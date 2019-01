Pe un forum de hacking a fost găsită cea mai mare colecție de date furate; 770 de milioane de adrese de e-mail și de parole

Serviciul Have i been pwned

Hunt a denumit Collection #1 această uriașă cantitate de date despre care spune că probabil a fost formată din date culese prin mai multe breșe informatice și din mii de surse. Este foarte puțin probabil să fie rezultatul unui singur atac asupra unui singur site.În total sunt peste 1,16 miliarde de combinații unice de adrese de e-mail și peste 21 de milioane de parole unice. Hunt mai spune că majoritatea adreselor au mai fost subiectul unor breșe anterioare, cum ar fi cea în care au apărut în 2008 date despre 360 de milioane de conturi MySpace. Totuși, 140 de milioane de adrese nu erau în baza de date a Have I Been Pwned.Experții spun că descoperirea colecției arată că sunt foarte utile aplicațiile de gestionare a parolelor (password managers), precum 1Password sau LastPass.Sursa: The Guardian