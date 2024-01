GADGET Miercuri, 17 Ianuarie 2024, 10:35

Netflix urmează să facă o modificare importantă pe platforma sa de streaming, intenționând să renunțe la funcționalitatea care le arată utilizatorilor site-ului „compatibilitatea” lor cu diversele filme și seriale disponibile, a declarat un reprezentant al companiei pentru IndieWire.

Netflix Foto: Jvphoto / Alamy / Profimedia Images

Netflix afirmă că funcția „Match” (tradusă drept „Concordanță” de versiunea în limba română a site-ului) se bazează pe un algoritm dinamic care îi ajută pe utilizatori să găsească producțiile pe gustul lor, în funcție de propria istorie de vizionare.

„Match” ține cont și de alți factori, ca de exemplu evaluările date de utilizatori unui film sau serial prin cele 3 butoane de „Nu mi-a plăcut”, „Îmi place” și „Ador”, dar și criterii precum obiceiurile de vizionare ale unor utilizatori pe care algoritmul îi evaluează ca fiind apropiați ca preferințe de cel în cauză.

„Datele, algoritmii și sistemele de calcul se complementează reciproc pentru a genera continuu noi recomandări, creând astfel o experiență unică de care să te bucuri”, notează site-ul oficial al Netflix cu privire la funcționalitatea introdusă în 2021.

Netflix încearcă o nouă metodă să recomande utilizatorilor filme și seriale pe gustul lor

Compania americană de streaming a decis acum să pună accentul pe „tag”-uri sau cuvinte cheie afișate în partea de jos a casetei ce se deschide pentru un film, serial, documentar sau alt tip de producție în vederea identificării celor care ar fi de interes pentru un utilizator individual.

The New York Times a relatat în weekend că Netflix are nu mai puțin de 30 de angajați responsabili doar de tag-uri, un reprezentant al companiei confirmând că ei sunt angajați cu normă întreagă exclusiv pentru a se ocupa de acest aspect al platformei.

„Imaginați-vă reviste care nu au linii de text pe copertă și ar avea doar fotografii pe ele. Tag-urile joacă un rol la fel de important precum o linie de text în acea decizie 'ah, asta e pentru mine', luată într-o clipită”, a declarat pentru NYT Allan Donald, directorul pentru produse al Netflix.

Eunice Kim, directorul executiv pentru produse al companiei de streaming, a precizat la rândul său că dacă un utilizator nu face click pe „play” în primele 53 de secunde după ce se uită la trailerul unei producții, probabilitatea ca el să o vizioneze ulterior scade „vertiginos”.

Netflix are deja peste 3.000 de tag-uri pentru producțiile sale, printre ele numărându-se unele ca „provocator”, „cu suspans”, „ireverențios”, „investigativ”, „nostalgic” sau „excentric”.

Deocamdată nu este clar de când intenționează Netflix să elimine funcționalitatea „Match” însă decizia vine după mai multe mutări recente menite să îi confere un atu pe piața tot mai competitivă a serviciilor de streaming.

Inclusiv pe piața din România, pe care Netflix a dominat-o autoritar timp de ani de zile, au fost lansate în ultimul timp nu mai puțin de 3 platforme rivale: HBO Max, Disney+ și SkyShowtime.

