Articol susținut de EY România Luni, 29 Ianuarie 2024, 09:12

EY România

0

​Ca în fiecare an, din 2005 până în prezent, Conferința anuală de fiscalitate organizată de EY România la București este urmată de edițiile derulate în alte două mari centre regionale de afaceri ale României, Timișoara (Iulius Congress Hall, marți, 30 ianuarie a.c.) și, respectiv, Cluj-Napoca (Radisson Blu Hotel, miercuri, 31 ianuarie a.c.).

Conferința anuală de fiscalitate Foto: EY România

Specialiștii EY România vor detalia aspecte importante ale modificărilor fiscale aprobate în toamna anului trecut, aplicabile din 2024, și vor răspunde întrebărilor reprezentanților mediului de afaceri local și regional. Raportările digitale pe care companiile din România trebuie să le realizeze din acest an (SAF-T, E-factura și E-transport), inteligența artificială în optimizarea fiscală, inspecțiile fiscale în contextul analizei de risc, inspecțiile în domeniul prețurilor de transfer, modificări privind impozitarea națională și internațională în domeniul taxelor directe sunt doar câteva dintre temele aflate pe agenda celor două evenimente. De asemenea, vor fi prezentate noile direcții în raportarea publică, raportarea informațiilor privind impozitul pe profit și aspecte relevante la închiderea exercițiului financiar, dar și cum s-au adaptat angajatorii la cerințele de raportare a beneficiilor neimpozabile din 2023.

Corina Mîndoiu, Partener, Impozit pe venit şi contribuţii sociale, EY România: „Impozitarea pieţei muncii în România anului 2024 se va afla sub dublă presiune: modificările operate în legislaţia naţională şi reglementările europene în domeniu, unele fiind obligatoriu de aplicat din acest an. În acest context, va fi necesară analiza în detaliu a noilor prevederi, pentru conformitate şi evitarea sancţiunilor.”

Nu mai puțin importante sunt noutățile din domeniul TVA – măsuri legislative și tematici de control, noua taxă pe carbon CBAM la nivelul Uniunii Europene, ce înseamnă și cum se aplică, dar și detalii privind o serie de modificări în comerțul internațional.

Costin Manta, Partener, Impozite indirecte, EY România: „Avem cel puţin trei motive puternice pentru care capitolul TVA ar trebui să devină prioritar, pentru companii, în acest an: modificări multiple şi complexe în legislaţia aferentă, intensificarea acţiunilor de control ANAF, pe fondul obiectivului de creştere a gradului de colectare, la care adăugăm trecerea la e-Factura, generalizat de la 1 iulie, şi avem tabloul unui an complicat din punct de vedere fiscal.”

Echipa de experți EY România prezenți în cadrul celor două conferințe este formată din: Costin Manta - Partener, Impozite indirecte, EY România, Corina Mîndoiu - Partener, Impozit pe venit şi contribuţii sociale, EY România, Raluca Popa - Partener, Asistenţă fiscală şi juridică, Strategic Growth Markets leader, EY România, Alex Grecu - Senior Manager, Departamentul de Taxe Directe, EY România, Daniela Neagoe - Senior Manager, Comerţ Internaţional, EY România, Iulia Samson - Manager, Departamentul de Prețuri de Transfer, EY România, Andreea Mitroi - Manager, Departamentul de Taxe Indirecte, EY România, Andrei Boian – Avocat, Managing Associate, Băncilă, Diaconu şi Asociaţii, Ana-Maria Niţu, Senior Manager, Global Compliance and Reporting, EY România.

Despre EY România

EY este una dintre cele mai mari firme de servicii profesionale la nivel global, cu 395.442 de angajați în peste 700 de birouri în 150 de țări și venituri de aproximativ 49,4 miliarde de dolari în anul fiscal încheiat la 30 iunie 2023. Rețeaua lor este cea mai integrată la nivel global, iar resursele din cadrul acesteia îi ajută să le ofere clienților servicii prin care să beneficieze de oportunitățile din întreaga lume.

Prezentă în România încă din anul 1992, EY furnizează, prin intermediul celor peste 900 de angajați din România și Republica Moldova, servicii integrate de audit, asistență fiscală, juridică, strategie și tranzacții, consultanță către companii multinaționale și locale.

Avem birouri în București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Chișinău. EY România s-a afiliat în 2014 singurei competiții de nivel mondial dedicată antreprenorialului, EY Entrepreneur Of The Year. Câștigătorul ediției locale reprezintă România în finala mondială ce are loc în fiecare an, în luna iunie, la Monte Carlo. În finala mondială se acordă titlul World Entrepreneur Of The Year. Pentru mai multe informații, vizitați: www.ey.com

Articol susținut de EY România