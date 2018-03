Primarul Romei a anuntat ca din 2024 masinile diesel vor fi interzise in centrul orasului

Raggi este membra a miscarii populiste M5S (Movimento 5 Stelle) si facut declaratia la un summit climatic unde s-au reunit mai multe femei-primar, in Mexico City.Diesel-ul pierde puternic teren in Europa de peste doi ani, lovitura venind de la scandalul Volkswagen. Tot mai multe orase vin cu interdictii si cei care detin masini diesel vor avea acces in mai putine locuri.De ce dieselul este atat de periculosA trecut vremea in care dieselul era laudat ca fiind un „carburant curat” si studii aprofundate au aratat ca in ciuda emisiilor de CO2 mai scazute, a consumului mai redus si a cuplului forte, aceste masini emit alti agenti poluanti in cantitati mari, spre exemplu oxidul de azot care poate cauza probleme respiratorii grave.Un studiu al Organizatiei Mondiale a Sanatatii a incadrat emisiile diesel in categoria substantelor canceringene, dupa studii facute pe soferi profesionisti, lucratori la caile ferate si mineri.OMS a conchis ca emisiile diesel pot cauza cancer la plamani si boli cardiovasculare, sfatul fiind ca oamenii sa se expuna cat mai putin posibl.Concluzia se refera insa la lucratori in medii toxice, astfel ca este greu de spus cat de mare este riscul de cancer pentru cei care traiesc in orase poluate si inhaleaza noxele de la masini.Problema cu dieselul este ca, desi arde mai incet si mai eficient, produce mai putina caldura si are si emisii de particule. Acestea reprezinta „calcaiul lui Ahile” pentru diesel si de aceea in SUA este considerat un combustibil murdar si industria il respinge cu tarie.Inhalarea acestor particule poate duce la iritatii ale ochilor si nasului si poate facilita aparitia de probleme respiratorii, iar la cei care au deja probleme respiratorii, dieselul le agraveaza.Si Agentia Internationala pentru Cercetari in domeniul cancerului a conchis ca emisiile de la automobilele diesel se numara printre substantele cancerigene,.categorie in care sunt incluse multe lucruri, de la plutoniu, pana la razele solare si alcool. Nu se stie cati oameni mor anual de cancer din cauza noxelor, insa poluarea din orase este printre factorii care scurteaza cu cativa ani durata medie de viata in multe tari.Este greu de spus in procente care este riscul de cancer prin inhalarea zilnica a noxelor de la diesel, insa in cateva tari, un exemplu fiind Marea Britanie, studii realizate de autoritati au conchis ca masinile pe motorina reprezimta principalul vector de poluare din orasele noastre. Ca solutii s-au propus mai multe lucruri, de la interzicerea totala a masinilor diesel in centrul oraselor, pana la interzicerea unor masini mai vechi sau chiar subventionarea soferilor pentru ca acestia sa isi cumpere masini mai nepoluante.Asociatiile de mediu acuza companiile auto ca, desi au facut progrese si masinile diesel sunt ceva mai nepoluante, s-ar fi putut face mult mai multe, insa constructorii auto nu ar vrea sa adauge la costurile de productie. Solutiile mecanice ar fi costisitoare, iar in unele cazuri ar diminua perfomantele masinii.Ce spune industria auto si de ce marile companii sunt atat de suparateFranta, Marea Britanie, Olanda si Norvegia se numara printre tarile care sunt foarte decise sa micsoreze ponderea masinilor diesel de pe sosele, dupa ce concluzia ultimilor ani a fost ca aceste masini sunt per total mai poluante decat cele pe benzina. Problema este ca producatorii auto au fost incurajati sa dezvolte modele diesel si unele marci vand in proportie de peste 80% masini pe motorina in UE, astfel ca nu stiu acum pe ce categorii sa insiste, in conditiile in care emisiile de CO2 trebuie reduse.Marii producatori auto au investit din 2000 incoace miliarde de euro in cercetare, au construit uzine de motoare si au extrem de multe modele diesel in gama. Oamenii au cumparat milioane de masini diesel, stiind ca au consum mai mic si ca impozitul auto este mai mic, dat fiind ca emisiile de CO2, in functie de care se calculeaza impozitul in cateva piete mari, sunt mai reduse decat la masinile pe benzina.Masinile diesel nu sunt nici pe departe atat de poluante cum sustin cei care vor sa le interzica, iar normele Euro 6 prevad reducerea drastica a emisiilor de oxid de azot, spun constructorii auto care denunta demonizarea diesel-ului, intetita de imensul scandal Volkswagen.„Trebuie sa evitam penalizarea unei tehnologii in raport cu alta tehnologie si sa incurajam adoptia de catre consumatori a vehiculelor cu emisii minime. Acuzatiile aduse masinilor diesel risca sa induca in eroare autoritatile si sa zdruncine increderea publicului in acest tip de masini”, spunea directorul asociatiei auto britanice SMMT.