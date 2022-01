De ce acum e cel mai bun moment să-ți placă jocurile video și să nu conteze ce PC sau telefon ai

Articol susținut de NVIDIA

Despre ce-ți voi povesti în continuare se numește GeForce NOW și e o platformă prin intermediul căreia ai acces la – în momentul apariției acestui articol – peste 1.100 de titluri. Catalogul e în continuă actualizare și crește de la lună la lună. Următorul pas, promis de Nvidia încă din mai 2020, e să ajungă la 2.000 de titluri. Până atunci, sunt deja colecții impresionante de la dezvoltatori de top, cum ar fi: Assassin’s Creed, The Witcher 3, Battlefield sau Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction ca să nu mai zic de Cyberpunk sau FarCry. Și, dacă ești fan, Fortnite va fi disponibil pe dispozitive cu iOS prin GeForce NOW. Deocamdată, e în beta.Când am descoperit și folosit GeForce NOW mie mi-a adus aminte de primul contact cu jocurile video. Era undeva la începutul anilor 2000, nu aveam calculator acasă, ci mergeam la internet cafe. Și-acolo, cumva, funcționau fără probleme toate jocurile. Mai târziu am aflat că, de fapt, nu funcționau toate, ci erau instalate fix cele care puteau rula pe hardware-ul respectiv. În vremurile de-acum e aproape imposibil să ai un computer care să poată rula orice joc. Bine, poate reușești în primele luni de când îl cumperi, dar capabilitățile lui scad destul de repede. Totodată, mai trebuie ținut cont și de preț, și de criza semiconductorilor, când e greu să-ți cumperi rapid o componentă nouă.În orice caz, ideea serviciului GeForce NOW e să ai acces la jocuri, majoritatea dintre cele mai populare, și să le poți accesa pe telefon, pe web sau direct pe ce computer ai, fie că-i un PC clasic, fie că-i un laptop la care apreciezi cel mai mult portabilitatea și, implicit, nu are dotări de top. Despre serviciu am mai vorbit în trecut, când am analizat industria cloud. Și e un exponent excelent a ce înseamnă serviciile din cloud în prezent , când ai nevoie doar de internet ca să accesezi chiar și unele dintre cele mai demanding jocuri video. Procesul prin care ai acces de oriunde, via internet, la jocurile din catalogul tău e acesta: partea de procesare a jocului se întâmplă pe un server, la câteva sute sau câteva mii de kilometri distanță de tine. Tu, pe dispozitivul tău, primești un feed video. Doar că orice tastă apeși, orice mișcare de mouse, e transmisă în timp real în acțiunea jocului.Mă bucur că ai întrebat. Serviciul Nvidia GeForce NOW este disponibil în trei tipuri de abonamente – și, da, există și unul care-ți permite acces gratuit. Ia-o și ca pe o perioadă de probă. Astfel, e vorba de abonamentul Free: ai acces la un computer de bază, acces standard la servere de streaming și sesiunile sunt limitate la o oră de gaming. Cu Priority beneficiezi și de un computer mai bun, dar și de opțiunea RTX – despre acest tip de hardware am scris încă din septembrie 2020 și cum duce atât gamingul, cât și procesarea la un alt nivel. În cazul de față e vorba de-a experimenta jocuri video la un nivel până recent inaccesibil. Da, le poți caracteriza și drept mult mai realiste. Pe acest tip de abonament ai sesiuni de maximum șase ore și rezoluția de streaming e Full HD la 60 de cadre pe secundă. Altfel spus, excelent pentru majoritatea calculatoarelor.Așa ajung și la abonamentul RTX 3080. După cum poate e de înțeles din nume, e pachetul care-ți asigură cea mai bună calitate. Ai acces la un computer cu RTX 3080 (placă video care, la momentul publicării articolului, sare de 8.000 de lei), sesiuni de opt ore și rezoluție 2K la 120 FPS.Următorul pas, după ce te-ai decis, e să-ți faci cont. Apoi, decizi cum vrei să accesezi catalogul cu peste 1.100 de jocuri: pe telefon, în browser sau pe PC. Aplicațiile native sunt disponibile pe cele mai populare platforme, iar în browser – pe site-ul dedicat – ai acces de pe Chrome, Safari și chiar Edge de la Microsoft.Odată ce ți-ai făcut contul, dacă ai instalat aplicația, poți seta și diverse opțiuni în funcție de cum consideri. Totodată, poți face și un test al rețelei ca să vezi cât de bună e. Eu am o conexiune de 500 Mbps și m-am conectat pe Wi-Fi. Desigur, dacă ai cum, cel mai bine ar fi pe cablu. Sau, dacă ești pe telefon ori tabletă, poți încerca o conexiune 5G. În orice caz, important e să ai o conexiune la internet.În funcție de jocuri vrei să încerci, acestea sunt disponibile de la cele mai mari studiouri până la unele indie. Le găsești în catalogul GeForce NOW, apoi vezi ce magazin online le pune la dispoziție, cum ar fi Epic Games, Steam, Ubisoft sau Origin. Asta înseamnă că va trebui să te conectezi individual la fiecare serviciu sau să-ți faci cont. Să ai acces la jocuri în cont se întâmplă prin acestea. Dat fiind contextul din București de acum, m-am gândit că n-ar strica să încerc și un titlu ca Bus Simulator 21. E recomandarea mea dacă vrei vreodată să vezi cum e să conduci un autobuz prin oraș. Acest titlu e un exemplu, după cele pe care le-am înșirat mai sus, că platforma e atât pentru gameri pasionați de titluri RPG, consacrate, clasice deja, dar și pentru ceva lejer, cum ar fi Moving Out, Golf With Your Friends sau Team Fortress 2 (unul dintre titluri și clasice, și lejere preferate de mine).Eu am, deocamdată, un laptop care era excelent în vara lui 2021 când l-am cumpărat. Acum deja simt că i-ar mai trebui ceva actualizări, în special când vine vorba de memorie RAM și deja sufăr că nu l-am luat cu un procesor mai bun. De fapt, treaba asta are și un nume: GAS – Gear Acquisition Syndrome; când simți că niciodată nu ai ce-i mai bun. Tocmai de-asta am și ajuns să folosesc GeForce NOW ca măcar pe gaming să rezolv două probleme: spațiul de stocare și upgrade pentru placa video.Totodată, dacă ai mai cumpărat până acum jocuri de pe magazinele pe care le-am menționat mai sus, le poți accesa din contul de GeForce NOW. Firesc, reversul e valabil: ai jocul deja cumpărat în magazin, prin GeForce NOW, îl poți instala și local pe computer, dacă îți permite hardware-ul să faci asta. Și poate cea mai importantă mențiune: spre deosebire de alte servicii similare de game streaming, aici catalogul nu e diferit în funcție de abonamentul tău. Pur și simplu, cu un abonament mai bun, ai parte de hardware mai rapid și de o calitate și mai mare a streamului, ca să nu mai zic și de sesiunile prelungite.La ce trebuie să fii atent e, firesc, conexiunea la internet. Tocmai de aceea am și menționat testul pe care îl poți face ca să vezi cum îți merge. Deși în România n-ar trebui să ai probleme la capitolul acesta, asta nu înseamnă că, dacă joci pe Wi-Fi, nu poți avea parte de surprize neplăcute, cum ar fi să fii prea departe de router sau să ai o viteză mai mică uneori în funcție de câte dispozitive sunt conectate pe rețea. Oricum, e ușor de corectat așa ceva și de văzut unde e problema, dacă e vreuna.Dacă te întrebi dacă e pentru tine un așa serviciu, am două răspunsuri: este dacă nu vrei sau nu-ți permiți să cheltui sute sau mii de euro pe computere tot mai bune; este dacă ești mai mereu pe drum, dacă vrei un laptop ultraportabil în deplasările tale, dacă te bazezi constant pe tabletă sau telefon care devin înlocuitoare de PC – astfel, ești și gamer și nici nu ești îngreunat de un laptop imens sau dependent doar de PC-ul de acasă. Eu, cel puțin, sunt într-o zonă de mijloc: gamer ocazional, în special shootere ca FarCry, Counter-Strike sau Crysis, dar și utilizator doar de laptopuri care nu pot concura niciodată cu un PC de gaming dedicat. Și în acest scenariu GeForce NOW e o evoluție firească a gamingului.Articol susținut de NVIDIA