Ford cheama in service 1.4 milioane de automobile dupa ce au descoperit ca volanul se poate desprinde

Ford a conceput, in colaborare cu UE, masina care "citeste" emotiile

Ford cheama in service 1.4 milioane de vehicule deoarece suruburile volanelor pot slabi si se pot chiar desprinde in timpul mersului, relateaza CNN Producatorul de automobile declara ca este constient de doua accidente soldate cu o victima, care ar putea fi cauzate de aceasta problema.Modelele afectate sunt Ford Fusion si Lincoln MKZ, ambele fiind modele din anii 2014-2018. Ford spune ca problema este un surub al volanului se poate slabi, ceea ce poate face ca volanul sa se detaseze.Chemarea in service se aplica tuturor versiunilor ale modelului Fusion si Lincoln MKZ:-Fusion S-Fusion SE-Hybrid S-Hybrid SE-Hybrid Titanium-Energi SE-Energi Titanium-Fusion Sport-Fusion Platinum-Fusion Hybrid Platinum-Fusion Energi Platinum-Lincoln MKZ Premier-Lincoln MKZ Hybrid Premier-Lincoln MKZ Black Label