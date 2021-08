Pulsul crescut al imobiliarelor: Se cumpără vile, se închiriază garsoniere

​Articol susținut de Anunțul.ro​

- 226.315 anunțuri au fost publicate în iulie 2021 pe www.anuntul.ro și în ziarul Anunțul Telefonic;

- Închirieri – 23.067 anunțuri, mult mai puține față de iulie 2020 (31.336 anunțuri) – scăderea chiriilor menține un trend descendent și la anunțuri;

- Vânzări – 55.022 anunțuri, ceva mai puține față de iulie anul trecut (59.031 de anunțuri) – nu sunt suficiente apartamente pe piață pentru câți își doresc să devină proprietari;

- Judecând după cele mai accesate anunțuri ale lunii – la vânzări s-au căutat vilele, iar la închirieri – garsonierele

- Cele mai căutate cuvinte pe www.anuntul.ro: șoferi, femei de serviciu, ospătari;

- Anunțul lunii este dat de un agent imobiliar care face portretul robot al românului pretențios în căutarea unei locuințe. Omul vinde o garsonieră cu „cei mai liniștiți vecini” - lângă cimitir. Face cinste și cu coliva, la vizionare. este dat de un agent imobiliar care face portretul robot al românului pretențios în căutarea unei locuințe. Omul vinde o garsonieră cu „cei mai liniștiți vecini” - lângă cimitir. Face cinste și cu coliva, la vizionare.

- NOU pe www.anuntul.ro – Detectorul de servicii – un director ce adună la un loc mii de oferte de servicii din toate domeniile, de la grădinițe la cămine de bătrâni, service-uri auto sau servicii medicale. – un director ce adună la un loc mii de oferte de servicii din toate domeniile, de la grădinițe la cămine de bătrâni, service-uri auto sau servicii medicale.

Imobiliare

(iulie 2021 comparativ cu iulie 2020)

Cele mai vizualizate anunțuri de vânzări:

2. 4 camere, Brâncoveanu – 148.500 EUR

3. Vilă, Pantelimon – 145.500 EUR

1. Garsonieră, Titan – 159 EUR

2. Garsonieră, Dristor – 200 EUR

3. Garsonieră, Vitan – 200 EUR

- 2 camere, Ferentari – 18.500 EUR

- 3 camere, Zețari – 29.000 EUR

- 4 camere, Chiajna – 57.500 EUR

- Casă bătrânească, Argeș – 10.000 EUR

- Garsonieră, Belvedere – 113.000 EUR

- 2 camere, Băneasa – 285.000 EUR

- 3 camere, Primăverii – 500.000 EUR

- 4 camere, Aviatorilor – 1.200.000 EUR

- Vilă, Piața Romană – 3.500.000 EUR

- Garsonieră, Giurgiului – 100 EUR

- 2 camere, Drumul Taberei – 160 EUR

- 3 camere, Drumul Taberei – 220 EUR

- 4 camere, Brâncoveanu – 300 EUR

- Garsonieră, Unirii – 550 EUR

- 2 camere, Primăverii – 1.200 EUR

- 3 camere, Arcul de Triumf – 1.900 EUR

- 4 camere, Tei – 4.000 EUR

Locuri de muncă

1. Italian, caută menajeră – 100 RON

2. Personal curățenie birouri – 2.500 RON

3. Femeie de serviciu cabinet stomatologic

- Șofer categoria CE – 2.700 EUR

- Șofer Tir – 2.500 EUR

- Muncitori calificați construcții Belgia – 2.500 EUR

Top salarii medii iulie 2021 (comparativ cu iulie 2020)

2. Evenimente – 4.807 RON (6.695)

3. Construcții – 4.070 RON (3.567)





1. Șofer – 10.313 căutări (15.017)

2. Femeie de serviciu/menajeră – 9.703 căutări (6.909)

3. Ospătar – 2.788 căutări (5.327)

4. Bucătar – 2.591 căutări (3.848)





Anunțul lunii

Sa recunoastem, romanul nu-i multumit niciodata! Sa luam de exemplu romanul cumparator de locuinte: Daca sunt vecini multi - e galagie. Daca sunt vecini putini - sunt costurile prea mari impartind la putini vecini. Daca ai un bloc in fata - n-are vedere. Daca n-are un bloc in fata - daca apare un bloc in fata?!? Daca ai vecini in general - vecinii au bormasina. Daca n-ai vecini - n-ai de la cine imprumuta o cana de zahar. Daca e la bulevard - e prea multa galagie, prea multa poluare. Daca e „printre blocuri" - nu ai statia RATB in fata blocului! Daca e pe est - romanul vrea sa priveasca apusul. Daca e pe vest - voia sa-si bea cafeaua la rasarit! Daca e pe sud - e prea cald. Daca e pe nord - e prea frig! Daca e la etajul 7 - e sus si are rau de inaltime sau frica de cutremur. Daca e la etajul 1 - e prea jos si nu are panorama. Daca e bloc nou - sunt prost facute. Daca e bloc vechi - e vechi….

