VIDEO-INTERVIU Irina Bossy-Ghica: La Reuters, dacă nu ești englez, nu esti promovat. Am avut o experiență foarte dură/ După ce am lucrat la BBC, am avut un cod secret cu mama mea: o rețetă de prăjituri, care anunța venirea securiștilor (PARTEA II)

Irina Bossy-Ghica, descendentă a unor familii domnitoare și boierești, a povestit despre experiența sa în jurnalismul anglo-saxon. Deși se pregătea să devină profesor, a fost acceptată de BBC, după ce timp de un an de zile, a fost verificată.

Ea a dezvăluit că i-a ascuns mamei că lucra la BBC. ”A aflat acest lucru abia atunci când a venit să mă vadă. Pe post, mă prezentam cu numele Ruxandra Grigorescu. Probabil că în secția română de la BBC erau persoane infiltrate pentru că, după ce mama s-a reîntors în România, au apărut problemele. Securitatea a început să o tortureze, spunându-i că niciodată nu o să mă mai vadă., dacă eu continui să fac rău țării. Mie mi se părea că fac un bine, informând lumea despre ceea ce se întâmpla atunci în România și în lume. Mamei i se spunea că trebuie să devină spion. Habar nu aveam cum, pentru că ea nu vorbea deloc engleza, nu imi dau seama cum reuseau ei să o facă Mata Hari. Când ne-am reintânit, nu am recunoscut-o pe peron. Am trecut pe lângă o doamnă bătrână pe care nu o cunoșteam. Avea zece ani în plus: slăbise foarte mult, avea părul alb, era înfiorător ce vedeam, a fost oribil”.

Irina Bossy Ghica a dezvăluit care era consemnul între ea și mama ei, în legătură cu revenirea Securității: o rețetă de prăjitură cu ciocolată. ”Mama mi-a spus că îmi va trimite rețeta de prăjituri dacă vor veni, din nou securiștii. Eu am spus că sigur nu îmi va trimite, pentru că plecasem între timp de la BBC. Și nici nu îmi spusesem numele adevărat pe post. De abia a plecat mama, că eu am primit o rețetă de prăjitură cu ciocolată și atunci am știut exact despre ce este vorba”

Jurnalist cu studii la Sorbona, Irina Bossy-Ghica a lucrat 2 ani la BBC și alți 8 la Reuters. ”Jurnalismul anglo-saxon are o calitate extraordinară, impecabilă. Nu aveam voie să fim invitați de sursele noastre la masă, pentru că nu aveam voie să depindem bănește de nimeni. Eram un organ de presă independent, listat la bursa…noi, jurnaliștii aveam acțiuni si nu depindeam de nimeni. Mă simteam atât de liberă!” - a adăugat Irina Bossy-Ghica.

Ea s-a referit si la discriminarea de la Reuters. ”Oricine nu era englez, era tratat diferit. Nu eram promovați. Nu era nicio femeie șef de birou și erau zece mii de jurnaliste. Cat timp eram însărcinată, eram într-o sală în care se fuma. Nu spuneam nimic, doar tușeam. Și mi se spunea: ia mai lasă-ne în pace cu problemele tale de femeie însărcinată. Nici măcar asta nu respectau. A fost foarte, foarte dur ca experință!”, a mai spus Irina Bossy-Ghica.

”Eu nu aș da deloc în presa română, pentru că traiesc în Franța. nu găsesc deloc la înălțime jurnalismul francez. Anumite informații care se dau la televizor în România, nu s-ar da în Franța - despre președinte, despre primul ministru, e un ton foarte liber. Ce este foarte interesant în România este că se dau știri externe foarte mult, sper că le citește cineva” - a precizat Irina Bossy-Ghica.