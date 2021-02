Cele mai bune aplicații de editat video pentru telefonul tău, atât pentru avansați, cât și pentru începători

Articol susținut de Vodafone

Top 5 aplicații de editat video de care ai nevoie pentru smartphone

Conținutul video este mai puternic ca oricând. Nu mai e nevoie să vorbim despre succesul TikTok, rețeaua socială care a ajuns la 5.3 milioane de utilizatori în România, devansând astfel Instagram, și 1.2 miliarde de utilizatori în întreaga lume. Sau Youtube, unde la fiecare 5 secunde sunt încărcate 45 de ore de conținut și vizualizate peste 300.000 de clipuri.Indiferent dacă ai telefon cu Android sau iOS, poți să experimentezi cu clipurile pe care le filmezi, astfel încât să le faci mai atractive. Există aplicații de editare video atât pentru avansați, cât și pentru începători.Fie că vrei să editezi videoclipurile filmate pentru a le posta pe rețelele de socializare, pe Youtube, să faci un scurtmetraj sau o reclamă, ai această posibilitate, dacă alegi aplicația care ți se potrivește.Există multe aplicații pentru editat video și nu a fost ușor să aleg doar 5. Unele sunt disponibile și pe calculator, nu doar pe smartphone. Cele mai bune aplicații de editare video sunt adaptate la display-ul mai mic al smartphone-ului. Un lucru pe care trebuie să-l iei în calcul este că pentru o editare mai pretențioasă, de cele mai multe ori trebuie să plătești. Să vedem care sunt cele bune variante.Adobe este recunoscută pentru aplicațiile de editare pe computer: Lightroom și Photoshop pentru fotografii, Premier Pro și After Effect pentru video. Pentru telefon, există varianta Premier Rush, care vine cu un proces simplu de editare și urcare a rezultatului pe platformele de social media. În momentul în care ai terminat de editat, aplicația face singură conversia pentru formatul care se potrivește rețelei de socializare pe care vrei să postezi.Dacă ești familiarizat cu Premier Pro, versiunea Rush de pe Android sau iOS îți permite să continui munca pe smartphone. Poți apoi salva progresul în Cloud și să continui în Pro. Interfața este punctul forte al aplicației. Când o deschizi prima dată, poți vedea un tutorial care să-ți arate tot ce ai nevoie să știi. Apoi poți să te joci cu culorile, cu sunetul, să adaugi titrare sau tranziții.Aplicația de editare video este disponibilă gratuit pe Android și iOS, existând o perioadă limitată în care o poți folosi fără abonament. După această perioadă, abonamentul are un preț de 9.99 de dolari pe lună.Quik este o altă aplicație de editare video puternică făcută de creatorii GoPro-ului și este creată pentru a grăbi procesul de editare. În momentul în care ai selectat un video pe care l-ai înregistrat, aplicația caută momentele cele mai bune și poate automat să taie, să editeze și chiar să adauge tranziții.Ulterior, poți să modifici manual clipurile, dacă selecția automată nu este pe placul tău. Quik este disponibilă atât în Play Store, cât și în App Store.Deși este destinată exclusiv utilizatorilor de iPhone și iPad, nu pot să nu menționez LumaFusion. Nu ai nevoie de un abonament, fiind necesară doar plata prețului de achiziție a aplicației.LumaFusion este o aplicație de editare video folosită adesea de jurnaliști, regizori și producători. Un mic dezavantaj este legat de faptul că nu există sincronizare între device-uri, astfel că nu poți începe editarea pe smartphone și să o închei pe tabletă, de exemplu.În rest, are tot ce este necesar pentru editarea clipurilor pentru corectarea culorilor, un mixer audio puternic, posibilitatea de a folosi slow motion sau fast motion, și multe altele. Prețul de achiziție nu este unul mic: 149.99 de lei.