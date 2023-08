TELECOM Vineri, 04 August 2023, 12:39

Telekom Mobile, operatorul de servicii mobile păstrat de grupul elen OTE după vânzarea operațiunilor fixe către Orange în România, a raportat venituri de 69,3 milioane de euro în trimestrul doi din acest an, în scădere cu aproape 13% față de trimestrul similar al anului trecut, deși baza de clienți a crescut cu 3,1% de la an la an.

Logo Telekom Mobile, Bucuresti Foto: LCVA / Dreamstime.com

Telekom Romania Mobile a anunțat vineri că avea 4,06 milioane de clienți (abonați și utilizatori de cartele prepaid) la finalul primului semestru din 2023, cu 3,1% mai mult față de 2022, o creștere netă de peste 122.000 de utilizatori.

La sfârșitul celui de-al doilea trimestru, Telekom Romania Mobile avea 1,86 milioane de abonați (în creștere cu 3,1% față de anul precedent) și 2,2 milioane de utilizatori prepaid (în creștere cu 2,1% față de anul precedent).

La 30 iunie 2023, Telekom Romania Mobile a înregistrat venituri totale de 69,3 milioane de euro, în scădere cu aproape 13% față de venituri de 78,2 milioane euro în trimestrul similar din 2022.

Potrivit companiei, scăderea a fost generată „în special din cauza reducerii tarifelor apelurilor de terminare în rețea și a serviciilor MVNO”.

Și rezultatul EBITDA (n.a venituri înainte de taxe, deprecieri și amortizări) a fost în scădere.

„EBITDA ajustată a fost de 4,8 milioane de euro în trimestrul, influențată în continuare de creșterea costurilor cu energia și a MVNO.”, spune compania.

Spre comparație, în același trimestru din 2022, telekom Mobile a înregistrat un EBITDA de 13,7 milioane de euro.

Sursa foto: LCVA / Dreamstime.com