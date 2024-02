FINANTE - BANCI Miercuri, 21 Februarie 2024, 15:31

0

Industria este în al cincilea an consecutiv de scădere. „E firesc: Germania e bolnavul Europei. Nu poate să fie Germania într-o stare de recesiune și industria din România să zburde”, a declarat Bogdan Nichişoiu, rating manager Coface România.

Masini Foto: Artinun Prekmoung, Dreamstime.com

Potrivit acestuia, avem o vulnerabilitate, atât în Europa, dar mai ales în România: costul energetic.

„În continuare noi suntem ca medie la 60% peste costul energetic al întregii Europe. Evident că afectează competitivitatea jucătorilor noștri industriali”, a mai afirmat el.

Conform declarațiilor sale, în zona industriei auto cei doi poli Dacia și Ford ar trebui să supra-performeze.

„Duster 3 va fi un super-proiect, iar Ford vedem că are angajamente din ce în ce mai mari în România: au adus din Turcia Tourneo și Transit. Puma Facelift este cel mai vândut SUV din Europa. Lucrurile ar trebui să aibă tracțiune acolo”, a precizat Nichișoiu.

El spune că avem 7 hub-uri noi industriale care înseamnă investiții de aproape 1,2 miliarde euro în ultimii 2-3 și care devin în 2024 operaționale.

„Nokian, cel mai important dintre ele, e la Oradea. Lucrul ăsta ar trebui să aducă mai multă tracțiune în spațiul industriei, fără a trivializa problema pe care în continuare o vedem la nivelul întregii Europe a costului energetic care este sufocant și care mută competitivitatea din zona de piață în cea de Stat, de intervenție a Statului”, aprecizată reprezentantul Coface Românua.

Potrivit acestuia, pentru prima dată, Bruxelles permite industriei siderurgice să avem ajutoare de Stat, ceea ce era o fantezie în 2018 – 2019.

„Acum se permite. De ce? Pentru a nu dezindustrializa, deșertifica industrial Europa”, a spus el.

Ce ar putea merge prost în 2024, care ar putea fi accidentele

Eu cred că ar putea să fie 3 accidente ori lucruri care să meargă prost în 2024:

„1. Un prim accident poate să fie hrănit de factorul geopolitic. Este impredictibil, cu efecte secundare agresive. Noi am simțit lucrul acest mai ales din infama lună februarie 2022. Vedem că este un focar deschis în Orientul Mijlociu. Am văzut o creștere a costurilor de transport, dar fără a fi ceva tragic, comparativ cu ce am trăit în perioada pandemică.

2. Este un an super-electoral pentru foarte multe țări. Avem India, Europa în iunie, SUA în noiembrie. E o miză foarte mare în acest an, nu doar în Europa, nu doar în România.

3. Un alt potențial accident poate să fie inflația. Să nu ștergem cu buretele total această posibilitate să vedem un val 2 în zona inflaționistă. SUA au simțit în decembrie și ianuarie lucrul acesta. Europa, la fel, România la fel. Nu putem spune că lupta împotriva inflației este câștigată.”

Potrivit lui Nichișoiu, Europa, inclusiv regiunea noastră, a pierdut dividendul păcii.

„Începând cu 2014 (prima agresiune asupra Ucrainei de către Rusia n.r.), dacă facem o comparație a cheltuielilor militare comparativ cu 2022, evoluțiile sunt fantastice.

Polonia: de la 1,6% se duce spre aproape 4% din PIB

România: de la 1,4% la aproape 2,5%

Vedeți cum dividendul păcii pleacă din realitatea noastră și începe să consume resurse bugetare, ceea ce complică această ecuație a consolidării fiscale”, a mai arătat reprezentantul Coface România.

Sursă foto: Dreamstime.com