în UE între 2010 și 2022 – în total 18% pe toată perioada. S-a înregistrat o creștere în toate statele membre, cu excepția Greciei (-25%). Cele mai mari creșteri au fost înregistrate în Estonia (+210%), Lituania (+144%) și Irlanda (+84%). În Cipru, creșterea a fost de doar +0,2%.

Inflația: prețurile au crescut cu 28%

Între 2010 și 2022 în UE, inflația a fost de 28%. În această perioadă, inflația anuală a fost clar cea mai mare în 2022, cu 9,2%. A existat inflație în toate statele membre în perioada 2010-2022, cu cele mai mari valori în Estonia (56%), Ungaria (53%), Lituania (49%) și România (47%). Cele mai mici creșteri de preț au fost observate în Grecia (12%), Cipru și Irlanda (ambele 16%).

Costurile locuințelor în comparație cu media UE diferă semnificativ între statele membre. Cele mai mari costuri cu locuința în 2022 în comparație cu media UE s-au înregistrat în Irlanda (cu 112% peste media UE), Luxemburg (87% peste) și Danemarca (82% peste). Cele mai scăzute, pe de altă parte, au fost observate în Bulgaria (63% sub media UE) și Polonia (60% sub).

Privind evoluția dintre 2010 și 2022, nivelurile prețurilor locuințelor în comparație cu media UE au crescut în 17 state membre și au scăzut în 10. Cele mai mari creșteri au fost observate în Irlanda (de la 17% peste media UE la 112% peste media UE) și Slovacia. (de la 44% sub media UE la 3% sub media UE) și cele mai mari scăderi în Grecia (de la 8% sub la 30% sub media UE) și Cipru (de la 8% sub la 23% sub media UE).