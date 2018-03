Washington Post: Mii de dezvoltatori au obtinut cantitati uriase de date despre utilizatorii Facebook, profitand de regulile relaxate ale retelei

Scandalul acestor zile se refera la compania Cambridge Analytica ce a fost acuzata ca a folosit fara consimtamant datele a 50 de milioane de utilizatori ai retelei sociale pentru a elabora un soft care sa prezica si sa influenteze votul alegatorilor. Datele ar fi fost recuperate prin intermediul unei aplicatii de teste psihologice care a fost descarcata de 270.000 de oameni prin intermediul Facebook. Cambridge Analytica a obtinut insa acces la zeci de milioane de conturi, fiind vorba de prietenii celor care au descarcat.In 2007, Mark Zuckerberg a deschis platforma Facebook pentru cei care voiau sa-si construiasca afaceri cu ajutorul ei si sa integreze aplicatii in ea.Washington Post scrie ca, daca in cazul CA, regulile Facebook au fost incalcate, alti mii de dezvoltatori au putut colecta legal informatii despre un numar urias de useri Facebook, profitand de regulile laxe ale Facebook.Practic, Facebook a dat acces dezvoltatorilor la listele de prieteni ale celor care au instalat aplicatiile si la lucrurile la care acestia au dat Like. Un dezvoltator care a convins un user Facebook sa descarce o aplicatie sau se logheze pe un site prin Facebook ar fi avut acces nu doar la preferintele unui user, ci si la date despre toti prietenii lui.Aceste informatii sunt foarte valoroase pentru companiile de marketing si pentru modelarea mesajelor in campaniile electorale, dar si pentru campaniile de strangeri de fonduri. Facebook le-a permis dezvoltatorilor sa pastreze pe timp nededfinit in baze de date informatiile despre useri, insa in 2015 regulile s-au schimbat, dupa ce a iesit la iveala ca datele au ajuns la terte parti si Facebook a schimbat si strategia in legatura cu relatiile sale cu dezvoltatorii.Intrebarea este cati dezvoltatori au putut extrage informatii despre un numar urias de useri si despre faptul ca utilizatorii nu au stiut de acest lucru si nici nu li s-a cerut permisiunea.Facebook a facut lucrurile astfel incat dezvoltatorii de aplicatii puteau strange date despre prietenii celor care au instalat aplicatii, spun si oameni care au fost prezenti pe platforma cu diverse jocuri sau alte tipuri de programele. Mai multi spun ca Facebook nu a auditat dezvoltatorii care intrau pe platforma si ca le-a dat acces la cat mai multe date, lasand apoi in seama dezvoltatorlor cum vor monetiza.In prezentul scandal, Facebook a inchis contul CA si a angajat o firma de audit pentru a face lumina in acest dosar care se anunta foarte spinos.Arbitrul britanic pentru informatii si date personale a anuntat ca va emite marti un mandat pentru a avea acces la serverele CA si a cerut Facebook sa isi suspende ancheta pentru a nu risca sa o compromita pe a sa.Aceasta polemica vine dupa ce gigantul retelelor sociale, dar si Twitter si Google, sunt acuzati de luni de zile ca au contribuit la manipularea opiniei publice, in special prin actiuni ale unor entitati legate de Rusia, la prezidentialele americane sau la Brexit, in 2016.De asemenea, aceste companii sunt acuzate ca nu fac destul pentru protejarea datelor personale ale utilizatorilor, care se afla la baza modelului lor economic.