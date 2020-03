UPDATE Un site care propunea introducerea datelor personale pentru a genera documentele necesare circulației în afara locuinței și-a închis aplicația / Grupul pentru Comunicare Strategică: Nu lucrăm cu ei / Protecția Datelor va investiga cazul

UPDATE (16:25) Autoritatea pentru Protecția Datelor Personale (ANSPDCP) a transmis către HotNews.ro că va demara o investigație în acest caz.

UPDATE (16:45) CERT-RO recomandă miercuri folosirea surselor oficiale în completarea documentelor necesare pentru activitățile din afara locuinței, în perioada restricțiilor determinate de COVID-19

"Această aplicație poate genera declarația pe proprie răspundere și adeverința permanentă ce vă sunt necesare a fi prezentate organelor abilitate în conformitate cu în Ordonanța Militară nr. 2/2020. După completarea formularului, veți putea descărca documentul cerut în format PDF.

Această soluție este oferită gratuit de SC eGovernment Solutions SRL. SC eGovernment Solutions SRL nu stochează datele dvs. personale, care doar tranzitează server-ul nostru pentru a vă genera documentele."

"Nu este o inițiativă care să ne fi fost notificată și nu a fost exprimat vreun acord. Avem în analiză acest subiect. Noi avem un acord de parteneriat cu cei de la Code for Romania.", a precizat miercuri pentru HotNews.ro Grupul pentru Comunicare Strategică.

aplicația disponibilă pe site-ul declaratie.egovernment.ro a fost închisă.





De notat că au dispărut datele despre firma care punea la dispoziție generatorul de documente, acum fiind postat următorul anunț:

Initial site-ul declaratie.egovernment.ro conținea mai multe informații despre firma care ar gestiona soluția si modul cum sunt folosite datele personale.După ce introduceai toate datele personale, precum nume, prenume, CNP, adresa de domiciliu, motivele ieșirii din casă etc..se generau automat documentele., dat fiind faptul că are în denumire termenul 'guvernamental', am cerut un punct de vedereÎn plus, am solicitat șisă precizeze dacă acest gen de procesare a datelor personale este legal.a înregistrat solicitarea HotNews.ro, dar până la pulicarea acestui articol nu a prezentat un punct de vedere."Proiectul nostru de voluntariat dorește să ofere o mână de ajutor tuturor românilor, dar am decis pentru moment să închidem aplicația până vom crește capacitatea serverelor! Vă garantăm faptul că datele dvs. nu au fost stocate și nici nu nor fi stocate! Revenim în câteva ore.""Echipa CERT-RO a primit în ultimele ore numeroase întrebări legate de legitimitatea site-urilor care oferă posibilitatea de a genera, online, declarația pe propria răspundere necesară pentru justificarea prezenței în afara locuinței, în contextul restricțiilor impuse din cauza COVID-19. Pentru generarea unei astfel de declarații este solicitată introducerea unor date cu caracter personal pe site.Deși unele dintre site-urile semnalate au elementele de securitate necesare și menționează inclusiv faptul că nu colectează și nu procesează date cu caracter personal, CERT-RO nu poate garanta că acest lucru se întâmplă cu respectarea Regulamentului pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal sau că respectivele site-uri au autorizarea de a prelucra date cu caracter personal, din partea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).Din acest motiv, recomandăm utilizatorilor să folosească doar surse OFICIALE pentru obținerea acestui tip de declarație, în principal cele disponibile pe site-urile MAI, sau stirioficiale.ro.