Cum e apărat Liviu Dragnea la CNA. Doi membri ai forului audiovizual l-au criticat pe un al treilea, după ce acesta s-a autosesizat în privința interviului de la România TV

Atunci, din declarațiile lui Dragnea s-a înțeles că el cere anchetarea lui Tăpălagă - deși altul era autorul articolului publicat de G4Media.ro și conținutul era diferit de cel invocat de liderul PSD. Ulterior, Dragnea a revenit, spunând că ar fi cerut de fapt anchetarea modului în care "au ieșit informații din Guvern".

"Într-o emisiune TV, domnul Liviu Dragnea, al treilea om în stat, a amenințat un jurnalist pentru că a publicat informații despre un memorandum adoptat de Guvern. E grav că domnul Dragnea pare că nu știe ce înseamnă libertatea de exprimare și confidențialitatea surselor, dar la fel de grav este că atunci când al treilea om în stat amenință un jurnalist, moderatorul emisiunii nu reacționează în niciun fel. Ca membru CNA, voi cere monitorizarea acelui fragment din emisiunea în care a fost prezent președintele PSD, pentru că, dacă un om politic are imunitate pentru declarațiile pe care le face, un moderator trebuie să își respecte statutul de jurnalist și legislația audiovizualului. Concluzia este trista. Ca să parafrazez un clasic, în zilele acestea, orice ziarist îi este frică pentru libertatea lui dacă atacă guvernul PSD, în schimb, cei care susțin guvernul, renunță singuri la libertatea lor."



Dorina Rusu a spus, la începutul ședinței, că se autosesizează în legătură cu emisiunea de duminică seară. Motivul autosesizării, a aratat ea, este lipsa de reacție a moderatoarei, când Liviu Dragnea a afirmat că ar trebui anchetat modul în care jurnalistul Dan Tăpălagă ar fi obținut un informații despre memorandumul referitor la mutarea Ambasadei României din Israel, de la Tel Aviv la Ierusalim.Ulterior, Dorina Rusu a transmis și un comunicat de presă referitor la autosesizare, document în care arată, folosind la rândul ei considerente privind contextul politic:În ședința CNA, la intervenția Dorinei Rusu au reacționat colegii acesteia Monica Gubernat și Radu Călin Cristea. Potrivit secvențelor redate de Paginademedia.ro, aceșia fie au acuzat-o pe Rusu că "preia mesajul PNL", fie au pus sub semnul întrebării nevoia unei monitorizări, fie au justificat afirmațiile lui Liviu Dragnea. Radu Călin Cristea, membru CNA, a susținut, fără să explice în ce temei face evaluarea, că informația publicată de G4Media.ro "era o informație foarte confidențială și care viza direct siguranța națională", ceea ce, într-un caz de la CEDO, ar fi dus la obligarea unui jurnalist de a-și dezvălui sursele.Mi se pare grav să se întâmple așa ceva la o emisiune, iar moderatorul să nu reacționeze.Sunt convinsă că domnul Dragnea a luat aminte la învățăturile transmise din CNA și va fi mult mai atent la ce declară. Aș vrea să știu totuși monitorizarea aceasta pentru ce o cereți pentru că este totuși un om politic care a făcut o declarație. Ce să monitorizăm, că a apărut la TV? Bănuiesc că acesta este deranjul cel mai mare, că a apărut la televizor și că este preluat. Alt deranj mai există?Doamna Gubernat, după cum am spus, pe mine mă interesează reacția moderatorului. Dacă un om politic, fie el și al treilea om în stat, apare la televizor și spune niște minciuni sau amenință, este dreptul lui să o facă pentru că are imunitate politică pentru declarațiile lui, dar moderatorul emisiunii are niște obligații potrivit legii, să reacționeze, să întrebe, deci nu să stea și să asculte orice spune el. Jurnalistul trebuie să reacționeze, să pună întrebări, nu să stea să asculte pentru că este domnul Dragnea sau oricine ar fi el.Cred că tare bine ar fi să mai încetăm cu aceste mesaje să mai preluați mesajul de la PNL. Mă uit în revista presei, văd cum copy paste la dumneavoastră. Chiar credeți că nu se prinde nimeni? Vedeți-vă de legea 504 și de codul audiovizual și lăsați politica pentru oamenii politici.Sunt membru CNA și fac aceste declarații în calitate de membru CNA. Nu are nicio treabă asta cu PNL-ul.(...)Eu v-aș propune ca pe viitor să renunțăm la această formulă a unor declarații politice făcute înaintea unor ședințe CNA, pentru că nu suntem la Parlament. Dacă Dorina vrea să se autosesizeze, să o facă, dar pe căile CNA-ului și respectând regulamentele. În al doilea rând, privitor la cazul dat, aș vrea să vă spun că această libertate de exprimare nu este infinită. Ceea ce a „expirat” pe noul site unde lucrează Dan Tăpălagă era o informație foarte confidențială și care viza direct siguranța națională. Ori în asemenea situații - și în ședința urm vă pot prezenta un caz de la CEDO cu un jurnalist norvegian care a fost obligat să-și decline sursele pentru că era un caz ce privea siguranța națională. Să fim cumva mai prudenți inclusiv în ceea ce spunem. Cred că ne tensionăm aiurea.