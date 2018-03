Google anunta investii de 300 de milioane de euro in presa credibila pentru combaterea stirilor false

In timpul unei prezentari la New York, Google, mult criticat pentru contributia la difuzarea stirilor false si declinul presei traditionale, a prezentat o serie de proiecte care vizeaza "consolidarea informatiilor fiabile si de calitate" si care sa ajute media credibila sa castige abonati platitori.Toate aceste proiecte reprezinta "un angajament financiar pentru industria media de 300 de milioane de dolari pentru urmatorii trei ani", potrivit managerului de operatiuni Google. Philipp Schindler, care a spus ca "viitorul Google si viitorul partenerilor sai media este legat. "Una din initiatitive o reprezinta Google News, un program ce se focalizeaza pe jurnalism si are ca scop lupta impotriva stirilor false si ii finanteaza pe jurnalistii care isi publica aici continutul. Programul ofera publicatiilor un model online de lupta impotriva proastei informari. Programul va beneficia de asemenea de o unealta denumita Outline, cu ajutorul careia publicatiile pot securiza accesul la internet al jurnalistilor.

In timp ce Facebook se afla in centrul unui scandal care pare sa se amplifice, dupa ce compania Cambridge Analytica a fost acuzata ca a folosit fara consimtamint datele a 50 de milioane de utilizatori ai retelei sociale pentru a elabora un soft care sa prezica si sa influenteze votul alegatorilor, Google incearca sa se pozitioneze ca un partenere credibil pentru mass-media quality.Dupa dezvaluirile legate de campania electorala din SUA din 2016, pe care Rusia este acuzata ca a incercat sa o influenteze in favoarea actualului presedinte Donald Trump, problema asa-zisului fenomen "fake news" preocupa toate tarile Uniunii Europene, iar Franta nu va fi primul stat care adopta o lege impotriva acestora. O lege adoptata in Germania permite impunerea de amenzi drastice - de pana la 50 de milioane de euro - retelelor sociale daca nu retrag in cel mai scurt timp informatiile false de pe platformele pe care le gestioneaza.