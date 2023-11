ASIGURĂRI ȘI PENSII PRIVATE Marți, 14 Noiembrie 2023, 10:40

​Bulgarii de la Euroins Insurance Group (EIG), care dețin Euroins România, fostul lider RCA intrat în faliment, au început să vândă pe piața locală asigurări generale (cu excepția RCA) printr-o altă firmă, în baza libertăţii de prestare a serviciilor (FOS - Freedom of Services) sau așa numitul „pașaport european”. Surse din ASF avertizează că supravegherea acestor firme este la Sofia și că, în caz de faliment, pentru asigurările facultative vândute nu există schemă de garantare în Bulgaria.

Euroins Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

Cum pot vinde bulgarii de la EIG asigurări în România, în ciuda falimentului Euroins

Bulgarii de la Euroins Insurance Group (EIG) controlează alte două firme, în afară de Euroins România, prin care pot vinde asigurări generale și de viață pe piața din România, în baza libertăţii de prestare a serviciilor (FOS - Freedom of Services).

Prin acest mecanism, prevăzut în legislația UE, o societate de asigurări poate să-și vândă direct prin internet produsele de asigurări într-un alt stat membru la distanță (fără a avea un sediu sau o sucursală deschisă în statul membru).

Cele două firme deținute de grupul bulgar EIG sunt: Euroins Insurance AD și Insurance Company Euroins Life (Euroins Life EAD), arată datele din Registrul asigurătorilor și intermediarilor din SEE gestionat de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF).

Pentru a-și desfășura activitatea de asigurare în România, cele două societăți nu au nevoie de autorizarea Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), ci este de ajuns să fie autorizate în țările de origine, în acest caz Bulgaria.

ASF nu are competențe de supraveghere sau control asupra unor astfel de societăți.

Arbitrul asigurărilor din Bulgaria, Comisia de Supraveghere Financiară (FSC), care a autorizat asigurătorul care intenționează să presteze activitatea de asigurare pe teritoriul României, în baza libertății de a presta servicii, notifică ASF cu privire la această intenție.

„Această notificare despre cele două firme există încă din 2007, dar de curând autoritatea de supraveghere din Bulgaria a revenit cu detalii actualizate despre firma de asigurări generale - Euroins Insurance AD, iar ASF a efectuat modificările în Registrul asigurătorilor și intermediarilor din SEE”, au precizat pentru HotNews.ro surse din ASF.

De notat că în februarie 2017, ASF spunea că „a oferit un răspuns afirmativ notificării primite din partea Comisiei de Supraveghere Financiară (FSC) din Bulgaria cu privire la solicitarea societăţii DallBogg de a activa pe piaţa asigurărilor din România, în baza libertăţii de prestare a serviciilor (FOS - Freedom of Services).”

HotNews.ro a solicitat un punct de vedere și reprezentanților EIG / Euroins și vom reveni cu răspunsuri imediat ce le vom primi.

Euroins Insurance AD poate vinde în România 16 tipuri de asigurări / Unii brokeri au început să vândă asigurări CMR și ROT

Euroins Insurance AD are autorizare din Bulgaria pentru a vinde 16 tipuri de asigurări generale (cu excepția RCA), printre care asigurări de răspundere civilă pentru răspunderea transportatorului (CMR), asigurări de garanții, de credite ori de pierderi financiare, potrivit informațiilor publicate în Registrul asigurătorilor și intermediarilor din SEE.

Pe site-ul Comisiei de Supraveghere Financiară din Bulgaria se menționează că Euroins Insurance AD este autorizată să vândă mai multe clase de asigurări generale, cu excepția RCA (clasa 10). Firma este autorizată doar pentru vânzarea de asigurări din clasa 10.2 - asigurări de tip CMR.

Surse din industria de asigurări au declarat pentru HotNews.ro că mai mulți brokeri de asigurare au semnat deja contracte de intermediere cu firma Phoenix MGA Services SRL, în calitate de reprezentant al Euroins Insurance AD din Bulgaria și au vândut câteva asigurări de transport marfă (ROT) și de răspundere civilă pentru răspunderea transportatorului (CMR).

Phoenix MGA Services SRL a fost înființată în vara acestui an, are sediul în București, are un capital de 100.000 de lei și este controlată integral de Euroins Insurance Group AD (Bulgaria), în timp ce administrator este Krasteva Stela (persoană fizică autorizată), conform informațiilor Termene.ro.

Firma urma să fie condusă de Daniela Nicolae-Pora, director de subscriere al Euroins România, potrivit Profit.ro.

HotNews.ro a solicitat un punct de vedere și de la reprezentanții firmei Phoenix MGA Services și vom reveni imediat ce vom primi răspunsuri.

Surse ASF: Pe asigurări facultative în Bulgaria nu există schemă de garantare. Exact ce vinde Euroins AD Bulgaria

Surse din ASF, care au dorit să-ți păstreze anonimatul, au avertizat asupra posibilelor probleme pe care le-ar putea avea cei care își fac asigurări la Euroins Insurance AD, în cazul în care acest asigurător ar da faliment.

„Noi nu dăm nici un aviz. Este o procedură europeană, singura răspunzătoare de activitatea pe FoS este supraveghetorul din țară de origine, în cazul de față din Bulgaria. Există un registru/bază de date la nivel EU în administrarea EIOPA. Noi, ASF doar luăm act de notificări, întreaga responsabilitate este la supravegherea din Bulgaria.

ASF nu răspunde de societățile care vând pe FOS. Mai mult societățile care vând pe FoS nu intră sub schema de garantare din România.

Pe asigurări facultative în Bulgaria nu există schema de garantare. Exact ce vinde Euroins AD Bulgaria.

Dacă ASF este sesizată cu privire la anumite aspecte legate de activitatea unei companii pe FoS, se poate adresa autorității din țara de origine. Această autoritate este direct responsabilă de activitatea societății.”, au declarat pentru HotNews.ro surse din ASF.



Chiar dacă în acest caz nu este vorba, cel puțin până în acest moment, de vânzarea de RCA, Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) are un ghid pentru încheierea RCA la un astfel de asigurător, document ce poate fi util și în cazul celorlalte tipuri de asigurări.

Pe scurt, păgubitul trebuie să se adreseze reprezentantului de daune desemnat de asigurător în România și nu beneficiază de protecția oferită de Fondul de Garantare a Asiguraților din România.

Păgubitul are protecția oferită de Fondul de Garantare din statul membru unde este autorizată societatea (în cazul în care există o astfel de schemă de garantare).

În Bulgaria însă, potrivit surselor ASF, nu există schemă de garantare pentru asigurările facultative vândute de Euroins.