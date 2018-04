Times New Roman, reacție după amenda CNCD: Rapiditate suspectă, urgența era doar la noi / Vom contesta în justiție

Foto: Times New Roman

”În primul rând, vom contesta in justiție această hotărâre, după ce vom primi motivarea deciziei CNCD. Oficial, CNCD nu ne-a comunicat încă nimic, am aflat din presă de decizia luată.

TNR nu discriminează pe nimeni, obiectivul nostru este să producem umor de calitate și suntem împotriva oricărei forme de discriminare. Textele noastre scrise de-a lungul timpul stau dovadă pentru asta.

Articolul incriminat este o metafora pentru servilismul din PSD. Este un pamflet care înfierează tare din PSD. El se referă la un congres PSD și la toți cei 4.000 de membri prezenți, nu doar la cele cinci persoane care s-au considerat discriminate.

Ni se pare cel puțin suspectă rapiditatea cu care s-a dat concluzia CNCD-ul, după fix 21 de zile de la plângere. Iar asta în condițiile în care noi am solicitat și am obținut amânarea audierii la CNCD cu 12 zile, altfel probabil decizia s-ar fi dat și mai repede. Impresia noastră este că decizia era luată dinainte.

Acest lucru este demonstrabil ușor în justiție, anume că dorința CNCD-ului de a lua o decizie rapid i-a făcut să nu țină seama de argumentele noastre.

În aceeași zi, CNCD a luat doua decizii, una referitoare la dosarul nostru, cu sesizare depusă în data de 4 aprilie 2018, și alta referitoare la un dosar referitor la fapte săvârșite în data de 21.08.2017. Urgența era numai la noi.

Este de reținut că au luat amendă și persoane care nu au legatură cu articolul. Mai mult, amenda a fost aplicată și societății care administreaza site-ul, dar si administratorului societății respective. În acest caz, decizia CNCD a fost luată cu două voturi împotrivă, din totalul de opt voturi.

Se spune că CNCD este garantul respectării și aplicării principiului nediscriminării. Dar, totodată se definește drept ”autoritate de stat autonomă, sub control parlamentar”. Este greu să credem în corectitudinea unui organism care se află sub control parlamentar, deci sub control politic. Mai ales că politicul este cât se poate de implicat în amendarea noastră. Dar avem încredere că justiția din România va trata serios această problemă și va anula decizia CNCD.

Libertatea de exprimare este bunul cel mai de preț, mai ales în condițiile asaltului politic asupra instituțiilor democratice din România. Și e de datoria noastră să luptăm pentru acest drept!”

Consiliul pentru Combaterea Discriminării a sancționat publicația Timesnewroman.ro, pentru articolul “Curva lui Dragnea, asaltată de PSD-iști, …’’. Într-un comunicat remis HotNews.ro, CNCD anunță că a amendat cu 5.000 de lei societatea care administrează publicația, tot cu 5.000 lei pe autorul articolului, cu 3.000 lei pe editorul șef și tot cu 3.000 lei pe administratorul Infant Media SRL.