Articol susținut de EY România Luni, 15 Ianuarie 2024, 09:08

Controalele asupra importurilor de produse alimentare, mai ales a celor de origine ucraineană, vor fi înăsprite anul acesta, arată un comunicat de presa publicat pe pagina de internet a Autorității Vamale Române.

Mihai Petre, Cosmin Dincă, Adriana Nedelescu Foto: EY România

Ținând cont de prevederile OUG nr. 126/2023, care au introdus pe lista de licențiere la importul în România făina de grâu sau de meslin și zahărul din trestie sau din sfeclă de origine ucraineană, Autoritatea Vamală Română (AVR) și Autoritatea Națională Sanitar Veterinară (ANSVSA) vor coopera pentru a se asigura că, în lipsa unor solicitări de licențiere, nu vor intra pe piața din România produse de calitate slabă sau infestări care ar putea influența sănătatea consumatorilor. Mai precis:

• AVR va oferi informații pentru inspectorii ANSVSA privind importurile de produse alimentare, îndeosebi în privința produselor pentru care România solicită licențiere pentru importuri;

• ARV va pune la dispoziția ANSVSA date privind tranzitul produselor alimentare prin România, precum și informații despre intrările care ar putea proveni din Ucraina;

• ANSVSA se va asigura că nu vor intra pe piață produse care nu dețin licențele necesare, care au o calitate slabă sau infestări care ar putea dăuna sănătății consumatorului.

De asemenea, operatorii economici care importă furaje în România vor fi controlați mai riguros. Potrivit unui proiect de Ordin publicat pe pagina de internet a ANSVSA, importatorii de astfel de produse vor avea obligația să se autorizeze/înregistreze sanitar veterinar ca operator în domeniul nutriției animalelor. În plus, aceștia vor trebui să notifice sosirea transportului de furaje la destinație și să păstreze evidențe privind importurile și distribuția ulterioară a acestora pe piața internă pentru asigurarea unei bune trasabilități.

Printre furajele supuse acestor noi reguli se numără:

• cereale destinate furajării animalelor, cuprinse în Capitolul 10 din Nomenclatura combinată;

• ulei de soia și fracțiunile acestuia, chiar rafinate, dar nemodificate chimic;

• tărâțe, spărturi și alte reziduri, chiar aglomerate sub formă de pelete, provenite din măcinarea, presarea, cernerea sau din alte procedee de prelucrare a cerealelor sau a leguminoaselor;

• substanțe minerale nedenumite și necuprinse în altă parte.

Ce înseamnă acest lucru pentru importatori?

Importatorii de astfel de produse (alimente sau furaje) vor trebui să analizeze cât mai repede procedurile şi condițiile de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară/licențiere pentru produse alimentare (de ex., cele privind utilizarea sistemului informatic TRACES NT) în vederea obținerii în timp util a liberului de vamă/ a vizei sanitar veterinare și a licențelor necesare. Vor evita în acest mod blocajele la frontieră, amenzile nedorite și chiar confiscarea produselor, precum și întârzierile de aprovizionare, dacă produsele provin din import.

Echipa EY este disponibilă pentru detalii suplimentare privind cele menționate mai sus și vă poate asista în revizuirea obligațiilor sanitar-veterinare în România, aplicabile importurilor dumneavoastră de alimente/furaje, vă poate asista în procesul de obținere a diferitelor tipuri de autorizații (de ex. TRACES NT, autorizație/document de înregistrare sanitar-veterinară) și a undei verzi sanitar-veterinare, prin sistemul TRACES NT.

***

Despre EY România

EY este una dintre cele mai mari firme de servicii profesionale la nivel global, cu 395.442 de angajați în peste 700 de birouri în 150 de țări și venituri de aproximativ 49,4 miliarde de USD în anul fiscal încheiat la 30 iunie 2023. Rețeaua noastră este integrată la nivel global, iar resursele din cadrul acesteia ne ajută să le oferim clienților servicii prin care să beneficieze de oportunitățile din întreaga lume.

Prezentă în România din anul 1992, EY furnizează, cu ajutorul celor peste 1.000 de angajați din România și Republica Moldova, servicii integrate de audit, asistență fiscală, juridică, strategie și tranzacții, consultanță către companii multinaționale și locale. Avem birouri în București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Chișinău. EY România s-a afiliat în 2014 singurei competiții de nivel mondial dedicată antreprenorialului, EY Entrepreneur Of The Year. Câștigătorul ediției locale reprezintă România în finala mondială ce are loc în fiecare an, în luna iunie, la Monte Carlo. În finala mondială se acordă titlul World Entrepreneur Of The Year.

Articol semnat de Mihai Petre, Director, Global Trade, EY România, Cosmin Dincă, Manager, Global Trade, EY România și Adriana Nedelescu, Senior Consultant, Global Trade, EY România

​Articol susținut de EY România