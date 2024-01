Articol susținut de EY România Marți, 23 Ianuarie 2024, 08:26

​EY România a primit în 2024 certificarea Top Employer din partea Top Employers Institute pentru al treilea an consecutiv.

Irina Mînzală Foto: EY România

Top Employers Institute certifică organizațiile în baza participării și a rezultatelor obținute la studiul HR Best Practices. EY România s-a clasat peste nivelul de referință prin scoruri înalte în strategia de business (100%), leadership (95%), scop și valori (92,86%) și employer branding (92%). De asemenea, EY a obținut scoruri foarte ridicate și în arii precum digital HR, învățare & dezvoltare, bunăstarea angajaților și mediul de lucru.

Distincția ca angajator de top demonstrează dedicarea organizației pentru a construi o lume mai bună a muncii, prin politici excelente de resurse umane și practici de personal.

Irina Mînzală, Director Resurse Umane, EY România: „Certificarea Top Employers, primită pentru al treilea an consecutiv, ne onorează și întărește totodată angajamentul nostru de a dezvolta un mediu de lucru bazat pe excelență și inovație, care susține transformarea profesională și personală a colegilor noștri. Oamenii din EY reprezintă cea mai valoroasă resursă a companiei şi suntem mândri să avem alături colegi care cred în integritate, respect și incluziune. Această distincție li se datorează și împreună dezvoltăm o comunitate profesională de excepție."

Programul Top Employers a certificat și recunoscut peste 2.300 de Angajatori de Top, provenind din 121 de țări și regiuni, de pe 5 continente.

Despre EY România

EY este una dintre cele mai mari firme de servicii profesionale la nivel global, cu 395.442 de angajați în peste 700 de birouri în 150 de țări și venituri de aproximativ 49,4 miliarde de dolari în anul fiscal încheiat la 30 iunie 2023. Rețeaua lor este cea mai integrată la nivel global, iar resursele din cadrul acesteia îi ajută să le ofere clienților servicii prin care să beneficieze de oportunitățile din întreaga lume.

Prezentă în România încă din anul 1992, EY furnizează, prin intermediul celor peste 900 de angajați din România și Republica Moldova, servicii integrate de audit, asistență fiscală, juridică, strategie și tranzacții, consultanță către companii multinaționale și locale.

Avem birouri în București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Chișinău. EY România s-a afiliat în 2014 singurei competiții de nivel mondial dedicată antreprenorialului, EY Entrepreneur Of The Year. Câștigătorul ediției locale reprezintă România în finala mondială ce are loc în fiecare an, în luna iunie, la Monte Carlo. În finala mondială se acordă titlul World Entrepreneur Of The Year. Pentru mai multe informații, vizitați: www.ey.com

Despre Top Employer Institute

Top Employers Institute este autoritatea globală pentru recunoașterea excelenței în practici de resurse umane. Sondajul și nominalizările contribuie la accelerarea bunelor practici, cu scopul de a îmbunătăți piaţa muncii. Prin programul de certificare Top Employers Institute, companiile participante pot fi validate, certificate și recunoscute ca angajator preferat. Înființat în urmă cu peste 30 de ani, Top Employers Institute a certificat peste 2.300 de organizații, din 121 de țări/regiuni. Angajatorii de top certificați au un impact pozitiv asupra vieții a peste 8 milioane de angajați la nivel global.

