[P] Arbo Residence Mogoșoaia: confort, design exclusivist și Avantaj Client de până la 18.963€

​Spațiu. De la noua ta locuință îți dorești mai mult spațiu, mai mult confort, mai multă intimitate și dacă se întâmplă să fie și în apropiere de natură, de pădure sau de un lac, atunci toată lista dorințelor pentru apartamentul ideal este bifată. Definiția lui “acasă” în viziunea ta se apropie de cele de mai sus? Vino si descoperă Arbo Residence - Cartierul Nou Mogoșoaia, locul în care confortul se îmbină cu design-ul exclusivist pentru a crea un lifestyle ideal.







Acasă, mai aproape de natură, mai aproape de tine





Locația Arbo Residence este una de poveste, ce ascunde în spate multă istorie și energie pozitivă: Mogoșoaia. De câte ori nu ai dat o fugă la picnic la Mogoșoaia să uiți de căldură, de orașul care poate deveni sufocant în plină vară și să simți, cumva, că te întorci în natură? În noul proiect rezidențial, ce se construiește acum în nordul Capitalei, poți să te relaxezi în fiecare zi!







Situat în apropierea Palatului Mogoșoaia, palat ce a aparținut familiei Brâncoveanu, Arbo Residence Noul Cartier redefinește conceptul de a locui și îți propune să te întorci în mijlocul naturii și să te bucuri de toate facilitățile și avantajele unui apartament high-end.







În Cartierul Nou din Mogoșoaia te bucuri de natură fără a exclude farmecul unui stil de viață metropolitan bazat pe confort și tehnologie. Din Arbo, ești la doar 20 de minute de mers cu mașina până la Piața Presei Libere, iar pentru cei ce nu dispun de masina personala, stația de STB pentru liniile R 436/R 474 este la cateva minute de mers pe jos.







Cea mai variată gamă de apartamente din Nord: + 30 de apartamente disponibile









Într-un proiect rezidențial unde accentul este pus pe detalii, apartamentele high-end din ARBO au un design exclusivist și finisaje moderne, de o calitate superioară.













De la studio-uri, apartamente cu două și trei camere, dar și apartamente duplex, în ARBO Residence poți găsi locuința mult dorită. Preţurile încep de la 43.682 de euro + TVA pentru locuințele tip studio, și ajung până la 189.628 de euro + TVA pentru un apartament duplex de 4 camere cu o suprafață utilă de 124.36 mp și terasă de 112.41 mp.







Contextul social din ultimii doi ani a schimbat alegerile în materie de confort și stil de viață, iar acest lucru se vede inclusiv în preferințele celor care achiziționează acum o nouă locuință. "Oamenii preferă un spaţiu mai mare, chiar dacă e în afara Bucureştiului, în locul unui apartament cu două camere în oraş, la acelaşi preţ", spune Cristian Erbaşu, unul din cei doi antreprenori care dezvoltă proiectul rezidenţial Arbo Residence.















Cele mai căutate au devenit apartamentele cu grădină la parter sau cele cu terasă mare. Și cu cât mai mare este terasa, cu atât este mai bine!









Alege un apartament cu GRĂDINĂ în Arbo Residence și poți avea până la 125 mp de grădină! Ideal pentru o familie cu copii, un apartament cu 3 CAMERE cu o astfel de grădină are o suprafață utilă de 84.77 mp și o grădină suficient de mare cât să cuprindă nevoile fiecărui membru al familiei, începând de la spațiu de joacă pentru copii, cât și spațiu de relaxare și grătar pentru weekend-urile petrecute acasă. Prețul apartamentului 3C-3 este de 117.068 € +TVA, redus de la 128.775 €.







Preferi un apartament cu TERASĂ? Te invităm să descoperi locuințele tip duplex cu 3 și 4 camere, cu terase care pot ajunge până la 118.36 mp. Suprafața utilă în cazul duplexurilor începe de la minim 105 mp, iar prețurile încep de la 136.373 € +TVA și sunt reduse cu până la 18.963€!













Cine are azi o locuință cu grădină sau terasă poate spune că deține o comoară pentru că are mereu la dispoziție un loc magic în care se poate bucura de aer curat, de soare și de vreme bună. Acest spațiu poate deveni loc de joacă, loc de socializare alături de prieteni sau familie sau chiar și spațiu de lucru pe timp de vară, in perioadele de work from home.







Proiectul Arbo Residence include mai mult de 1.000 de apartamente și își propune să le ofere rezidenților bucuria de a locui într-un complex unde se pot simți în siguranță și pot face parte dintr-o comunitate ce împărtășește aceleaşi principii şi valori.







Înconjurat de spații verzi și de zone de relaxare bine delimitate, Arbo Residence va deveni oaza ta verde de liniște, locul unde revii acasă și de unde îți iei energia pozitivă, alături de toți cei dragi.





Vrei să afli mai multe despre Arbo Residence Mogoșoaia?









Vizitează oferte.arboresidence.ro și vezi oferta de toamnă la apartamente noi din Mogoșoaia. Ne poți contacta la numărul de telefon: 0740.120.135