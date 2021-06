[P] Hybrid workspace: cum se adaptează afacerile la noile condiții de lucru. NUC 11 Office

Procesor: Intel Core i3/i5/i7

Placă video: Iris Xe graphics (integrată)

Suport memorie RAM: până la 64 Gb

Dimensiuni: 117 x 112 x 37 mm

Sistem de operare: Windows 10, Windows 10 IoT Enterprise, Red Hat Linux,

Tehnologii: două porturi USB 3.2, Ethernet, Bluetooth 4.2 și WI-FI 6, două porturi USB C, două porturi HDMI (2.0)

Slot cart SSD: NVMe

În prezent există idee laptopului ultraportabil și foarte performant. Însă, laptopurile de 15” și 17” sunt singurele care generează performanță apropiate de desktop, dar transportul acestora este adesea anevoios deoarece pot ajunge la o greutatea totală (plus accesorii) de trei kilograme. Astfel, idee ultraportabilității revine laptopurilor de 13” care sunt compacte, dar la capitolul performanță nu ating scorurile de performanță ale succesorii săi. Intel NUC 11 este soluția care vrea să rezolve problema portabilității, în același timp oferind performanță neîncetată.Contextul actual generat de pandemia COVID-19 a accelerat trecerea în totalitate a sectorului de afaceri în mediul online la nivel global. O mulțime de oameni lucrează, fac cumpărături și se joacă online, astfel încât numeroase companii au trebuit să se adapteze într-un timp cât mai rapid. Revenind în prezent, stocurile de laptopuri office sunt încă incerte, cele mai multe dintre produse având prețuri mult mai mari peste ce oferă în realitate. Intel NUC 11 sau pe numele său complet Intel NUC 11 TNKi3 este mini computerul care poate aduce un aport important în ceea ce privește productivitatea business-ului tău. Vă întrebați de ce zic asta? Kit-ul se pliază foarte bine pe stilul de muncă hybrid (acasă- birou), în special activităților de multitasking, deoarece suportă până la patru ecrane conectate simultan prin HDMI și USB C. Tot ce ai nevoi pentru a folosi Intel NUC 11 sunt perifericele de bază (mouse și tastatură) și un monitor ori TV, dispozitive de care orice dispune fie că este la job ori acasă. Accesibilitate privind conectivitatea lui Intel NUC 11 va permite oricărei persoane să își continue fără probleme task-urile nefinalizate la timp.Configurația principală poate fi extinsă utilizând componente compatibile pentru a îmbunătății tehnologiile de comunicații, de procesare ori de adăuga diverse porturi de conexiune multimedia.Astfel, atuul lui Intel NUC 11 este faptul poate deveni foarte versatil în orice domeniu de business. Memoria RAM a mini computerului suportă upgrade până la 64 Gb, iar stocarea internă poate configurată în funcție de buget și nevoile tale sau ale angajaților din compania ta. Chiar dacă nu are în configurația sa un GPU, îi poți atașa cu ușurință o placă video de cea mai generație pentru un boost de grafică în business-ului tău.De asemenea, NUC 11 poate funcționa fără oprire și este un dispozitiv excelent pentru a rula conținut multimedia în spațiile indoor. Pentru cei mai exigenți dintre antreprenori sau pentru acei ce își doresc o configurație standard, Intel NUC 11 vine în următoarele versiuni:- varianta mid-range cu procesor Intel i5, 8 Gb RAM și 500 Gb stocare internă (NVMe)- varianta high-end cu procesor Intel i7, 16 Gb RAM și 500 Gb stocare internă (NVMe)Așadar, Intel NUC 11 poate fi o soluție ideală pentru a înlocui cu succes laptopurile sau desktop-ruilor voluminoase din birou datorită greutății sale de numai 504 de grame și versatilității privind configurarea. Totodată, performanțele și numeroasele porturi de conectică ale sistemului îl plasează într-o sferă a dispozitivilor esențiale unui business de succes.Intel NUC 11 in diverse configuratii de performanta poate fi achizitionat prin partenerii ASBIS Romania . Mai multe informatii despre produsele INTEL NUC aici