Apple și Google, de cele mai multe ori rivali, dar și prieteni când este vorba de mulți bani - Povestea unei înțelegeri controversate

În 2007, Steve Jobs se întâlnea cu Eric Schmidt pentru a discuta despre ce rol va avea Google pe noul iPhone și cum vor funcționa aplicațiile. Cu doi ani înainte a fost semnat unul dintre cele mai fructoase acorduri dintre două companii tech, fiindcă Google plătea pentru ca motorul său de căutare să fie implicit pe browser-ul Safari de pe Mac-uri. Era o înțelegere modestă, dar după lansarea iPhone a devenit extrem de importantă, fiindcă Google Search a fost din 2007 preinstalat pe toate iPhone-urile și era preselectat ca motor principal de căutare.În 2017, Tim Cook și Sundar Pichai, șefii celor două companii, se întâlneau într-un restaurant din Palo Alto pentru a reînnoi înțelegerea. Despre acest parteneriat cele două companii nu prea vorbesc în mod oficial, însă estimările sunt că Apple primește între 8 și 12 miliarde de dolari anual de la Google, în timp ce în 2014 suma era de ”doar” un miliard de dolari. Este, probabil, cea mai mare plată pe care Google o face către o singură companie.Cei doi șefi s-au întâlnit și în 2018 pentru a discuta despre cum ar putea cele două companii să-și crească veniturile în domeniul online search, iar în plăngerea depusă de Department of Justice este citat un mesaj de la un director important al Apple, către un om de la vârful Google. Mesajul spunea că cele două companii ar trebui să lucreze ca și când ar fi o singură companie când este vorba de acest acord.Cele două companii valorează fiecare peste 1.000 de miliarde de dolari și nu de puține ori au concurat dur, însă când este vorba să aibă interese comune știu să colaboreze strâns. De ce le convine celor de la Google să dea multe miliarde pe an către Apple? Miza este importantă, fiindcă aproape jumătate din traficul de online search al Google vine de pe dispozitive Apple și documente citate în plângerea recentă depusă contra Google de autorități spun că ideea ca înțelegerea să dispară este privită cu maximă îngrijorare în interiorul Google.Când posesorii de iPhone caută pe Google, ei văd și reclamele din care Google face o mulțime de bani și sunt direcționați și către alte aplicații Google, cum ar fi YouTube. Miza este uriașă și Google are mult de câștigat, chiar dacă plătește mulți bani.Dacă cele două companii vor fi în viitor forțate să pună capăt acordului, Apple ar pierde miliarde, iar Google nu ar prea avea cu ce să înlocuiască traficul pierdut. În plus, Apple ar putea fi forțată să-și construiască propriul motor de căutare sau să cumpere unul.Și alte motoare de căutare, cum ar fi Microsoft Bing, au înțelegeri cu Apple, dar apar ca opțiuni secundare, spuneau cei de la Google recent. Tot ei adăugau că oamenii pot oricând să pună drept implicit un alt motor de căutare pe iPhone, dacă doresc asta. Cea mai celebră ceartă dintre Apple și Google a fost în primăvara lui 2010 când Steve Jobs a spus, într-o întâlnire cu angajații companiei, că Google a încălcat înțelegerea și că vrea să ”ucidă” iPhone-ul fiindcă a lansat sistemul Android. ”Noi nu am intrat în business-ul motoarelor de căutare, ei au intrat în cel cu telefoane”, spunea atunci Jobs.Sursa: New York Times