Cele mai grave dezastre feroviare din istorie - De la tsunami și războaie, până la neglijență și inconștiență

Deraierea din Bihar, India, 1981, între 500 și 800 de morți





În decembrie 1917 un tren uriaș de 325 m lungime și 675 de tone a deraiat lângă Chambery, fiind plin cu soldați ce reveneau în Franța de pe frontul italian. Două trenuri au fost cuplate într-unul singur și se pare că vagoanele aveau mari probleme cu frânele.





Guadalajara, Mexic, 1915 - aproximativ 600 de morți





Ufa, Rusia, 1989, 575 de morți





Torre del Bierzo, Spania, 1944, maxim 500 de morți





Cele mai grave accidente feroviare petrecute după 2010





În prezent călătoria cu trenul este foarte sigură, iar accidentele feroviare sunt foarte rare, dacă ne raportăm la numărul mare de trenuri care circulă zilnic în lume.Nu a fost întotdeauna așa și a fost nevoie de câteva generații în istoria de peste 200 de ani a căilor ferate pentru a ajunge să stăpânim tehnologia feroviară. Ca și la accidentele aviatice, și la cele feroviare industria a învățat din tragedii și a modificat diverse lucruri, de la frâne și vagoane, până la șine și viteza de rulare.Astăzi sunt foarte rare accidentele în țările dezvoltate, dar în trecut au fost accidente cumplite și în Franța, Marea Britanie, Germania sau Italia. Cele mai grave accidente feroviare de după anul 2000 s-au petrecut în țări precum India, Pakistan, Egipt, Tanzania, Iran, Mozambic, Congo sau Coreea de Nord.Însă, cum au arătat și recentul accident din Taiwan, dar și accidentul din Spania (2013), nici țările foarte dezvoltate nu sunt scutite de dezastre feroviare. Au fost accidente și cu trenurile franceze TGV, dar și cu trenurile chineze de mare viteză.Prima mare catastrofă feroviară s-a petrecut în 1843 lângă Paris și 55 de oameni au murit după ce un tren a deraiat. Numărul de victime a fost atât de mare fiindcă erau închise ușile compartimentelor pentru ca în tren să se urce doar cei care au bilet, astfel că oamenii nu au putut scăpa după ce trenul a deraiat. Accidentul a rămas în istoria Franței sub numele de ”Catastrophe ferroviaire de Meudon”.Un alt dezastru din secolul 19 s-a petrecut în aprilie 1889 la Armagh, în Irlanda de Nord: 89 de oameni au murit după ce unui tren i-au cedat frânele, a luat-o la vale înapoi și a lovit un alt tren.Multe sunt cauzele ce duc la producerea unui accident feroviar, fie că este vorba de probleme cu frânele, cu șina, cu semnalizarea, cu viteza sau erori umane. Foarte grave sunt deraierile, dar au fost și cazuri în care vagoanele au luat foc și numărul de morți a fost mare, mai ales că în primul secol din istoria căilor ferate vagoanele erau în multe cazuri din lemn.Câteva dintre cele mai grave accidente s-au petrecut din cauza unor dezastre naturale, iar altele s-au întâmplat în vreme de război, când siguranța nu a mai putut fi pusă pe primul plan iar trenurile sunt pline până la refuz de soldați, civili sau refugiați.Al doilea cel mai grav accident feroviar din istorie s-a petrecut în România, în primul Război Mondial.În prezent multe accidente se petrec la trecerea la nivel cu calea ferată și victimele sunt mai des șioferii nerăbdători și pasagerii din mașinile acestora.În SUA sunt 210.000 de treceri la nivel cu calea ferată. iar în India sunt 31.000. În decembrie 1964 în statul Uttar Pradesh un autobuz arhiplin a fost lovit de tren și cel puțin 79 de oamenii au murit. În ultimul secol au fost în lume peste 100 de accidente în care au murit de fiecare dată peste 20 de oameni aflați în autobuze pe care le-a lovit trenul.Cel mai grav accident de acest gen petrecut la noi în acest secol a fost în august 2009 când 14 oameni au murit la Scânteia, lângă Iași, după ce un microbuz a fost lovit de un tren accelerat.Uriașul tsunami care a făcut 230.000 de morți în Asia de Sud - Est la final de 2004 a produs și cea mai gravă tragedie feroviară din toate timpurile. Un tren arhiplin format din locomotivă plus opt vagoane a fost lovit de două valuri gigantice și cele opt vagoane au fost distruse, iar pasagerii au murit înecați. Trenul parcurgea ruta Colombo - Galle și accidentul s-a petrecut lângă un sat numit Peraliya.Primul val a dus la oprirea trenului, dar localnicii au crezut că dacă e să mai vină un al doilea val vor fi în siguranță pe tren, așa că unii s-au suit pe vagoane iar alții s-au adăpostit lângă tren. Pe lângă cei aproximativ 1.500 de oameni din tren au mai fost uciși alți 200 de localnici după ce al doilea val a lovit la 10 minute după primul, dărâmând trenul. Acest al doilea val a fost cu 3 m mai înalt decât trenul. Locomotiva și vagoanele au fost reparate și au început să circule din nou din decembrie 2008.În iarna 1916-1917 un tren supraîncărcat nu a mai putut opri din cauza unei defecțiuni la sistemul de frânare și s-a ciocnit cu o locomotivă care staționa în gara Ciurea, nu departe de Iași. Vagoanele au deraiat și incendiul s-a extins și la vagoane cu muniții ce staționau pe alte linii, vagoane care au explodat.Accidentul a avut loc în data de 31 decembrie 1916/13 ianuarie 1917, în plină desfășurare a primului război mondial, în gara din localitatea Ciurea, la sud de Iași, pe calea ferată Bârlad - Iași.Numărul morților nu este cunoscut exact, dar diverse surse au dat estimări între 600 și 1.000, majoritatea soldați străini.Nicio anchetă oficială asupra evenimentelor din gara Ciurea nu a fost realizată astfel încât cauzele exacte ale acestui accident feroviar nu sunt elucidate. Nu se știe de ce frânele nu au putut fi acționate la coborâre, deși fuseseră verificate în prealabil, și nici de ce linia 1 era ocupată de garnitura de cisterne, când aceasta trebuia să fie liberăÎncrederea publică în căile ferate nu a scăzut după acest accident fiindcă s-a vorbit puțin despre el, s-a petrecut pe timp de război și majoritatea victimelor au fost soldați străini.Cel mai grav accident petrecut la noi pe timp de pace a avut loc în județul Alba, la mai puțin de 10 km de Blaj, în dimineața zilei de 7 octombrie 1968, puţin după ora 6.00, s-au ciocnit două trenuri, personalul 3340, care circula pe ruta Teiuş-Blaj, plin cu navetişti, şi acceleratul 303, care se deplasa pe relaţia Bucureşti-Oradea. Bilanțul oficial a fost 22 de morți și 72 de răniți, dar se crede că numărul de morți a fost mai mare de 40.A urmat un proces public desfăşurat în sala de aşteptare a gării din Teiuş, în prezenţa a peste o mie de ceferişti aduşi din întreaga ţară. Principalul vinovat a fost considerat impiegatul de mişcare din halta Bucerdea, care consumase alcool în timpul nopţii, a uitat că trebuie să reţină trenul personal pe linie, până la trecerea acceleratului, şi i-a dat cale liberă spre Blaj.În luna iunie 1981, în timpul sezonului ploios, un tren cu nouă vagoane ce ducea 1.000 de pasageri a ieșit de pe șine în râul Bagmati din provincia indiană Bihar. Imposibil de spus câți oameni au murit, pentru că sute de cadavre nu au mai putut fi recuperate din apele râului. De vină pentru deraiere este un ciclon, dar se pare că a fost și o problemă de frână. Se pare că mecanicul a frânat brusc, încercând să evite o vacă ce era pe șine.Al doilea cel mai grav accident feroviar din istoria Indiei s-a petrecut în vara lui 1995 în provincia Uttar Pradesh. Un tren de pasager s-a ciocnit cu un alt tren care oprise după ce lovise o vacă. India a fost martoră a multor tragedii feroviare. Peste 350 de oameni au murit. Într-un accident din 1999 au murit 285 de oameni, iar în 1998, peste 200 de oameni.Din cauză că nu erau locomotive suficiente, trenul cu 19 vagoane a fost tras de una singură și garnitura a deraiat la coborâre după ce a prins viteză excesivă câțiva km, pornind apoi și un incendiu care, spun unele surse, a dus numărul total de victime spre 1.000.În ianuarie 1944, în timpul războiului, în URSS un tren plin a căzut într-un lac după ce podul s-a rupt. Este un accident despre care se știu puține și despre care autoritățile nu au dat amănunte aproape deloc. După ce partizanii șubreziseră terasamentul, inginerii au construit în fugă un pod de lemn, cu puținele mijloace pe care le aveau, dar acesta nu a rezistat, mai ales că pe el trecuse cu o zi înainte un tren de marfă greu ce transporta tancuri. Este unul dintre accidentele grave despre care se știu foarte puține lucruri clare, date fiind circumstanțele producerii (război) și secretoasa societate din URSS).În timpul Revoluției Mexicane un tren cu peste 900 de pasageri a scăpat de sub control, frânele au cedat și a căzut într-un canion. Trenul era compus din 20 de vagoane în care se aflau familii ale trupelor revoluționarului Venustiano Carranza, ”colegul” mai celebrului Pancho Villa. Trenul era foarte aglomerat și unii oameni stăteau și pe vagoane. 300 de persoane au scăpat cu viață.În iunie 1989 dintr-o conductă au fost scurgeri de gaz lichefiat și s-a format un nor extrem de inflamabil în zona liniei ferate. Ei bine, când două trenuri de pasageri au trecut unul pe lângă altul s-a produs o explozie extrem de puternică ce a pornit de la scânteile care sar în mod normal de la roțile trenurilor. Aceste scântei au aprins gazul inflamabil și au dus la această explozie care a distrus total 7 vagoane și parțial 37 de vagoane, făcând 575 de victime și 800 de răniți. Unele surse au vorbit despre un total de peste 750 de morți.Accidentul s-a petrecut pe teritoriul Republicii socialiste sovietice bașkire și este unul dintre cele mai neobișnuite din istorie.Un alt accident neobișnuit s-a petrecut în 1944 în regiunea Basilicata din sudul Italiei. Un tren de marfă a avut o oprire prelungită în tunelul Armi în lungime de 2 km, dar marea problemă a fost că mai bine de 500 de pasageri clandestini erau în vagoane. Cum locomotiva ardea cărbuni de calitate inferioară, a creat mult monoxid de carbon care i-a asfixiat pe cei din tren. Doar câțiva din vagoanele de la urmă au scăpat. Situația a fost mult înrăutățită de faptul că trecuse cu puțin înainte un tren și era deja plin de fum.Accidentul s-a petrecut la început de 1944 în provincia Leon și trei trenuri s-au ciocnit într-un tunel. Trenul poștal cu 12 vagoane a rămas fără frâne, s-a ciocnit de trenul de pasageri și s-a pornit un incendiu care a distrus și cablul de semnalizare. astfel că a făcut imposibil ca un tren de marfă cu 27 de vagoane să oprească la timp, intrând și acesta în trenul de pasageri. S-a vorbit chiar și de 500 de morți, dar cele mai noi estimări indică cifre mult mai mici, chiar și de sub 100.Un tren expres a deraiat în timp ce trecea peste un pod, într-o curbă, probabil cu o viteză mult prea mare. Trenul a căzut într-o râpă și bilanțul oficial anunțat este de 428 de morți, deși inițial s-au raportat 449 de decese. Este cel mai grav accident feroviar din istoria Africii. Se pare că în trenul cu cinci vagoane erau aproximativ 1.000 de oameni, iar oficialii din Addis Abeba au aflat despre accident abia la patru ore după ce s-a petrecut și ajutoarele au ajuns la șapte ore după căderea trenului. Accidentul s-a petrecut într-o perioadă cumplită pentru Etiopia, țară ce a fost grav afectată între 1983 și 1985 de cea mai gravă foamete din ultimul secol (peste un milion de oameni au murit).La 70 km de Cairo, trenul care mergea la Luxor a luat foc din cauza unei explozii a unei sobe folosită la gătit. Șapte vagoane au ars total și se crede că numărul victimelor este mult mai mare. Mecanicul a aflat târziu de incendiu și a oprit trenul după 6 km. Este cel mai grav accident feroviar petrecut în lume în ultimii 20 de ani, în afara de tragedia din Sri Lanka.Accidentul a îngrozit Egiptul și a stârnit discuții aprinse pe tema investițiilor insuficiente care au făcut ca rețeaua egipteană, pe care se făceau anual aproximativ un miliard de călătorii, să fie într-o stare atât de precară.Al treilea cel mai grav accident feroviar petrecut în ultimii 20 de ani a fost în februarie 2004, în Iran, când un tren de marfă cu 50 de vagoane a ieșit de pe linie, vagoanele au explodat și satul a fost distrus, numărul de victime fiind de peste 300. A rămas în istorie sub numele de ”Dezastrul de la Nishapur” (Neyshabur).Cel mai grav accident feroviar petrecut în lume în ultimul deceniu a fost pe 20 noiembrie 2016 când 150 de oameni au murit și alți 150 au fost răniți după ce un tren a deraiat în India, la Pukhraya.Pe 21 octombrie 2016 au murit 79 de oameni și 550 au fost răniți când un tren a deraiat la Eseka, în Camerun.În vara lui 2011, în India au murit 70 de oameni și peste 300 au fost răniți când un tren a deraiat lângă Fatephur. În țara vecină, Pakistan, cel puțin 64 de oameni au murit în octombrie 2019 din cauza unui incendiu într-un tren în zona Rahim Yar Khan. Se pare că focul a pornit de la o sobă portabilă care a explodat pentru că oamenii găteau mâncare în tren, deși acest lucru este ilegal.Un accident celebru este cel petrecut în 2013 în Spania, lângă Santiago de Compostela: un tren de mare viteză a ieșit de pe șine într-o curbă. 79 de oameni au murit și 140 au fost răniți.