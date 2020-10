Companiile ”Big Tech” o duc excelent - Amazon, Apple, Google, Microsoft și Facebook au avut împreună un profit total de peste 50 miliarde dolari

La Apple vânzările au urcat cu 1%, spre 64,7 miliarde dolari, iar profitul, deși a scăzut cu 7%, este de 12,7 miliarde dolari. Apple a amânat cu peste o lună lansarea noilor iPhone-uri, iar vânzările acestor telefoane au scăzut cu 20%, însă compania va recupera în acest trimestru. Vânzările de iPad-uri au crescut cu 46%, iar veniturile diviziei de servicii au avansat cu 16%.





Magazin Apple Store (foto, Mirko Vitali, Dreamstime.com)







Alphabet a afișat cel mai mare profit trimestrial: 11,25 miliarde dolari, în timp ce veniturile au crescut cu 14%, spre 46,1 miliarde dolari. Business-ul de cloud-computing al Google a avut venituri mai mari cu 45%, iar veniturile din publicitate au crescut cu 32% pe YouTube.

Într-o vreme în care o mare parte din viața noastră se petrece în fața unui ecran, nu este de mirare că cele cinci mari companii o duc bine, mai ales că au resursele financiare să investească în domenii precum cloud computing, e-commerce și digital advertising.Giganții IT merg bine, deși multe sectoare economice suferă grav din cauza crizei Covid care a adus scăderi ale veniturilor pentru majoritatea cumpărătorilor. Companiile Big tech o duc bine financiar, chiar dacă sunt vizate de anchete în câteva țări pe tema monopolului, pe tema gestionării datelor și în chestiuni legate de manipulare înaintea alegerilor.Amazon a afișat venit trimestrial de 96,1 miliarde dolari, în creștere cu 37%, iar profitul a fost de 6,3 miliarde dolari, într-o perioadă în care cumpărăturile online au crescut enorm. Compania a depășit în premieră borna de un milion de angajați, adăugând 250.000 în acest trimestru. În ultimul trimestru din an compania estimează venituri de 121 miliarde dolari.Facebook a avut venituri de 21,1 miliarde dolari și profit de 7,8 miliarde dolari, cele două indicatoare crescând cu 22%, respectiv 29%. Profitul a depășit cu 40% estimările analiștilor, iar numărul celor care intră cel puțin o dată pe zi în rețeaua socială a ajuns la 1,82 miliarde. A crescut cu 15% față de acum un an numărul total al celor care intră măcar o dată pe zi într-una dintre aplicațiile Instagram, WhatsApp, Messenger și Facebook, totalul fiind de 2,54 miliarde de oameni.Miercuri, Microsoft a anunțat că vânzările au crescut cu 12%, până la 37,2 miliarde dolari, în timp ce profitul net a ajuns la 13,9 miliarde dolari între iulie și septembrie.Valorile de piațăApple: 2.000 de miliarde dolariAmazon: 1.610 miliarde dolariMicrosoft: 1.550 miliarde dolariAlphabet: 1.060 miliarde dolariFacebook: 800 miliarde dolari