Nasul TV, amenda de 50.000 de lei de la CNA, pentru o emisiune in care a prezentat vindecari prin rugaciune

"Minute bune au aparut unii cu Catedrala Credintei, unde arata cum vindeca intr-o sala oameni cu tot felul de probleme... Vindeca printr-o rugaciune sau pun niste picaturi in palma (...) Luati masuri ca oamenii vulnerabili sa nu mai fie pacaliti", arata reclamatia emisiunii la CNA.Potrivit raportului de monitorizare intocmit de CNA, emisiunea a cuprins: prelegeri si rugaciuni pentru vindecare tinute de trei preoti, declaratii ale unor persoane ca au fost vindecate prin participarea la slujbe, dar si anunturi pentru organizarea de slujbe pentru vindecare la Catedrala Credintei, din Bucuresti, la Timisoara, Cluj si Constanta.Pe parcursul emisiunii s-au facut referiri la metode de vindecare prin rugaciune, prin folosirea unor obiecte precum: "trandafirul minunilor", o batista care preia durerea bolnavului, apa sfintita dintr-un pahar, ungerea cu ulei sau mir, haine sau fotografii aduse la slujba pentru a fi vindecat posesorul acestora.Au fost difuzate declaratii ale unor persoane care afirma ca au fost vindecate de diverse afectiuni sau boli: dureri in mai multe parti ale corpului, boli de inima, rinichi, ficat, stomac, tumori, depresie, "vicii". Unele declaratii ale participantilor contin si referiri la renuntarea la tratamentul medicamentos sau la mersul la medic.Gabriel Tufeanu, membru CNA, a spus ca, din punctul sau de vedere, difuzarea unor asemenea productii este sanctionabila cu amenda maxima, de 200.000 de lei."Problema este, intr-adevar, ca acest post are audienta foarte mica. El, totusi, este in must carry. Recunosc ca o astfel de suma pentru ei este foarte mare. Dar productia nu are ce cauta pe niciun post de televiziune, din punctul meu de vedere", a spus Tufeanu.Membrul CNA a propus ca peste o luna sa fie monitorizata din nou televiziunea Nasul TV.Sanctiunea a fost data pentru incalcarea prevederilor articolului 3, alineatul 2 din Legea audiovizualului 504/2002 raportate la dispozitiile articolului 73 din Codul de reglementare a continutului audiovizual."Toti furnizorii de servicii media audiovizuale au obligatia sa asigure informarea obiectiva a publicului prin prezentarea corecta a faptelor si evenimentelor si sa favorizeze libera formare a opiniilor", arata articolul 3, alineatul 2."Este interzisa difuzarea de productii audiovizuale in care sunt promovate cazuri de vindecare a unor boli grave cu ajutorul tratamentelor conventionale sau neconventionale, daca diagnosticul si actele medicale care il atesta nu au fost certificate de Colegiul Medicilor din Romania ori de institutii similare din strainatate", arata articolul 73.