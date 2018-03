Hackerii care au atacat in august un combinat petrochimic din Arabia Saudita aveau de gand sa provoace o explozie

In ultimii doi ani Arabia Saudita, si mai ales gigantul Saudi Aramco, au fost victimele unor atacuri informatice care au sters informatii de pe hard-disk-uri, dar au reusit sa opreasca functionarea unor instalatii industriale.Anul trecut, atat la inceput, cat si in vara, companii saudite din industria chimica si din cea petroliera au fost victimele unor atacuri informatice care acum sunt analizate de companiile de securitate informatica, dar si de autoritati din mai multe tari, fiindca sunt alarmante.Atacul din august, spun cele mai noi concluzii ale specialistilor, era gandit sa provoace o explozie care sa faca multe victime si deci sa fie intens mediatizat. Numai un bug in codul sursa folosit de atacatori a facut ca explozia sa nu se produca, insa specialistii se tem ca hackeri din toata lumea s-au inspirat din incercarea nereusita si vor avea tentative de a aplica strategia.Atacul asupra unei uzine petrochimice, daca ajunge sa produca victime, duce si la evacuarea populatiei din zona si va fi extrem de intens mediatizat, exact ceea ce isi doresc grupurile care il pun la cale. Cum in lume sunt peste 10.000 de combinate, hackerii au de unde alege tinte.Atacul reprezinta un moment de mare importanta pentru ca a afectat de la distanta sistemul de securitate Triconex conceput de compania Schneider Electric.Sunt foarte rare incidentele in care hackerii sunt capabili sa opreasca instalatii industriale de mare importanta, acestea intrand in vizorul infractorilor informatici in ultimii ani.Marele risc este legat de faptul ca, daca este compromis un sistem de securitate la un obiectiv industrial major, hackerii pot apoi ataca alte segmente, pot opri activitatea si pot impiedica specialistii obiectivului atacat sa opreasca ofensiva.Se crede ca cinci tari sunt capabile sa sustina atacuri de amploare: Rusia, China, SUA, Israel si Iran, aceasta din urma fiind banuita in cazul Arabiei Saudita, dat fiind ca cele doua tari nu se inteleg deloc.