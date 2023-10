TELECOM Vineri, 06 Octombrie 2023, 12:41

​Soluțiile IT care vor fi furnizate Comandamentului Apărării Cibernetice din MAPN de către o firmă căreia CSAT i-a refuzat accesul la rețelele 5G din România pe motiv de risc la adresa securității naționale, nu au componente tehnice 5G, susține Ministerul Apărării. În plus, MApN spune că nu a identificat riscuri la adresa securității naționale asociate acordurilor încheiate cu această firmă.

Cum explică MApN acordurile IT semnate cu firma Telelink

„Colaborarea existentă, în prezent, între Comandamentul Apărării Cibernetice și Telelink Business Services S.R.L., se rezumă la două acorduri-cadru, încheiate potrivit legislației în domeniul achizițiilor publice în vigoare.

Ambele acorduri cadru au ca obiect furnizarea unor soluții HCI (infrastructură hiperconvergentă), care nu au componente tehnice sau de altă natură care să se regăsească sau să fie specifice unei infrastructuri 5G și care nu fac parte din infrastructuri cibernetice bazate pe tehnologia 5G.

Din datele pe care le deținem până în prezent, potrivit competențelor, nu au fost identificate riscuri sau amenințări la adresa securității naționale asociate acestor acorduri-cadru.”, au precizat vineri pentru HotNews.ro oficialii MApN.

O firmă considerată cu risc de către CSAT furnizează servicii IT Comandamentului cyber al MApN

​Precizările vin după ce HotNews.ro a semnalat că Telelink Business Servicess SRL, firmă controlată de grupul TBS, unul dintre cei mai mari integratori de sisteme IT din Bulgaria, nu a primit autorizația CSAT pentru utilizarea echipamentelor de infrastructură 5G în România, pe motiv că ar prezenta riscuri la adresa securității naționale.

Pe de altă parte, aceeași firmă furnizează servicii IT către Comandamentul Cyber al Ministerului Apărării.

Autorizarea 5G solicitată de firma controlată de grupul bulgar a fost respinsă în urma unei hotărâri a Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) din 28 septembrie 2023, se arată în decizia semnată miercuri de premierul Marcel Ciolacu.

„Se respinge solicitarea pentru obținerea autorizării privind utilizarea echipamentelor de infrastructură 5G, formulată de Telelink Business Services SRL (..) ca urmare a evaluărilor realizate de către instituțiile cu responsabilități în domeniu, din perspectiva riscurilor, amenințărilor și vulnerabilităților la adresa securității naționale și apărării țării și prin raportare la obligațiile asumate de statul român în cadrul cooperării la nivelul organizațiilor internaționale din care România face parte, al Uniunii Europene și al parteneriatelor strategice bilaterale.”, se arată în decizie.

Cine controlează Telelink Business Servicess SRL

Datele de la Registrul Comerțului, consultate de HotNews.ro, arată că firma Telelink Business Servicess SRL (CUI: 45215034) este deținută integral de Telelink Business Servicess Group AD cu sediul în Sofia, Bulgaria.

Date ale Comisiei Europene arată că grupul TBS este cel mai mare integrator de sisteme IT din Bulgaria, listat la bursa din Sofia din iunie 2020.

Structura acționariatului la 30 iunie 2023 era următoarea:

Telelink Business Services Group AD are ca acționar majoritar pe Lubomir Minchev (50,11% din acțiuni) și activează în Bulgaria, Albania, Bosnia și Herțegovina, Germania, Croația, Muntenegru, Macedonia de Nord, Serbia, Slovenia, România și SUA.

Telelink Business Servicess SRL are sediul în Sectorul 1 din București, iar admnistratorul acesteia este Iovu Florin (44 de ani) din Bacău.

Înființată recent, în noiembrie 2021, firma din București a depus la Ministerul de Finanțe o declarație pe proprie răspundere că nu a desfășurat activitate de la data înființării și până la 31 decembrie 2021, iar pe anul 2022 a raportat o pierdere netă de 1,02 milioane de lei, având un număr mediu de 2 angajați.

Telelink furnizează servicii IT chiar către Comandamentul Cyber al Ministerului Apărării, la capătul unor licitații contestate

HotNews.ro a verificat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) dacă firma are contracte IT cu instituțiile publice și surpriza a fost să descoperim două contracte IT câștigate recent cu Unitatea Militară 02499 din Ministerul Apărării.

Această unitate militară este chiar Comandamentul Apărării Cibernetice din MApN.

Ambele licitații au vizat furnizarea unor,,soluții HCI pentru centre de date” pentru virtualizarea și stocarea unui volum mare de date într-o infrastructură hiperconvergentă (HCI – Hyper-converged infrastructure).

Soluțiile ar trebui să permită automatizarea unor sarcini repetitive ale angajaților MApN responsabili de administrarea centrelor de date.

Ambele licitații, care au vizat încheierea unor acorduri cadru pe 2 ani, au fost atribuite către asocierea formată din firmele Telelink Business Servicess SRL și Telelink Business Services EAD (compania mamă din Bulgaria), însă după mai multe contestații la CNSC și proces la Curtea de Apel București.