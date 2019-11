Cronică TV: ​​Cum arată show-ul lui Mircea Badea după ce a spus că "Emisiunea pe care o știați nu mai există"

"De la particularitățile votului politic la consumul de new-media și relevanța predominantă a rețelelor de socializare pentru publicul activ, totul demonstrează că tranziția spre un nou model social a început deja. Cine nu se va adapta noilor realități, va dispărea în irelevant."

Cu o zi înainte, anunțase pe Facebook: "Am inceput emisiunea de la masuta pe 13 septembrie 2004. Sunt 15 ani. Suficient. Emisiunea pe care o stiati nu mai exista incepand de azi. (...) Incepand de azi voi presta la aceeasi ora, LA ACELASI POST o emisiune de hahaiala/ divertisment. Am convingerea ca s-ar putea sa ma pricep la ceea ce unii numesc, de multe ori impropriu, umor.(...) Ca idee generala am un profund sentiment de scarba si de zadarnicie. Acum vreau doar sa rad la teveu."

A explicat publicului său că această interdicție reprezintă "daună totală" și a sugerat un zâmbet

A citit referirea la interdicția impusă ustensilelor de gătit "degajatoare de mirosuri" și a făcut imediat asocierea cu "bășini", după care a zâmbit/râs ușor

A repetat o glumă pe care o făcuse și în tranziția dintre emisiuni, la sfârșitul Sintezei lui Mihai Gâdea, anume că poti să dansezi manea pe muzică rock - a dat exemple din Metallica și Kid Rock. A făcut puțin headbanging, a dansat manea și a râs

Apoi, cu un substrat ironic in glas, a trecut la manele și a pus, sursa Youtube, melodii de profil ale unei inteprete din Ardeal. A glumit și a râs analizând versurile. Ochii i-au sclipit cu bucurie când s-a întrebat dacă, existând "Muntele mare" lângă localitatea de baștină a cântăreței, există și un Munte mic.

Apoi, înainte de un alt clip de pe rețeaua de socializare Youtube, a găsit sursa Instagram, de unde a preluat poze ale interpretei respective și a comentat cada acesteia, mașina ei roz și ursulețul-trandafir roz pe care aceea îl ținea în brațe. Realizatorul a râs și a zâmbit de multe ori.



Aflând că se apropie de final, a căutat rapid ce să mai dea din multele lucruri interesante pe care le găsise pentru emisiune și s-a oprit la un articol din New York Post despre bărbați care se bronzează pe perineu. A râs din nou, cu uimire.

Realizatorul Antena 3 Mircea Badea a încercat un "nou" tip de conținut în emisiunea de miercuri seară, după ce, cu o zi înainte, anunțase că "emisiunea pe care o știați nu mai există. (...) Începând de azi voi presta la aceeași oră, la același post o emisiune de hăhăială/divertisment". Am urmărit emisiunea și am verificat în ce măsură s-a schimbat aceasta. Am văzut hăhăială, rock manelizat, manele propriu-zise și glume cu bronzat pe perineu.După alegerile europarlamentare, Dan Voiculescu aprecia pe propriul blog , referindu-se la rezultatele alegerilor:La jumătate de an de la considerațiile domnului profesor și după ce a mai trecut un rând de alegeri, cele prezidențiale, într-o seară cu CSAT și multe teme politice și economice fierbinți, plus un nou episod din cazul Caracal, Mircea Badea a încercat, aparent, să se adapteze noilor realități.S-a orientat, în conformitate cu directiva, spre "relevanța predominantă a rețelelor de socializare pentru publicul activ" și și-a clădit o bună parte din emisiunea de miercuri seară pe conținut cules din ce a publicat o manelistă pe Youtube și Instagram.Primele constatări: emisiunea e tot cu o măsuță, un laptop, avea cel puțin un ziar pe ea. Se cheamă tot "În gura presei" și în continuare realizatorul glumește cu oamenii din regie.În emisiunea de aseară, Mircea Badea a precizat că acum este într-un proces de "minimă tranziție" spre noua direcție a emisiunii. A început show-ul cu precizarea că a blocat-o pe Facebook pe o doamnă care spusese că nu se mai uită la el dacă schimbă tipul de subiecte - semnal pentru fanii lui, pe care i-a privit în ochi prin intermediul camerei video, că el nu face compromisuri.După momentul introductiv, a precizat: "să trecem la glume". Și și-a ales ca temă maneaua, pornind de la interdicția impusă de primarul Timișoarei manelelor în spațiul public:Când îl prinsese cu adevărat "hăhăiala" anunțată, a trebuit să încheie. Conform propriilor vorbe, a făcut-o "apoteotic", pe o manea. În timpul emisiunii, comentase, referindu-se, printre râsete și zâmbete, la cele 11 milioane de vizualizări primite de un clip al manelistei, în foarte scurt timp: "E o lume întreagă out there. 11 milioane de vizualizări...Iar eu cu CSAT-ul..."