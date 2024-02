AGRICULTURA Joi, 22 Februarie 2024, 14:52

Dan Henebry, un fermier din statul american Illinois, regretă că nu a vândut o parte mai mare din recolta sa de porumb în vara anului trecut, când „Midwest”-ul american avea nevoie de ploaie şi preţurile erau mai mari, iar acesta nu este un caz singular, transmite Reuters și Agerpres.

Recolta de porumb in SUA Foto: SCOTT OLSON / Getty images / Profimedia

Fermierii de pe întreg teritoriul SUA regretă că nu scos porumbul la vânzare în lunile mai şi iunie 2023, atunci când seceta a început să usuce câmpiile din Midwest, dând naştere la aşteptări privind preţuri mai mari şi recolte mai mici.

În schimb, preţurile s-au prăbuşit după ce ploile au salvat culturile de porumb. Amploarea şi viteza cu care preţurile s-au prăbuşit i-a luat prin suprindere pe fermieri care acum au silozurile pline cu cantităţi record de porumb.

Mai mulţi fermieri, economişti şi analişti intervievaţi de Reuters susţin că fermierii americani au greşit atunci când au decis să păstreze porumbul în loc să îl vândă. Strategia de a pune porumbul în siloz în aşteptarea unor preţuri mai mari nu a dat rezultatele aşteptate astfel că unii fermieri au ajuns în situaţia în care trebuie să îşi reducă achiziţiile de echipamente şi să cultive mai puţin porumb.

În luna iunie a anului trecut, cotaţiile futures la porumb s-au apropiat de 6,30 dolari per bushel (27,216 kilograme) pentru ca ulterior să scadă până la 4,10 dolari per bushel, după ce la final fermierii americani au produs cantităţi record de porumb.

„Îmi doresc să fi vândut mai mult”, spune Dan Henebry. Acesta a dezvăluit că mai are încă în depozit aproximativ 40% din recolta sa de porumb din 2023, inclusiv 30.000 de busheli la ferma sa din centrul statului Illinois. În plus, fermierul plăteşte între trei şi patru cenţi pe bushel în fiecare lună pentru a depozita alţi 30.000 de busheli de porumb la un siloz local. Într-un an normal nu ar mai avea la acest moment porumb în siloz.

Analiştii avertizează că preţurile vor fi supuse la noi presiuni de scădere pe măsură ce fermierii vor începe să vândă cerealele pe care le au în silozuri.

Paradox pentru fermierii americani: nu pot să vândă nici când cresc prețurile, fiindcă s-ar prăbuși din nou

„La orice creştere, indiferent cât de mică, va fi vândut foarte mult porumb”, spune Dan Henebry. Fred Huddlestun, un fermier din Yale, Illinois, spune că are în continuare în depozit întreaga recoltă de porumb din 2023, aproximativ 39.000 de busheli la un siloz şi alţi 25.000 de busheli acasă.

Preţurile nu au ajuns niciodată la nivelul la care fermierul dorea să vândă anul trecut, chiar dacă el a coborât preţul cerut. „Tot aşteptam ca piaţa să crească. În cele din urmă voi ceda şi voi începe să vândă dacă nu se întâmplă nimic”, spune Huddlestun.

Datele publicate de guvernul american arată că, la data de 1 decembrie 2023, fermieri americani aveau în silozuri o cantitate record de 7,83 miliarde busheli de porumb, cea mai mare cantitate înregistrată vreodată la acel moment.

La nivel global, stocurile rămase din recolta anterioară sunt preconizate să ajungă în luna septembrie la cel mai ridicat nivel din ultimii cinci ani şi vor fi responsabile pentru întregul porumb utilizat drept nutreţ, pentru producţia de biocombustibili şi în alte scopuri.

O veste bună este aceea că fermierii americani au suficiente spaţii pentru depozitarea culturilor agricole, după ce în ultimele două decenii au majorat capacităţile de stocare cu 24% până la 13,6 miliarde de busheli.

Depozitarea cerealelor le oferă fermierilor o marjă de manevră mai mari când vine vorba de momentul şi condiţiile la care să îşi vândă produsele, evitând preţurile care în mod normal sunt scăzute la momentul recoltării.