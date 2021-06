[P] Piața imobiliară în 2021 - Miraj sau oportunitate?

Managerul unei companii de consultanță imobiliară care facilitează astfel de tranzacții din piață, explică tendințele actuale, în special pe nișa investițiilor cu capital străin.“Îl citez pe Warren Buffet care spunea la un moment dat că ‘’Cineva stă la umbră azi, pentru că altcineva a plantat un copac în urmă cu mult timp”. Asta ne dorim și noi, prin abordarea imaginii de ansamblu. Grupul Espaco are doua direcții foarte bine definite, toată activitatea fiind concentrată în jurul acestora. Prima are ca target piața locală și constă în alinierea la standardele și exigențele piețelor din alte țări. Cea de a doua direcție în care ne concentrăm activitatea constă în identificarea de oportunități potrivite modelului de business al investitorilor străini. Investitorii străini își doresc seriozitate, transparență și comunicare. Ei au viziune, se informează despre direcțiile în care merge atât țara, cât și orașul în care investesc și, în acest scop, studiază cu atenție ce cumpară și cine este publicul țintă”, afirmă Dan Bunescu, consultant și managing partner Espaco.Potrivit sursei citate, cele mai căutate segmente în acest moment sunt cele premium și superpremium sau, în termeni mai uzuali, piața proprietăților de lux. Este vorba despre proiecte tip boutique, care sunt preluate din faza de achiziție teren, cu absolut tot ce implică aceasta, până la vânzarea efectivă a unităților, atât pe plan local, cât și către investitori din afară.Managementul Proprietății este de asemenea în creștere. În majoritatea cazurilor acesta se adresează segmenului de office și comercial, însă în ultimul timp a luat amploare și pe partea de rezidențial. Din ce în ce mai mulți investitori cumpără pachete de apartamente, iar pentru administrarea acestora contractează firme de property managment. Property managementul externalizat oferă o economie a unui bun din ce în ce mai greu de obținut în ziua de astăzi, și anume timpul.“Prețul este ceea ce plătești. Valoarea este ceea ce primești. Pentru 2021, ariile în care se recomandă a se investi, sunt spațiile comerciale, terenurile, dar și locuințele. Desigur, recomandarea se face personalizat, în funcție de profilul investitorului și de așteptările acestuia, pentru că într-o lume plină de oportunități de investiții, a fi bine informat este cheia. Astfel, Espaco, prin firmele de Evaluări, Property Mangement, Insurance și Financing aflate sub umbrela sa, pune la dispoziția clienților și a celor interesați opinii documentate, bazate pe argumente solide, studii și previziuni, nu păreri”, a spus Bunescu, manager Espaco.